Oficialii din Romania nu vor sa elimine taxa pe soare, in ciuda protestelor repetate ale investitorilor si ale Opozitiei

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) conditioneaza racordarea prosumatorilor la reteaua de energie electrica de instalarea unui contor suplimentar fata de cel instalat la limita proprietatii, iar in acest fel reglementatorul iroseste 100 milioane de euro, a avertizat Asociatia Prosumatorilor si a Comunitatilor de Energie (APCE)

„ANRE nu a raspuns oficial care este rostul acestui contor suplimentar. Avand in vedere ca prin OUG163 a fost creat cadrul legat pentru taxarea autoconsumului este simplu de anticipat ca acest contor suplimentar va fi folosit pentru impunerea „taxei pe soare", o posibilitate legala, strecurata abil in legislatia romaneasca prin art. 21 Alin.3 din OUG163, de a taxa energia electrica produsa de prosumatori si consumata direct de acestia. Este o taxa pe autoconsum. Aceasta taxa nu are legatura cu excesul de energie electrica pe care prosumatorii il injecteaza in retea"se arata intr-un comunicat al asociatiei.

Costul total pentru instalarea unui contor, care include echipamentul si manopera, este de aproximativ 450 euro. Romania are aproximativ 120.000 de prosumatori, ceea ce inseamna un cost de aproximativ 54.000.000 euro pentru instalarea unor contoare inutile. Estimarile pentru anul 2024 sunt de peste 100.000 de noi prosumatori (doar prin programul Casa Verde 2023 ar trebui sa avem aproximativ 90.000 de prosumatori) pentru care se vor consuma inca aproximativ 50.000.000 euro pentru contoare suplimentare.

Potrivit sursei citate, „dupa aproape doua luni de abordare a acestei taxe la toate nivelurile de decizie din Romania, APCE constata o rezilienta deosebita a tuturor autoritatilor de a elimina acel articol „otravit" din legislatia romaneasca, lucru confirmat si de Risco.ro.

In opinia reprezentantilor APCE, declaratia presedintelui ANRE, George Niculescu, conform careia „pretul acestui contor este suportat de operatorii de distributie, singurele costuri suplimentare pe care le suporta prosumatorul fiind cutia de distributie in care se va monta acest contor", nu face altceva decat sa arate ca „ascunde faptul ca in realitate costurile pentru aceste contoare inutile sunt suportate de toti prosumatorii si consumatorii de energie electrica din Romania".

„Operatorii de distributie platesc aceste contoare folosind exclusiv bani din facturile de energie electrica platite de toti romanii. Intr-o perioada in care Romania are nevoie de investitii in infrastructura de distributie, ANRE da ordine pentru contoare inutile in valoare de peste 100.000.000 euro. Am constatat cu surprindere ca ANRE a esuat in a explica motivul pentru care instaleaza un contor suplimentar pentru autoconsum in cazul prosumatorilor. Nu exista un precedent in Europa. Toti prosumatorii din Europa au un singur contor", noteaza asociatia.

De asemenea, APCE mentioneaza ca, pe data de 28 februarie 2024, a sesizat in scris ANRE pentru a informa exact despre Ordinul ANRE emis, prin care Operatorii de Distributie ar fi obligati sa monteze astfel de contoare pentru taxarea autoconsumului.

„Cu ocazia Eufores Green Deal Romania, organizat la Palatul Parlamentului, cei cinci reprezentanti ai Comisiei Europene prezenti acolo, fiind intrebati de catre APCE despre montajul unui al doilea contor pentru prosumatorii din tarile lor din Europa, au ridicat mirati usor din umeri. Ministerului Energiei, la intalnirea noastra din 13 februarie, i s-au prezentat motivele pentru care taxa pe soare este o clauza de tip „poate" si ca abrogarea articolului 21 Alin.3 din OUG 163 este in acord cu legislatia europeana. In Parlamentul Romaniei exista doua initiative de eliminare a „taxei pe soare" si ambele sunt tinute la sertar de catre puterea politica actuala", arata APCE.

In fine, APCE estimeaza ca o contorizare inutila si imorala a prosumatorilor din Romania va costa (pentru prosumatorii racordati pana astazi si pentru cei din 2024) aproximativ 100 de milioane de euro.

Motiv pentru care Asociatia solicita abrogarea articolului 21 Alin.3 din OUG163 (taxa pe soare), precum si eliminarea Ordinului ANRE care obliga montarea unui contor suplimentar pentru prosumatori.

Deloc surprinzator, cu statul roman se poate discuta, problema e ca autoritatile acestuia nu asculta si in goana dupa bani taxeaza absolut orice, pentru ca e nevoie de finantare pentru diverse plati in propriul beneficiu, nu in avantajul celor care le platesc. Pe scurt, din cate se pare viata in Romania a devenit atat de cautata incat trebuie sa platesti ca sa fii cetatean roman.

