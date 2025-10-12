Tensiune pe piața muncii: Românii caută joburi pe termen scurt presați de lipsa banilor, dar angajatorii vor calificați și stabili. Rezultatul?

Ultimele tendințe din piața românească a muncii relevă un fenomen îngrijorător, care vulnerabilizează atât angajații, cât și firmele mici și medii. FOTO / Canva Pro

Proaspăt reveniți din perioada vacanțelor, românii se reapucă de treabă, dar, în contextul în care adie puternic vântul concedierilor, întrebarea este: mai au de ce treabă să se apuce? Întrebarea este legitimată de datele oficiale, în condițiile în care primele șapte luni ale anului 2025 au adus o creștere alarmantă a concedierilor colective în România, aproape 12.000 de salariați fiind anunțați că își pierd locul de muncă.

Cifra este de peste două ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, când erau afectați puțin peste 5.000 de angajați.

Abordând acest subiect pentru Ziare.com, Carmen Petre, administrator Trading Resurse Umane, a explicat faptul că în piața actuală a muncii din România se conturează o tendință vizibilă de intensificare a căutărilor de locuri de muncă, în special în categoriile de muncă necalificată și servicii.

Această tendință, conform specialistei, este rezultatul mai multor factori socio-economici, după cum urmează:

1. Creșterea numărului de persoane aflate în căutarea unui venit stabil

Astfel, arată aceasta, mulți români, în special în mediul urban, resimt presiunea costurilor de trai mai ridicate (chirie, utilități, alimente) și caută soluții rapide prin angajarea în domenii accesibile, unde nu se cer calificări complexe sau experiență mare.

Domeniile cu cerere crescută

- Muncă necalificată: logistică, producție, construcții, agricultură sezonieră. Angajatorii din aceste sectoare au o nevoie constantă de forță de muncă disponibilă rapid.

- Servicii: retail, Horeca (ospătari, bucătari, personal curățenie), transport și livrări. Aceste domenii oferă intrare rapidă pe piața muncii, fără cerințe academice.

Motivația pentru alegerea acestor locuri de muncă

- Accesibilitatea: nu necesită formare de lungă durată.

- Posibilitatea de angajare imediată.

- Flexibilitate: mulți angajatori oferă contracte pe perioadă determinată sau program part-time.

- Oportunități pentru tineri și persoane revenite din străinătate, care doresc o integrare rapidă pe piața muncii.

2. Impactul migrației

De asemenea, mai arată Carmen Petre, românii care au lucrat în străinătate și revin în țară caută, de regulă, locuri de muncă în servicii sau în sectorul necalificat, până își găsesc un job stabil. Problema este însă, în același timp, că deficitul de personal calificat determină firmele să angajeze mai mulți necalificați și să îi formeze la locul de muncă.

Din păcate, însă, spune specialista, puțini angajatori aplică pentru programul “Ucenicia la locul de muncă”, acest program, conform acesteia, oferind beneficii pentru ambele părți, respectiv angajați și angajatori.

Tendința generală

Se conturează o piață a muncii caracterizată prin:

- mobilitate ridicată a lucrătorilor;

- cerere mare pentru muncă imediată în sectoare accesibile;

- presiune pe angajatori să ofere pachete mai atractive (salarii, bonuri de masă, transport, cazare în unele cazuri).

Practic, arată Carmen Petre, România traversează o etapă în care munca necalificată și serviciile devin zone tampon pentru forța de muncă aflată în tranziție, în timp ce domeniile cu înaltă calificare suferă de lipsă acută de personal.

Totodată, mai spune aceasta, românii caută joburi simple și imediate, numai că angajatorii caută oameni calificați și stabili, astfel că de aici apare tensiunea din piață și fenomenul de migrație continuă.

„Un exemplu din piața muncii pentru post de director economic: o doamnă cu vârsta în jur de 45 de ani a aplicat pentru acest job, a venit la interviu; avea diplomă de economist și un master în domeniu, însă nu lucrase nimic în ultimii 15 ani; în acest caz, i-am sugerat să caute un post de contabil primar într-o firmă medie și va avea șansa de a avansa profesional. Alte exemple: există oameni policalificați, cu multe competențe reale, însă fără studii, fără șanse reale în piața muncii pentru un job bun. Din păcate, în România oamenii competenți nu vor să înceapă studii superioare după vârsta de 40 sau 45 de ani. Nu sunt stimulați”, explică Carmen Petre.

3. În același timp, specialista mai arată faptul că prin OUG nr. 156/2024, începând cu 1 ianuarie 2025 facilitățile pentru sectoarele construcții și Horeca au fost retrase, Guvernul justificându-și decizia prin nevoia de a reduce deficitul bugetar și de a crește colectarea fiscală.

Dar dacă din punct de vedere macroeconomic această măsură aduce venituri suplimentare la buget, arată Carmen Petre, ea transferă povara asupra angajaților în mod special.

Impactul imediat pentru angajați

De exemplu, arată aceasta, salariul brut înainte de OUG nr. 156/2024 era de 4582 lei cu corespondent de 2950 lei sau 3000 lei în funcție de deduceri personale. După intrarea în vigoare a ordonanței menționate anterior însă, salariul brut este același, de 4582 lei, dar salariul net este de 2739 lei. Astfel, angajații cu venituri mici au beneficiat pe termen scurt, dar categoriile din construcții și Horeca resimt negativ scăderea salariilor nete.

Continuând exemplul, Carmen Petre arată faptul că le-au fost date oferte de muncă salariaților înainte de angajare cu un salariu, dar la angajare s-au trezit cu un salariu mai mic, deși este același salariu brut.

Totodată, aceasta mai arată faptul că scăderea puterii de cumpărare riscă să reactiveze migrația externă, în special în rândul meseriașilor calificați.

„Firmele mari în special ar putea să aducă tot mai multă forță calificată din Asia, având în vedere faptul că tot mai mulți români calificați migrează spre țările din Europa de Vest”, mai spune Carmen Petre.

În concluzie, aceasta explică faptul că sunt tot mai mulți angajați vulnerabili, iar firmele mici și mijlocii se regăsesc în aceeași situație.

Efecte pe termen lung și mediu:

- Creșterea costului total cu forța de muncă; scădere a salariului net pentru angajați; presiune asupra marjelor firmelor (mai ales IMM).

- Accentuare a deficitului de forță de muncă calificată; scădere recrutări/investiții; majorare prețuri pentru lucrări; posibilă înlocuire cu automatizare sau muncitori străini; polarizare între firme mari și IMM.

