Un fost premier al României arată cu degetul spre numărul mare de taxe instituite de Guvern. „Obiectivul real nu este maximizarea bunăstării cetățenilor”

Florin Cîțu nu este de acord cu numărul mare de taxe pe care Guvernul le-a impus românilor. Foto: iStock

Într-un nou mesaj pe rețeaua sa de socializare, fostul premier Florin Cîțu arată cu degetul spre Guvern în cazul numeroaselor taxe care, spune acesta, le-au fost impuse românilor.

De asemenea, acesta scrie și că este înfricoșător cu câtă lejeritate sunt anunțate creșteri de taxe (de un guvern cu trei partide de dreapta) — directe sau implicite.

Iar acest lucru, continuă fostul premier, arată că obiectivul real nu este maximizarea bunăstării cetățenilor, ci supraviețuirea politică și creșterea veniturilor bugetare, pentru a susține un aparat public supradimensionat și ineficient.

Adică exact agenda socialiștilor, mai spune acesta.

Totodată, acesta enumeră și care sunt taxele vizibile pe care trebuie să le suporte românii: creșterea TVA, accizele, supraimpozitarea contractelor part-time, taxarea concediilor medicale, CASS plătit de două ori pentru aceeași persoană, supraimpozitarea cifrei de afaceri pentru anumite sectoare.

Continuându-și mesajul, acesta explică însă și care sunt taxele invizibile (la început): subvenții, plafonări, salariul minim impus, suprareglementare, birocrație.

Cât despre notă de plată, mai spune Florin Cîțu, aceasta vine oricum: prețuri mai mari, penurie, investiții amânate, productivitate mai scăzută.

„Întrebarea corectă nu este 'cum numim măsura X ca să nu-i spunem taxă?', ci cine plătește de fapt și cum se schimbă comportamentul consumatorilor/producătorilor etc. . Răspunsul îl vede oricine (nu este nevoie sa ai studii economice): munca migrează spre informal, capitalul pleacă în alte jurisdicții mai prietenoase fiscal, iar o parte din activitate dispare. Pierdem cu toții — fără ca statul să încaseze mai mult pe termen mediu”, arată fostul premier.

Ads

În continuare, acesta explică de asemenea și care ar fi măsurile pentru ca o politică fiscală să fie sănătoasă (pe scurt):

• Reguli simple și previzibile: bază largă, cote mici, fără schimbări la fiecare 6 luni.

• O singură contribuție la sănătate per persoană (fără dublă impunere).

• Plafon dur pe cheltuieli + regula PAYGO (orice leu nou cheltuit = un leu tăiat).

• Programe guvernamentale doar în cazuri excepționale, de forță majoră, cu durată limitată și evaluare periodică; dacă nu-și dovedesc utilitatea, se opresc.

• Analiză cost–beneficiu independentă înainte și după implementare.

Acesta își încheie mesajul adăugând încă un lucru, mai precis că este nevoie de un test obligatoriu înainte de orice „reformă”: după aplicare, omului de rând îi rămân mai mulți sau mai puțini bani în buzunar? Firmele au mai mult sau mai puțin capital pentru investiții?

„Dacă răspunsul este „mai puțin” la ambele, nu e reformă. E doar o taxă cu alt nume”, concluzionează fostul premier.

...citeste mai departe despre "Un fost premier al României arată cu degetul spre numărul mare de taxe instituite de Guvern. „Obiectivul real nu este maximizarea bunăstării cetățenilor”" pe Ziare.com

Ads