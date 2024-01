România, a doua cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană în decembrie

România a avut a doua cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, în ultima lună a anului trecut.

Evoluția ascendentă este în aceeași tendință cu avansul majorat al prețurilor înregistrat în zona euro și în UE în decembrie 2023.

Iar BNR anunță că majorarea fiscalității va aduce o nouă creștere a inflației în România la începutul anului curent.

Doar Cehia este peste noi

Rata anuală a inflației a fost în decembrie 2023 de 7% în România, pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum – IAPC, folosit de Eurostat, serviciul statistic al Comisiei Europene, pentru a stabili nivelul inflației în mod unitar în toate țările blocului comunitar.

Evoluția este una ascendentă, de la nivelul de 6,9% consemnat în luna precedentă pentru țara noastră.

Doar Cehia a avut în decembrie o rată anuală mai mare a inflației în UE, de 7,6%.

În urma României se află Slovacia, cu 6,6%, Polonia, cu 6,2%, Austria, cu 5,7%, Ungaria, cu 5,5%, Croația cu 5,4% și Bulgaria cu o rată anuală a inflației de 5%, potrivit IAPC.

Serviciile au împins cel mai mult inflația în sus

La polul opus, cele mai mici rate anuale ale inflației au fost raportate în decembrie 2023 de Danemarca (0,4%), Italia și Belgia, ambele cu 0,5%.

În comparație cu luna noiembrie 2023, rata anuală a inflației a scăzut în 15 țări din Uniunea Europeană, a rămas neschimbată în una și a crescut în celelalte 11.

În zona euro, inflația anuală a fost de 2,9% în decembrie, în creștere față de noiembrie 2023, când a fost de 2,4%. Cu un an în urmă, în decembrie 2022, rata anuală a inflației IAPC a fost de 9,2% în zona euro.

La nivelul blocului comunitar, inflația anuală a crescut la 3,4% în decembrie 2023, de la 3,1%, cât era în noiembrie. Cu un an în urmă, în decembrie 2022, inflația anuală medie era de 10,4%.

În zona euro, cea mai importantă contribuție la creșterea inflației în luna decembrie a fost adusă de zona serviciilor (plus 1,74%), au urmat alimentele, alcoolul și tutunul (plus 1,21%) și bunurile industriale ne-energetice (plus 0,66%).

Energia a adus o contribuție negativă la creșterea prețurior, de minus 0,68%.

BNR anunță o nouă creștere a inflației în ianurie

În România, Banca Națională a decis la ultima ședință de politică monetară să mențină dobânda de referință la nivelul de 7% pe an, în contextul noilor presiuni inflațoniste însoțite de reducerea activității economice.

Potrivit celor mai recente evaluări ale BNR, rata anuală a inflației se va mări în prima lună a anului curent și își va relua apoi descreșterea graduală.

Creșterea va fi antrenată de majorarea și introducerea în luna ianuarie a unor taxe și impozite indirecte în scopul continuării consolidării bugetare, în timp ce scăderea ulterioară a ratei inflației va avea, pe mai departe, ca resorturi majore factori pe partea ofertei – prioritar efecte de bază dezinflaționiste și corecții descendente ale cotațiilor materiilor prime agroalimentare și ale cotației țițeiului –, precum și dinamica în descreștere a prețurilor importurilor.

