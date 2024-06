Românii sunt europenii cei mai expuși riscului de sărăcie

Aproape o treime (32%) dintre români erau expuşi anul trecut riscului de sărăcie şi excluziune socială, aceasta fiind de departe cea mai mare pondere înregistrată în rândul ţărilor membre ale Uniunii Europene în anul 2023, indică datele prezentate de Eurostat

Potrivit oficiului european de statistică, anul trecut 94,6 milioane de persoane din UE (echivalentul a 21% din populaţie) erau supuse riscului de sărăcie şi excluziune socială, adică trăiau într-o gospodărie care se confrunta cu cel puţin una dintre cele trei situaţii: risc de sărăcie, deprivare materială şi sociala severă şi /sau trăiau într-o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii.

Eurostat precizează că cifra a scăzut uşor comparativ cu 2022, când 95,3 milioane de persoane din UE (21,6% din populaţie) erau supuse riscului de sărăcie şi excluziune socială.

În rândul statelor membre, cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială se înregistra în România (32%), Bulgaria (30%), Spania (27%) şi Grecia (26%).

Pe partea cealaltă, cele mai mici ponderi se înregistrau, conform Risco.ro, în Cehia (12%), Slovenia (14%), Finlanda şi Polonia (ambele 16%). Interesant e faptul că dintre cele patru țări care dețin cele mai mici ponderi ale sărăciei, trei sunt din aceeași zona a continentului ca și România, dar se pare că politicienii lor sunt mai preocupați de bunăstarea propriului popor și nu, exclusiv, de propria lor bunăstare.

Cu toate astea, în cazul României, ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială a scăzut de la 34,4% în 2022, până la 32% în 2023, poate pentru că statul român continuă să angajeze oameni, deși numărul lor depășește cu mult, numărul de funcționari publici din Polonia, care la 40 de milioane de locuitori are aproximativ 800.000 de angajați, în vreme ce România, cu o poulație cifrată mult sub jumătate are circa 1,3 milioane de angajați de stat.

La nivelul UE, riscul de sărăcie şi excluziune socială era în 2023 mai mare pentru femei decât pentru bărbaţi (22,3% comparativ cu 20,3%). De asemenea, peste o cincime (22,4%) din populaţia UE care trăia într-o gospodărie cu copii dependenţi era în risc de sărăcie şi excluziune socială.

Interesant e că deși nivelul de trai european a scăzut în ultimii ani, odată cu apariția visurilor ecologice ale șefilor continentului, care nu se supun lor, dar le impun restului cetățenilor continentului, a migrației din Africa și Asia care afectează Europa, nu doar ca nivel de trai, ci și ka nivel de siguranță personală.

În plus o sumedenie de schimbări mai mici impuse de politicienii europeni din castelul lor de la Bruxelles și din spatele salariilor de circa 10.000 de euro brut scad nivelul de trai și de siguranță personală a celor aproape jumătate de miliard de cetățeni europeni.

Poate că acum după oarecum schimbarea structurii Parlamentului European, acesta va renunța la o parte dintre ideile sale nocive sau, măcar, le va amâna.

