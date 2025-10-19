După ce coaliția a isterizat populația de când se tot chinuie să facă reforma administrației, Kelemen Hunor spune că s-a ajuns, în sfârșit, la o variantă finală

După ce coaliția a isterizat populația de când se tot chinuie să facă reforma administrației, Kelemen Hunor spune că s-a ajuns, în sfârșit, la o variantă finală
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că s-a ajuns în sfârșit la o formulă pentru reforma administrației locale, la pachet cu cea centrală. FOTO UDMR

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunţă că în privinţa reformei administraţiei, în coaliţie s-au întors la desființarea a 10% din posturile efectiv ocupate, adică 30% din totalul posturilor, practic în jur de 12.700 de posturi, măsură care să se aplice şi administraţiei centrale. El a menţionat că Pachetul 3 va include şi măsuri de stimulare a economiei, iar în noiembrie coaliția l-ar îl pot aproba.

”În această săptămână, la coaliţie ne-am întors la (varianta de desființare a, n.r.) 10% din posturile efectiv ocupate. Asta înseamnă 30% din totalul posturilor, 12.700 de posturi efectiv ocupate, pe de-o parte, dar să facem împreună cu administraţia centrală, sunt de acord, trebuie făcută împreună cu administraţia centrală şi să facem împreună cu acel pachet în care sunt câteva prevederi prin care vom stimula economia în anii care urmează”, a declarat Kelemen Hunor la Antena 3.

Liderul UDMR a precizat că, ”dacă va fi un pachet, va fi un pachet cu 3 proiecte de legi, pe administraţia centrală, pe administraţia locală şi pe zona economică şi de şomaj”.

”Asta a fost discuţia în această săptămână, în coaliţie şi dacă reuşim să punem acest pachet, atunci undeva în noiembrie îl putem aproba”, a arătat Kelemen Hunor.

