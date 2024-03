Romanii au consumat mai putina energie electrica in ianuarie. Pe piata raman problemele create de guvern

Consumul de energie electrica crescut, in Romania, cu 3,2% in luna ianuarie 2024, fata de aceeasi perioada din anul precedent. Astfel, consumul final de energie electrica in economie s-a majorat cu 9%, iar cel al populatiei a scazut cu 13,8%, potrivit datelor INS. Romania se confrunta cu problema taxei pe soare si cu neclaritatile privind pretul energiei in viitor

Statistica oficiala releva faptul ca, in perioada 1 - 31 ianuarie 2024, comparativ cu prima luna din 2023, resursele de energie primara au scazut cu 1,5%, iar cele de energie electrica au crescut cu 1%.

Principalele resurse de energie primara au totalizat 2,649 milioane de tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 39.000 tep, fata de luna ianuarie 2023.

In acelasi timp, productia interna a insumat 1,519 milioane tep, in scadere cu 47.000 tep (-3%), in timp ce importul a fost de 1,129 milioane tep, in crestere cu 8.000 tep (+0,7%).

Potrivit sursei citate, in perioada analizata, resursele de energie electrica au fost de 6,169 miliarde kWh, in crestere cu 59,9 milioane kWh, iar productia din termocentrale s-a ridicat la 1,995 miliarde kWh (+0,2%).

De asemenea, productia din hidrocentrale a fost, in ianuarie 2024, de 1,518 miliarde kWh, in scadere cu 60,6 milioane kWh (-3,8%), iar cea din centrala nuclearo-electrica a insumat 1,024 miliarde kWh, in scadere cu 9,3 milioane kWh (-0,9%).

Datele INS mentioneaza ca productia din centralele electrice eoliene a fost, in perioada 1 - 31 ianuarie 2024, de 805,3 milioane kWh, in scadere cu 198,3 milioane kWh fata de aceeasi perioada a anului precedent, in timp ce energia solara produsa in instalatii fotovoltaice a ajuns la 99,3 milioane kWh, in crestere cu 43,2 milioane kWh.

Consumul final de energie electrica a fost in ianuarie 2024 de 4,516 miliarde kWh, cu 3,2% mai mare fata de ianuarie 2023. Totodata, consumul final de energie electrica in economie a crescut cu 9%, iluminatul public a consemnat o scadere cu 0,2%, iar consumul populatiei s-a diminuat cu 13,8%.

Conform Risco.ro, exportul de energie electrica a fost de 1,07 miliarde kWh, in scadere cu 83,7 milioane kWh. Consumul propriu tehnologic in retele si statii s-a situat la 583,2 milioane kWh, in crestere cu 4,2 milioane kWh.

Situatia din piata energiei

Potrivit ministrului Energiei, Sebastian Burduja, pentru romanii care „inca nu au sansa sa isi produca singuri energia", va continua schema de sprijin prin masurile de plafonare-compensare. Totodata, va fi redus costul energiei electrice si gazelor naturale, ceea ce va duce, in conditii normale, la facturi mai mici pentru romani si pentru companiile romanesti.

„Pana acum, conform celor mai recente date publicate de Comisia Europeana, luand in calcul preturile plafonate, nu cele din contracte, ci cele platite efectiv de consumatori, romanii au al patrulea cel mai ieftin gaz si a cincea cea mai ieftina energie electrica din Uniunea Europeana", a punctat Sebastian Burduja.

De altfel, ministerul Energiei a lansat vineri in dezbatere publica modificarea OUG 27/2022 privind plafonarea preturilor la energie, obiectivele fiind un pret corect pe facturile romanilor, in contextul scaderii preturilor la energie electrica si gaze naturale, si crearea cadrului pentru trecerea etapizata la o piata mai competitiva.

In plus, conform unui comunicat al ministerului, se propune eliminarea „taxei pe soare", opinie care a mai fost lansata de oficialii statului, dar cel putin deocamdata, a ramas doar o opinie si atat timp cat ramane in vigoare, prosumatorii vor trebui sa o plateasca.

In plus, avand in vedere importanta asigurarii in plan economic si social a unui nivel ridicat de protectie a clientilor finali de energie electrica/gaze naturale, Autoritatea de Reglementare a propus etapizarea masurilor de iesire din schema de sprijin, in sensul introducerii unei perioade de tranzitie de un an, incepand de la data de 1 aprilie 2025 si pana la data de 31 martie 2026.

