Romania, campioana europeana la inflatie pentru a doua luna consecutiv

Romania a avut si in februarie cea mai mare rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana, desi in regiune inflatia a scazut in luna februarie pana la 2,8%, de la un nivel de 3,1% in ianuarie. Romania este, insa, pentru a doua luna consecutiv, tara cu cea mai ridicata inflatie din blocul comunitar, dupa cum arata datele Eurostat

In luna februarie, tarile membre UE cu cele mai scazute rate anuale ale inflatiei au fost Letonia si Danemarca (ambele cu 0,6%), urmate de Italia (cu o inflatie de 0,8%). La polul opus, se afla Romania (7,1%), Croatia (4,8%) si Estonia (4,4%).

Comparativ cu luna ianuarie 2024, rata anuala a inflatiei a scazut in 20 state membre, inclusiv in Romania de la 7,3%, pana la 7,1%, a ramas stabila in cinci tari si a crescut in doua state membre, potrivit Risco.ro.

Problema este ca Romania nu pare a fi capabila la niciun nivel sa controleze inflatia, care ramane cea mai mare din UE, pentru a doua luna consecutiv, iar „performanta” factorului politic, cat si a BNR pare un element necunoscut pentru cele doua entitati.

In acelasi timp, in zona euro, rata anuala a inflatiei a scazut de la 2,8% in luna ianuarie, pana la 2,6% in luna februarie. De asemenea, datele Eurostat arata ca inflatia de baza (core inflation), adica ceea ce ramane dupa ce sunt eliminate preturile pentru bunuri volatile, precum energia si alimentele, a scazut pana la 3,3% in februarie, de la 3,6% in ianuarie.

Un alt indicator care, pe langa preturile la energie si alimente, exclude si preturile la tigari si alcool, a scazut pana la 3,1%, de la 3,3% in luna ianuarie. Inflatia de baza este indicatorul urmarit cu atentie de catre BCE la elaborarea deciziilor sale de politica monetara.

Ads

In cazul Romaniei, Institutul National de Statistica (INS) a informat anterior ca rata anuala a inflatiei a coborat in luna februarie 2024 la 7,23%, de la 7,41% in ianuarie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 4,48%, cele nealimentare cu 7,82%, iar serviciile cu 11%.

In Romania, indicele armonizat al preturilor de consum din luna februarie 2024 comparativ cu luna ianuarie 2024 a fost 100,78%. Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2024 comparativ cu luna februarie 2023 calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) a fost 7,1%.

Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2023 - februarie 2024) fata de precedentele 12 luni (martie 2022 - februarie 2023) determinata pe baza IAPC a fost 8,7%.

In ciuda performantei jalnice a Romaniei, care desi are printre cele mai mici salarii din UE, sapate lunar de cresterile repetate ale preturilor, BNR a revizuit in scadere, la 4,7%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, de la 4,8% anterior, si anticipeaza ca aceasta va ajunge la 3,5% la sfarsitul lui 2025, potrivit datelor prezentate in februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Asta desi institutia, care teoretic are ca tinta inflatia, si-a ratat toate estimarile pentru o perioada lunga de timp.

...citeste mai departe despre "Romania, campioana europeana la inflatie pentru a doua luna consecutiv" pe Ziare.com

Ads