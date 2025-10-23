Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"

Eclipsate de scandalul pensiilor speciale, o serie de măsuri fiscale se pregătesc să producă efecte. FOTO Pixabay

Scandalul privind reforma pensiilor magistraților a ocupat prim-planul discursului public în aceste zile, dar asta nu înseamnă că măsurile economice prinse în pachetele fiscale – în special cel de al doilea – nu continuă să producă efecte. Mai mult, există unele prevederi care își așteaptă rândul pentru a intra în vigoare, în vreme ce altele, puțin discutate, vor afecta în scurt timp activitatea companiilor.

În privința acestora din urmă, de altfel, consultanta fiscală Loredana Mihăilă a oferit pentru Ziare.com o radiografie a prevederilor desprinse din pachetul 2 de măsuri fiscale care sunt de interes în perioada următoare și care nu au parte de atenție publică din cauza altor subiecte, în special cel al pensiilor speciale.

Măsuri prevăzute în pachetul doi de măsuri fiscale care produc efecte în perioada imediat următoare

Astfel, a explicat aceasta, Curtea Constituțională a României (CCR) a constatat neconstituționalitatea prevederilor privind testarea cu poligraf a angajaților cu atribuții de control, iar pentru celelalte prevederi a reținut că nu au fost încălcate dispozițiile constituționale.

Ca urmare, arată aceasta, imediat după promulgare și publicarea în Monitorul Oficial vom avea măsuri privind impozitele directe, măsuri de disciplină fiscală și modificări ale impozitelor pe proprietate.

În ce privește disciplina fiscală, conform consultantei fiscale aceasta vizează: radierea etapizată a firmelor declarate inactive; obligativitatea ca fiecare firmă să dețină un cont bancar; constituirea de garanții la transferul părților sociale ale firmelor care au datorii la bugetul de stat.

„Obligațiile noi care le revin companiilor și care vor genera un deranj constau în: obligativitatea de a accepta plățile cu cardul; majorarea capitalului social la 500 de lei pentru firmele cu o cifră de afaceri de până la 400.000 de lei sau la 5.000 de lei pentru cele cu o cifră de afaceri de peste 400.000 de lei”, arată Loredana Mihăilă.

Totodată, mai spune aceasta, pe partea de disciplină financiară, Legea nr. 31/1990 (cunoscută și ca Legea societăților comerciale) este completată cu interdicții privind creditările sau distribuirea de dividende, în special în cazul firmelor cu capitaluri negative, iar ca noutate vor intra în vigoare sancțiuni semnificative pentru abaterile de la noile reguli.

„În ceea ce privește impozitele și contribuțiile, singurul aspect pozitiv este clarificarea modalității de impozitare a veniturilor obținute din închirierea locuințelor în regim hotelier și a veniturilor din monedă virtuală. Așa cum îi 'șade bine' unui astfel de act normativ, evident că aduce și majorări de taxe, care vor impacta negativ costurile companiilor, dar și ale persoanelor fizice”, continuă consultanta fiscală.

În plus, aceasta arată și faptul că companiile mari, cu capital străin, sunt afectate în mod direct prin păstrarea impozitului minim pe cifra de afaceri, dublată de nedeductibilitatea cheltuielilor cu serviciile intragrup, în timp ce afacerile mici — cele organizate sub formă de PFA (persoană fizică autorizată) — vor plăti o contribuție la sănătate cu 20% mai mare.

Mai mult, Loredana Mihăilă arată faptul că, din păcate, pachetul 2 conține și modificarea modului de calcul în ce privește impozitele și taxele locale, ceea ce duce la o majorare a acestora cu peste 60%, atât pentru terenuri, cât și pentru clădiri și mijloacele de transport.

„Din fericire, s-a păstrat, ca instrument de sprijin pentru IMM-uri, eșalonarea simplificată — cu condiții mai restrictive — deși, în proiectul inițial, se propunea abrogarea ei”, arată specialista.

„Principala măsură fiscală care ar trebui adoptată: să nu se mai adopte nicio măsură fiscală cel puțin doi ani”

Consultanta fiscală s-a referit de asemenea și la care ar trebui să fie, din punctul său de vedere, principala măsură fiscală care ar trebui adoptată pentru ca economia României să își recapete credibilitatea.

Specialista arată însă faptul că, „colocvial”, principala măsură fiscală care ar trebui adoptată este să nu se mai adopte nici o măsură fiscală timp de cel puțin doi ani.

„Dar abia după ce se va diminua impozitarea muncii de la 42% la 30% pentru a asigura stabilitatea veniturilor nete pentru populație, precum și înghețarea costurilor cu munca pentru companii. Deși această măsură pare a fi una de reducere a impozitelor pe care le va colecta statul, dacă o vom supune unei dezbateri cu argumente pro și contra, va rezulta de fapt că va lărgi baza de impozitare atât pentru impozitele pe muncă cât și pentru ceea ce înseamnă impozit pe profit și TVA. În traducere liberă, statul va incasa mai mult”, explică aceasta.

În încheiere, Loredana Mihăilă a subliniat faptul că agenda fiscală este important a fi ținută sus tocmai pentru a combate orice inițiativă care complică funcționalitatea mecanismelor economice, întărind ideea că derapajul economic în care se află România nu trebuie obturat de alte subiecte.

O radiografie pe imaginea largă a măsurilor economice actuale a oferit de asemenea pentru Ziare.com și președintele CFA România, Adrian Codîrlașu, care a explicat că au fost majorate taxele, dar dacă ne uităm efectiv, măsuri efective de reduceri ale cheltuielilor încă nu au fost luate.

„Rămân doar promisiuni de reducere a cheltuielilor. Taxele s-au crescut imediat, dar acum la reducerea cheltuielilor vedem că se tărăgănează. De trei ani se tot majorează taxele și vin promisiuni de reducere a cheltuielilor, dar până nu vine legea nu credem”, a declarat acesta.

Nu în ultimul rând, Adrian Codîrlașu crede că TVA va mai crește anul viitor, dar, spune acesta, depinde cum, fie cotele reduse către cea standard, fie cota standard.

„În opinia mea, dacă va crește cota standard, va da din nou un semnal puternic inflaționist. Ideal ar fi să crească cotele reduse către cea standard, nu cota standard”, concluzionează președintele CFA România.

