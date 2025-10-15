FMI reduce prognoza de creștere economică a României. Perspective slabe pentru țara noastră inclusiv în 2026

FMI reduce prognoza de creștere economică a României. Perspective slabe pentru țara noastră inclusiv în 2026
FMI reduce prognoza de creștere economică a României de la 1,6% la 1,0% din PIB pentru 2025. Foto: Ziare.com

Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit oficial prognoza de creștere economică a României din acest an la 1,0% din PIB, de la 1,6% din PIB estimarea din aprilie 2025 și de la 3,3% cât era avansul indicat în octombrie 2024.

De asemenea, FMI și-a redus la jumătate estimările privind avansul PIB-ul României în 2026, până la 1,4%, de la 2,8% cât prognoza în primăvară, raportul World Economic Outlook publicat de FMI, ediția octombrie 2025.

De notat că noile previziuni ale FMI sunt identice cu cele incluse în analiza de țară prezentată la București, în luna septembrie, la finalul vizitei anuale a misiunii Fondului.

Prognozele pentru România

România continuă să aibă printre cele mai slabe perspective din regiune în privința activității economice, alături de Slovacia (+0,9% în 2025 și +1,7% în 2026) și Ungaria (+0,6% în 2025 și +2,1% în 2026 – Budapesta s-a confruntat cu o criză financiară semnificativă în ultimii ani, intrând chiar în recesiune tehnică în T3 din 2024).

Comparativ, estimările privind creșterea economiei Poloniei sunt de +3,2% în 2025 și +3,1% în 2026.

Instituția financiară internațională este mai pesimistă și când vine vorba de progresele României în diminuarea deficitului de cont curent, care, în conformitate cu cele mai noi estimări, se va reduce doar până la 8% din PIB în acest an, față de o scădere până la 7,6% din PIB prognozată în primăvară.

În schimb, FMI este mai optimist cu privire la situația de anul viitor, când deficitul de cont curent al României ar urma să se reducă până la 6,6% din PIB, o performanță semnificativ mai bună decât un deficit de 7,4% din PIB prognozat în luna aprilie.

FMI a revizuit în mod semnificativ și prognozele privind evoluția prețurilor de consum în România, care ar urma să înregistreze o medie anuală de 7,3% în 2025 și una de 6,7% în 2026. Comparativ, în luna aprilie, Fondul miza în cazul României pe o creștere medie anuală a prețurilor de 4,6% în 2025, respectiv 3,1% în 2026.

