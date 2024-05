Noi cresteri de salarii la stat. 10% in plus, bani platiti din taxele romanilor

Anumite categorii de bugetari vor beneficia de cresteri salariale de 10% raportate la nivelul lunii decembrie 2023, in doua transe, respectiv pentru luna iunie 2024 si septembrie 2024, impactul bugetar fiind de 1,127 miliarde lei, prevede un proiect de ordonanta de urgenta lansat, marti, in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS)

Potrivit Notei de fundamentare care insoteste proiectul de OUG privind masuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetara precum si reglementarea unor aspecte organizatorice, sunt vizate familiile ocupationale de functii bugetare din Anexa nr. III - Cultura, Anexa nr. IV - Diplomatie, Anexa V, Capitolul VI - personalul cu functii de conducere si de executie din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, Anexa nr. VII - personalul din autoritatile si institutiilepublice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, din cele aflate in coordonarea prim-ministrului, precum si din cele aflate sub controlul Parlamentului, Anexa VIII - Administratie, inclusiv pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului din unitatile administrativ-teritoriale de pana la 20.000 de locuitori, respectiv pozitiile 21-28 din lit. C ale anexei nr. IX.

Totodata, se prevede ca personalul agentiilor judetene pentru protectia mediului si agentiei pentru protectia mediului municipiului Bucuresti sa beneficieze de salarizare corespunzatoare functiilor publice de stat prevazute la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

„Se va reglementa posibilitatea angajatorilor de a putea deconta lucratorilor care folosesc in mod obisnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durata semnificativa a timpului normal de lucru achizitia de dispozitive de corectie speciale, in limita sumei de 500 lei/persoana", se arata in document.

Acoperirea cresterii cheltuielilor bugetare aferente va fi realizata din procesele de reorganizare institutionala, din cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si a impozitelor pe care le platim la un stat care pare a deveni din ce in ce mai hraparet.

De asemenea, s-a reglementat stabilirea nivelului de salarizare a functionarilor publici si personalului contractual din serviciile publice deconcentrate ale institutiilor din subordinea si sub autoritatea MMSS la nivelul de salarizare a personalului din cadrul institutiilor in subordinea carora functioneaza, respectiv Casa Nationala de Pensii Publice, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Inspectia Muncii si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, noteaza Risco.ro.

Totodata, s-a avut in vedere aceeasi masura si pentru Ministerul Sanatatii si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Ministerul Culturii si directiile pentru cultura judetene si a municipiului Bucuresti, Agentia pentru Plati si Interventie pentru Agricultura si structurile subordonate, Institutul National de Statistica si structurile subordonate.

In ceea ce priveste institutiile prefectului, pentru functionarii publici si personalul contractual, cu exceptia serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciului public comunitar de pasapoarte si a functiilor de demnitate publica, drepturile salariale au fost stabilite la nivelul celor prevazute pentru Secretariatul General al Guvernului. Ca regula generala, s-a avut in vedere in aplicare ca acestea nu vor putea depasi salariile din structurile supraordonate

La toate aceste cresteri salariale la stat, apare o intrebare. Va egala vreodata media salariilor angajatilor din privat pe cea a angajatilor de la stat?

