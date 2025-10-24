România a trecut de un nou obstacol în procesul de aderare la OCDE. De ce este important ca țara noastră să adere la această organizație

Aderarea României la OCDE înseamnă beneficii reale: administrație mai eficientă și o prezență mai activă pe scena internațională. FOTO Pexels

România a primit vineri cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE – cel al Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică, a anunțat într-o postare pe rețelele sociale Luca Niculescu, gestionarul procesului de aderarea a României în clubul economic OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).

Avizele Formale sunt similare cu jaloanele sau țintele din PNRR și reprezintă borne obligatorii în procesul de aderarea. Primirea acestor Avize Formale înseamnă că România îndeplinește standardele organizației pe diferite domenii.

Până acum, România a depășit 16 astfel de borne și mai are de trecut 9.

Primirea celui de-al 16-lea aviz înseamnă că Sistemul Statistic Național este considerat ca fiind aliniat la standardele organizației în domeniu, a arătat Luca Niculescu.

”Este un pas cu adevărat important, pentru că statistica este coloana vertebrală a OCDE. Tot ce face organizația – analize, rapoarte, recomandări de politici – se bazează pe date riguroase și comparabile între țări. OCDE joacă un rol esențial în dezvoltarea standardelor statistice internaționale. Lucrează îndeaproape cu ONU, FMI, Banca Mondială și Eurostat pentru a asigura coerența globală a datelor. Iar domeniile acoperite de statisticile OCDE sunt foarte multe: economie, educație, sănătate, mediu, energie, muncă, inovație, guvernanță – practic toate marile teme care ne definesc viața”, a mai spus el.

Care sunt comitetele rămase de negociat:

* Comitetul pentru Investiții

* Grupul de Lucru pentru Combaterea Mitei în Tranzacțiile Internaționale de Afaceri

* Comitetul pentru Piețe Financiare

* Comitetul pentru Afaceri Fiscale

* Comitetul pentru Politica de Mediu

* Comitetul pentru Produse Chimice și Biotehnologie

* Comitetul pentru Guvernanță Publică

* Comitetul pentru Comerț

* Comitetul pentru Evaluare Economică și de Dezvoltare

Care sunt comitetele închise:

1. Înalții Funcționari pentru Buget,

2. Politica de Dezvoltare Regională,

3. Industria Siderurgică,

4. Industria Construcțiilor Navale,

5. Politicile de Concurență,

6. Protecția Consumatorului,

7. Politica Digitală,

8. Educația,

9. Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă,

10. Politica de Reglementare,

11. Pescuit,

12. Sănătate,

13. Guvernanța corporativă și Grupul de Lucru pentru întreprinderile de stat,

14. Agricultură,

15. Știință și tehnologie,

16. Statistică și politicile de statistică.

De ce este important ca România să adere la OCDE

Cât despre motivele pentru care este important ca țara noastră să adere la OCDE, după cum tot Luca Niculescu a arătat în trecut, aderarea României la această structură înseamnă beneficii reale: administrație mai eficientă și o prezență mai activă pe scena internațională.

„Acolo sunt mii de oameni care gândesc cum să faci politici mai bune. Și când spun politici nu mă refer la politică, ci la politici publice în toate domeniile – de la felul în care sunt conduse întreprinderile publice la sectorul de digitalizare, la justiție, la sănătate, la educație. Deci, practic, nu există niciun domeniu din tot ce înseamnă pentru noi viață care să nu fie acoperit de această organizație”, arăta acesta anul trecut.

