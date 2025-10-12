Numărul de posturi ocupate în instituţiile şi autorităţile publice a scăzut cu aproape 35.000 în august față de luna precedentă. FOTO vocea.md

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în august 2025, de 1.268.801, cu 34.762 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform datelor Ministerului Finanţelor.

Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în august mai mic cu 43.707 posturi.

Peste 63% dintre posturile ocupate erau în administraţia publică centrală, respectiv 801.829 (minus 34.190 faţă de iulie 2025), iar dintre acestea 586.748 erau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (minus 31.963 angajaţi, comparativ cu iulie 2025).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educaţiei, respectiv 277.083 (minus 31.046 comparativ cu luna anterioară), Ministerul Afacerilor Interne – 126.539 (minus 653), Ministerul Apărării Naţionale – 76.074 (minus 57), Ministerul Finanţelor – 24.133 (minus 95) şi Ministerul Sănătăţii -18.333 (minus 22).

Potrivit sursei citate, în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.785 de posturi (minus 42 comparativ cu iulie 2025), în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 43.169 (minus 249), în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 163.127 de posturi ocupate (minus 1.936).

Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în august 2025, 466.972 de persoane (minus 572 comparativ cu iulie 2025), dintre care 286.170 în instituţii finanţate integral din bugetele locale (minus 491) şi 180.802 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (minus 81).

...citeste mai departe despre "Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii" pe Ziare.com

Ads