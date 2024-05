Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primul trimestru al anului a crescut cu o treime fata de 2023. Masurile fiscale ale Guvernului fac prapad, iar deficitul continua sa creasca

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele trei luni din 2024 a fost de 6.014, în creştere cu peste 33% comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC)

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 772 (număr în creştere cu 26,44% faţă de ianuarie-martie 2023), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 333 firme suspendate (număr în creştere cu 25,19%), Braşov - 268 (plus 32,67%), Iaşi - tot 268 (plus 59,22%) şi Timiş - 243 (plus 42,94%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Covasna - 35 (în creştere cu plus 9,38% faţă de primele trei luni din 2023), Ialomiţa - 38 (plus 15,15%), Gorj - 41 (plus 17,14%), Teleorman - 44 (minus 10,2%) şi Giurgiu - 48 (plus 65,52%).

Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat, potrivit Risco.ro, în judeţele Dâmboviţa (plus 140,26%), Brăila (plus 96,88%) şi Tulcea (plus 87,10%), în timp ce scăderi au avut loc doar în judeţele Teleorman (minus 10,20%), Călăraşi (minus 9,38%) şi Satu Mare (minus 5,32%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.405 (plus 20,09%), în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 625 suspendări (plus 36,17%) şi construcţii - 566 suspendări (plus 62,64%).

În martie 2024, au avut loc 1.686 suspendări de firme, numărul cel mai mare fiind consemnat în Bucureşti (222) şi judeţele Cluj (100), Iaşi (82) şi Bihor (70).

Si anul trecut, numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea a fost de 16.335, în creştere cu 4,04% comparativ cu anul precedent.

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 1.979 (număr în creştere cu 13,61% faţă 2022), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 1.057 firme suspendate (număr în creştere cu 30,17%), Iaşi – 739 (plus 7,41%), Braşov – 722 (plus 2,27%) şi Bihor – 671 (plus 12,58%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 97 (în creştere cu 12,79% faţă de 2022), Giurgiu – 96 (minus 25%), Tulcea – 101 (minus 21,09%) şi Covasna – 123 (plus 1,65%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 3.891 (minus 10,12%), în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 1.666 suspendări (plus 13,64%) şi informaţii şi comunicaţii – 1.610 suspendări (plus 38,55%).

În decembrie 2023, au fost înregistrate 2.390 suspendări de firme, cele mai multe în Bucureşti (306) şi în judeţele Cluj (157), Bihor (133) şi Iaşi (122).

Cresterea repetata a presiunilor Guvernului pentru a-si mari incasarile determina tot mai multi antreprenori sa-si inchida afacerile, pentru ca pe fondul majorarilor de taxe si a controalelor agresive ale ANAF firmele lor pierd profitabilitate sau chiar ajung pe pierderi.

Acest lucru pare a demola economia romaneasca, cu precadere firmele mici si mijlocii, coloana vertebrala a economiei, iar piata este acaparata aproape complet de corporatiile straine, protejate sau care inspira teama ANAF, asa ca nu au probleme in a-si exporta mare parte dintre profituri prin diverse metode, cunoscute, dar ignorate de oficialii statului.

In fine, desi fiscalitatea e la cer, deficitul bugetar nu scade, ci creste, dupa primul trimestru al acestui an, ceea ce este ingrijorator, in conditiile in care, desi veniturile s-au majorat cu 17% ca urmare a noului pachet fiscal, cheltuielile statului au crescut si mai mult, cu 27%, potrivit lui Radu Burnete, directorul Confederatiei Patronale Concordia.

