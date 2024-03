OCDE sugerează, ca si FMI, trecerea României la impozitarea progresivă, dar remarcă creșterea corupției

Impozitarea progresiva a salariilor si majorarea taxelor pe proprietate sunt printre recomandarile pe care OCDE le-au sugerat Guvernului condus de Marcel Ciolacu, dupa intrevederea secretarului general OCDE, aflat in vizita la Bucuresti, cu primii oficiali ai statului

De altfel, potrivit Risco.ro, Romania incearca sa devina membru al OCDE, un for extrem de important, ce include cele mai mari economii ale lumii.

OCDE propune introducerea unui sistem de impozitare progresiva, cu o rata de 6% pentru salariile de pana in 3.900 de lei net, ceea ce ar insemna o reducere fata de rata actuala de 10%, dar o crestere la 12% a impozitului pentru salariile cuprinse intre 3.900 lei/net si 9.200 lei net pe luna, fata de rata actuala de 10%.

Totodata, se propune o treapta suplimentara a impozitului progresiv, de 18%, pentru veniturile care depasesc 9.200 lei net pe luna. Aceasta modificare ar reprezenta aproape o dublare a nivelului de impozitare fata de sistemul actual din Romania, unde exista o cota de impozitare de 10% pentru toate salariile, fara a exista praguri.

TVA generalizat la 19%

Totodata OCDE propune nivelarea TVA la 19% pentru toate produsele si serviciile, inclusiv pentru case, energie termica, restaurante, hoteluri si panouri fotovoltaice. Singurele exceptii ar putea fi mancarea, medicamentele si casele sociale.

Economistii propun cresterea varstei de pensionare in functie de speranta de viata si eliminarea din noua lege a pensiilor a prevederii care avantajeaza mamele cu mai multi copii, care potrivit noii legi a pensiilor, care va intra in vigoare la 1 septembrie, se pot pensiona anticipat, fara penalizare. Pentru fiecare copil, ar urma sa se scada sase luni din varsta de pensionare.

Guvernul a promis ca, in acest an, nu vor creste taxele pentru romani, desi acest lucru s-a intamplat la inceputul anului, dar din cu 2025 macar o parte dintre aceste masuri ar putea fi implementate.

Trecerea la impozitul progresiv a fost sugerata si de FMI la ultima vizita a institutiei in Romania. Ceea ce e interesant e faptul ca romanii vor plati din nou excesele Guvernului, care a cheltuit mult peste posibilitati, atat din cauza pensiilor speciale la care nu vor sa renunte, cat si din cauza salariilor uriase ale unor categorii de angajati de stat, dar si unor cheltuieli aberante ale aparatului de stat, care au produs rezultate minime pentru Romania si romani.

Problema Romaniei, alaturi de coruptia generalizata din aparatul de stat e si neputinta functionarilor de a investi banii corect in proiecte care ar aduce plusvaloare pentru populatia platitoare de taxe si impozite.

In fine, potrivit OCDE, desi s-au inregistrat progrese in combaterea acesteia, coruptia in legislativ ramane o problema. Resursele pentru investigarea si urmarirea penala in cazul coruptiei au crescut, dar nu sunt inca suficiente. Trebuie continuata politica de eliminare a coruptiei, inclusiv prin reguli privind lobby-ul membrilor Parlamentului, precum si prin consolidarea Directiei Nationale Anticoruptie, prin solutionarea deficitului de personal”, se arata in studiu.

