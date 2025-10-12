UE își apără industria siderurgică de importurile ieftine din afara blocului comunitar. Ce impact va fi asupra combinatelor din România

Uniunea Europeană a propus reducerea cu aproape jumătate a cotei sale scutite de taxe vamale pentru oțel și produse siderurgice, adăugând practic tarife mari la importurile din țări precum China, India, Turcia și Regatul Unit. Națiunile vecine, precum Norvegia, Islanda și Ucraina, vor fi însă scutite de această măsură.

Așadar, importurile suplimentare se vor confrunta cu un tarif de 50%, acesta fiind dublul ratei actuale de 25% - un preț ridicat, similar cu măsurile privind oțelul impuse de președintele american Donald Trump, după cum scrie AP.

Dar dacă acest lucru, în sine, este o măsură benefică pentru producătorii europeni, acest lucru nu ajută cu nimic România, unde combinate mari, precum este cel de la Hunedoara, închid porțile din cauza prețurilor mari la energie.

După cum arăta chiar Ziare.com însă, combinatele din România se confruntă cu mai multe provocări sau obstacole, printre care blocajele din politicile publice și reglementările neclare, care limitează accesul la fonduri europene, țin prețurile energiei sus și aduc nesiguranță pentru investitori.

Având în vedere această situație, România trebuie să adopte urgent măsuri concrete pentru susţinerea industriei siderurgice, sector ce se confruntă cu provocări majore, similare celor din întreaga Uniune Europeană, respectiv costuri ridicate la energie, concurenţă externă intensă şi cerere fluctuantă, arăta un raport al Energy Policy Group (EPG) publicat în luna martie.

Ads

„Industria siderurgică din România se confruntă cu provocări majore, similare celor din întreaga UE: costuri ridicate la energie, concurenţă externă intensă şi cerere fluctuantă. Ca una dintre puţinele ţări din Europa Centrală şi de Est cu producţie primară de oţel, România are un sector esenţial pentru economie şi locurile de muncă. Competitivitatea sa este ameninţată de preţurile volatile la energie, lipsa unei pieţe pentru oţel verde şi accesul dificil la finanţare. Tranziţia către producţia cu emisii reduse necesită energie verde accesibilă, transformarea proceselor şi investiţii substanţiale”, arăta raportul „Asigurarea competitivităţii pe termen lung a industriei siderurgice din România”, citat de Agerpres.

Combinatul de la Hunedoara nu este însă singurul care a avut probleme. Compania Donalam, parte a Grupului AFV Beltrame, care deține combinatele siderurgice din Călărași și Târgoviște, a avertizat autoritățile chiar în acest an cu privire la situația critică a industriei oțelului, despre care afirma la vremea respectivă că traversează cea mai dificilă perioadă din ultimele decenii.

Ads

Ce e drept, însă, măsura pe care dorește să o ia acum Uniunea Europeană răspunde chiar problemei semnate de Donalam, mai precis că importurile masive de oțel ieftin din afara Uniunii Europene (Turcia, China, Egipt și țările din Maghreb) au crescut cu 27% în ultimul an, afectând grav producătorii europeni, care trebuie să facă față unor costuri de producție mult mai ridicate.

...citeste mai departe despre "UE își apără industria siderurgică de importurile ieftine din afara blocului comunitar. Ce impact va fi asupra combinatelor din România" pe Ziare.com

Ads