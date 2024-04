Primele proteste impotriva unui parc fotovoltaic, in Harghita. Parcul ar fi distrus lacul Zetea, loc traditional de turism in regiune

Un proiect de infiintare a unui parc fotovoltaic flotant pe suprafata lacului de acumulare Zetea din Harghita, starneste nemultumirea localnicilor din zona, care au lansat si o petitie online pentru stoparea investitiei, conform Agerpres

„La momentul actual este eliberat, unui reprezentant al firmei din judetul Mures, un certificat de urbanism pentru panouri fotovoltaice amplasate pe suprafata lacului de acumulare Zetea. Noua, locuitorilor din Zetea si din imprejurimi, cei care viziteaza Lacul Zetea, ori pentru pescuit sau alte feluri de recreere, nu ne place ideea, pentru ca unde au fost facute astfel de investitii este clar ca va inrautati peisajul, nu va mai arata lacul cum a fost. De asemenea, pescarii se tem ca va influenta si biodiversitatea si de aceea chiar nu ne convine aceasta idee. Dar din punct de vedere legal, daca aduce toate avizele si toate documentatiile pe care le-am indicat in certificatul de urbanism, noi nu vom avea incotro, va trebui sa eliberam autorizatia de construire. Este o zona foarte populara in randul turistilor din zona si din toata tara si comuna Zetea a devenit recent localitate turistica din interes local si din aceasta privinta suntem putin ingrijorati sa nu stricam ceva cu aceasta investitie", a declarat Nagy Attila, primarul comunei, care a mai spus si ca oamenilor din zona nu le place ideea, lacul Zetea fiind vizitat anual de turisti din intreaga tara..

Potrivit acestuia, o astfel de investitie nu este reglementata in Planul Urbanistic General, care a fost aprobat in 2016, atunci cand panourile solare nu erau foarte raspandite. Nagy Attila este de parere ca daca Administratia Bazinala de Apa Mures, care administreaza suprafata lacului, nu va accepta inchirierea catre firma in cauza, aceasta investitie nu va fi facuta, lucru sustinut si de Risco.ro.

Pentru oprirea proiectuluu a fost lansata si o petitie online, semnata de aproape 500 de persoane. Petitia se numeste „Stop construirii parcului fotovoltaic flotant pe luciul apei lacului de acumulare Zetea", iar initiator este Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi (AVPS) „Tarnava Mare".

In petitie se arata ca aceasta investitie ar distruge peisajul si ar avea un impact negativ asupra turismului, precum si a florei si faunei lacului. Directorul AVPS „Tarnava Mare".

Leonard Marmureanu-Biro Leonard, directorul AVPS „Tarnava Mare" a declarat ca initiatorii nu sunt impotriva energiei verzi, dar nu se cunoaste care este impactul investitiei asupra calitatii apei, a biodiversitatii lacului, dar si asupra turismului, motiv pentru care se cere oprirea proiectului si elaborarea unui studiu de impact serios.

„Noi am facut si o petitie online, am ajuns la 467 de semnaturi care sunt impotriva, cred ca ajunge. Suntem impotriva, total impotriva! Pentru ca aici se practica inot, pescuit, oamenii vin cu caiacele, cum putem sa ne plimbam printre panouri fotovoltaice? Foarte multa lume vine aici Si ce o sa vedem? Un parc fotovoltaic?", a spus Leonard Marmureanu-Biro.

Acesta a mai aratat ca petitia va fi trimisa la Agentia Nationala de Protectia Mediului si la Administratia Nationala Apele Romane si se va cere ca proiectul sa nu fie aprobat si „sa ramana lacul asa cum e".

Potrivit acestuia, certificatul de urbanism a fost solicitat pentru o suprafata de 137 de hectare, cat are luciul apei lacului, parcul fotovoltaic urmand sa aiba doar trei hectare, dar exista temerea ca anul viitor proiectul se va extinde. „Ne e teama ca incep cu trei hectare, apoi la anul se vor mai face inca zece si ca acesta este doar inceputul", a mentionat acesta.

In schimb, Domokos Laszlo, directorul Agentiei pentru Protectia Mediului, a precizat ca la institutia pe care o conduce nu s-a depus, deocamdata, nicio solicitare pentru infiintarea acestui parc.

Si, probabil, acesta nu e si nu va fi singurul exces de zel al investitorilor, care alergand dupa bani sunt dispusi sa distruga orice nu inseamna producator de energie regenerabila, noua moda a investitiilor romanesti si europene.

