Productia interna de titei si carbune a Romania a scazut. Dar, Europa, in general, viseaza daca crede ca va fi posibil, sa ajungem la poluare zero

Romania a produs, in primul trimestru din 2024, o cantitate de titei de 682.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.900 tep mai mica (-3,4%) fata de cea din perioada similara a anului anterior, dar si importul e in scadere, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Culmea e ca si productia de carbune a scazut cu 11,6%, dar importul e in crestere

Importurile de titei au depasit, in perioada mentionata, 1,773 milioane tep, fiind cu 315.700 tep sub cele consemnate in ianuarie-martie 2023 (-15,1%).

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicate de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP), productia de titei a Romaniei se va situa pe o traiectorie descendenta pana in 2026, cu un ritm mediu anual de -2,2%, consecinta a declinului natural al zacamintelor si mentinerii unitatilor existente de productie.

Astfel, in 2024, productia va fi de 2,98 milioane tep (-2,3% fata de anul anterior), in 2025 de 2,91 milioane tep (-2,3%) si in 2026 de 2,855 milioane tep (-2%).

Pe de alta parte, pentru importul de titei, CNSP estimeaza o crestere in perioada mentionata cu un ritm mediu anual de 4,1%, lucru confirmat si de Risco.ro.

Pentru anul 2024 sunt estimate in ultima Prognoza a echilibrului energetic importuri de 9,65 milioane tep (4,7%), pentru 2025 de 10 milioane tep (3,6%), iar pentru 2026 de 10,3 milioane tep (3%).

Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele trei luni ale acestui an, 511.600 tone echivalent petrol, fiind cu 11,6% mai mica (minus 66.900 tep) fata de cea din perioada similara din 2023. In schimb, importurile nete de carbune au fost, in perioada mentionata, de 52.000 tep, mai mari cu 13.700 tep (35,8%) fata de ianuarie-martie 2023.

In ultima prognoza a echilibrului energetic, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza semnala ca, pana in anul 2026, dinamica productiei de carbune, cat si importul sunt prevazute in scadere, pe masura ce alte capacitati de productie de energie vor fi puse in functiune.

Astfel, in 2024, productia se va reduce cu 6,7% (la 2,525 milioane tep) si importurile tot cu 6,7% (la 195.000 tep), in 2025 cu 8,6% (la 2,31 milioane tep), respectiv cu 4,5% (la 185.000 tep), si in 2026 cu 10,2% (la 2,075 milioane tep), respectiv cu 2,5% (la 180.000 tep).

Faptul ca Romania isi reduce consumul de resurse pare, la prima vedere, un lucru bun, dar exista pericolul ca economia autohtona, si asa cu probleme, cauzate de autoritati, sa-si piarda din bruma de putere care i-a ramas, daca nu se adapteaza rapid la consumul de energie verde, posibil pentru anumite parti ale sale, dar imposibil, sau foarte greu de atins, pentru altele.

Interesat e ca Romania, ca si intreaga Europa, continua sa consume petrol sau carbune, desi o serie de resurse au fost inchise, mizandu-se pe productia de electricitate din surse ecologice, precum soarele sau vantul, care, categoric, nu pot furniza, cel putin acum, resursele necesare acoperirii resurselor de energie necesare pentru functionarea optima a vietii si economiei in Romania, dar si pe continent in general.

Si cum nimeni nu e impotriva furnizarii si consumului unor surse de energie produsa din surse curate, pare ca Romania si UE continua sa-si pacaleasca locuitorii cu iluzia ca vor avea un trai curat candva in viitor. Din pacate, nu prea e posibil sa faci acest lucru si, in plus, Europa nu are decat circa 500 de milioane de locuitori, care nu pot acoperi consumul celorlalte zone de pe glob, care nu au renuntat la resursele poluante de energie.

Chiar si masinile electrice, atat de laudate, ajung sa polueze chiar mai mult decat cele clasice, extractia componentelor necesare bateriei (precum litiu), pe langa faptul ca distrug mediul, polueaza masiv prin masinile folosite. Practic, conform unui studiu din 2021 al Argonne National Laboratory din Chicago, arata de exemplu ca un posesor de Tesla Model 3 trebuie sa conduca minimum 13.520 km inainte ca masina sa devina putin daunatoare pentru mediu.

Prin urmare, e greu de crezut ca umanitatea sau europenii, ca sa pastram discutia in Europa, pot identifica solutii pentru poluare cu adevarat zero.

