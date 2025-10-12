UE își apără industria siderurgică de importurile ieftine din afara blocului comunitar. Ce impact va fi asupra combinatelor din România

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 13:19
219 citiri
UE își apără industria siderurgică de importurile ieftine din afara blocului comunitar. Ce impact va fi asupra combinatelor din România
UE propune măsuri protecționiste pentru industria siderurgică. FOTO Facebook/Daniel Mihai Lipoviceanu

Uniunea Europeană a propus reducerea cu aproape jumătate a cotei sale scutite de taxe vamale pentru oțel și produse siderurgice, adăugând practic tarife mari la importurile din țări precum China, India, Turcia și Regatul Unit. Națiunile vecine, precum Norvegia, Islanda și Ucraina, vor fi însă scutite de această măsură.

Așadar, importurile suplimentare se vor confrunta cu un tarif de 50%, acesta fiind dublul ratei actuale de 25% - un preț ridicat, similar cu măsurile privind oțelul impuse de președintele american Donald Trump, după cum scrie AP.

Dar dacă acest lucru, în sine, este o măsură benefică pentru producătorii europeni, acest lucru nu ajută cu nimic România, unde combinate mari, precum este cel de la Hunedoara, închid porțile din cauza prețurilor mari la energie.

După cum arăta chiar Ziare.com însă, combinatele din România se confruntă cu mai multe provocări sau obstacole, printre care blocajele din politicile publice și reglementările neclare, care limitează accesul la fonduri europene, țin prețurile energiei sus și aduc nesiguranță pentru investitori.

Având în vedere această situație, România trebuie să adopte urgent măsuri concrete pentru susţinerea industriei siderurgice, sector ce se confruntă cu provocări majore, similare celor din întreaga Uniune Europeană, respectiv costuri ridicate la energie, concurenţă externă intensă şi cerere fluctuantă, arăta un raport al Energy Policy Group (EPG) publicat în luna martie.

Industria siderurgică din România se confruntă cu provocări majore, similare celor din întreaga UE: costuri ridicate la energie, concurenţă externă intensă şi cerere fluctuantă. Ca una dintre puţinele ţări din Europa Centrală şi de Est cu producţie primară de oţel, România are un sector esenţial pentru economie şi locurile de muncă. Competitivitatea sa este ameninţată de preţurile volatile la energie, lipsa unei pieţe pentru oţel verde şi accesul dificil la finanţare. Tranziţia către producţia cu emisii reduse necesită energie verde accesibilă, transformarea proceselor şi investiţii substanţiale”, arăta raportul „Asigurarea competitivităţii pe termen lung a industriei siderurgice din România”, citat de Agerpres.

Combinatul de la Hunedoara nu este însă singurul care a avut probleme. Compania Donalam, parte a Grupului AFV Beltrame, care deține combinatele siderurgice din Călărași și Târgoviște, a avertizat autoritățile chiar în acest an cu privire la situația critică a industriei oțelului, despre care afirma la vremea respectivă că traversează cea mai dificilă perioadă din ultimele decenii.

Ce e drept, însă, măsura pe care dorește să o ia acum Uniunea Europeană răspunde chiar problemei semnate de Donalam, mai precis că importurile masive de oțel ieftin din afara Uniunii Europene (Turcia, China, Egipt și țările din Maghreb) au crescut cu 27% în ultimul an, afectând grav producătorii europeni, care trebuie să facă față unor costuri de producție mult mai ridicate.

...citeste mai departe despre "UE își apără industria siderurgică de importurile ieftine din afara blocului comunitar. Ce impact va fi asupra combinatelor din România" pe Ziare.com

Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, afirmă că reconfirmarea ratingului de ţară de către S&P arată că România îşi menţine încrederea investitorilor. Această a patra confirmare...
#economie, #industria siderurgica, #combinat siderurgic , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”