„România e în Bolojan retrograd”. Fifor, ieșire dură la adresa premierului: „Singurul care vede 'reforme' e cârmaciul de la Oradea. Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid”

Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 16:42
7 citiri
„România e în Bolojan retrograd”. Fifor, ieșire dură la adresa premierului: „Singurul care vede 'reforme' e cârmaciul de la Oradea. Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid”
Mihai Fifor îl critică pe Ilie Bolojan pentru faptul că, în viziunea lui, nu se apucă de reforme. FOTO captură video YouTube /Antena 3 CNN

Deputatul PSD Mihai Fifor declară, duminică, în contextul mesajelor transmise la Congresul PES din Amsterdam, că Europa merge înainte iar România, aflată în „Bolojan retrograd”, accelerează pe contrasens.

El mai spune de asemenea că România aflată în zodia Bolojan vorbeşte despre tăieri, plafonări şi austeritate de Bihor pe pâine iar concluzia este că mergem încet, dar sigur, cu capul în zid iar singurul care vede "reforme" e dibaciul cârmaci de la Oradea.

”Europa merge înainte. România, aflată în Bolojan retrograd, accelerează pe contrasens. La Congresul Socialiştilor Europeni de la Amsterdam, premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a lansat un apel limpede pentru o Europă a echităţii şi demnităţii: „Depinde de noi să garantăm că Uniunea Europeană oferă o viaţă mai bună cetăţenilor noştri, inclusiv printr-un salariu minim comun în întreaga Uniune. (...) A venit vremea unei Europe care investeşte în oameni, nu care îi pedepseşte.” Un discurs de viziune, care pune accentul pe prosperitate comună, protecţie socială şi solidaritate europeană” spune Fifor într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD arată că, într-o Europă care caută soluţii pentru viaţa oamenilor, vocea social-democrată rămâne cea a echilibrului şi a speranţei. Potrivit acestuia, ”în timp ce la Amsterdam se vorbea despre creştere şi echitate socială, despre salariu minim european, la Bucureşti premierul Ilie Bolojan are un singur crez: îngheţarea salariilor şi a pensiilor până la finalul anului 2026”.

”Între timp, de atâta "reformă", salariul mediu net a scăzut pentru a treia lună consecutiv, potrivit INS. Creşterile nominale au fost înghiţite de inflaţia cu două cifre, iar puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu peste 7% într-un singur an. România are cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană şi cea mai severă contracţie a consumului intern, semn că populaţia cumpără mai puţin, iar economia încetineşte vizibil. În acelaşi timp, salariul minim rămâne printre cele mai mici din UE, deşi costurile de trai cresc mai repede decât oriunde în regiune”, afirmă Mihai Fifor.

El menţionează că ”Europa lui Sanchez vorbeşte despre salariu minim comun, despre drepturi sociale şi protecţie a cetăţenilor în timp ce România aflată în zodia Bolojan vorbeşte despre tăieri, plafonări şi austeritate de Bihor pe pâine”.

”Concluzia? Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid. Singurul care vede "reforme" e dibaciul cârmaci de la Oradea, care continuă să creadă că pedala austerităţii duce la prosperitate şi dezvoltare. Fiecare zi pierdută pe acest drum greşit înseamnă o Românie mai departe de Europa, care investeşte în oameni – şi mai aproape de recesiune”, mai declară deputatul PSD.

