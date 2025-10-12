Ministrul Finanțelor, încrezător în următoarea evaluare a ratingului suveran. Care sunt ambițiile guvernului pentru economie, după anunțul S&P de vineri

Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe - FOTO: Facebook Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat în cadrul unei conferințe de specialitate, că se declară optimist cu privire la evaluarea ratingului de țară din partea agenției S&P, care va fi anunțat în seara zilei de vineri, 10 octombrie. Acesta a făcut declarațiile înainte de a călători la Luxemburg, pentru întâlnirea Consiliului Miniștrilor de Finanțe.

„Mâine are loc Consiliul, mâine seară așteptăm o decizie foarte importantă a agenției de rating S&P. Sunt optimist în privința acestei decizii. Cred că, așa cum celelalte agenții de rating ne-au menținut ratingul, sunt optimist că și această agenție de rating va face același lucru. Bineînțeles, așteptăm raportul final al agenției, dar cred că trei validări din partea celor trei agenții de rating în aceste 100 de zile, la 100 de zile de la învestirea Guvernului, sunt un mesaj foarte important”, a afirmat ministrul.

Nazare a mai declarat că România nu trebuie să se mulțumească doar cu menținerea ratingului la o clasă peste junk, ci ar trebui să se străduiască să îl crească, pentru a se împrumuta la dobânzi mai mici.

„E prea puțin pentru România, ca nivel de ambiție, doar să stăm la o clasă peste junk. Cu cât vom crește acest rating, cu atât vor scădea dobânzile, atât pentru stat, cât și pentru privat. Este cel mai bun indicator al performanței reale a statului, în general, atât pentru administrație, cât și pentru privat. Cu cât crește ratingul României, care este o chestiune extrem de complexă, care analizează extrem de multe lucruri, inclusiv stabilitatea și situația economică și perspectivele pe viitor, cu atât dobânzile vor începe să scadă. Și ați văzut că după primele ancore, pachetele principale, primele ancore de stabilitate, deja s-a văzut când ne-am finanțat că avem rezultate. Curba începe să scadă. Nu o să se întâmple peste noapte. Am ieșit din nou pe piețe și iar am văzut un mic rezultat, se vede în modul în care ne finanțăm. Trebuie să fim consecvenți și sunt foarte optimist că, dacă vom menține această postură, la sfârșitul anului viitor revenim în ținta din 2024, spre 6%, deci revenim acolo unde trebuia să fim. Cu cât vom menține această postură, cu atât imaginea pe care o proiectăm o să fie mai bună”, a susținut Nazare.

Șeful de la Finanțe a transmis că România trebuie să fie consecventă în măsuri pentru a vedea beneficiile, pentru a putea cere finanțări de la Comisia Europeană, fără a fi nevoită să dea explicații continue asupra deficitului bugetar.

„Consolidarea vom demonstra că este reală, vom demonstra că ne ținem de cuvânt și, atunci când demonstrezi și te ții de cuvânt – și se vede în cifre, nu doar în vorbe că te ții de cuvânt – vezi și beneficiile. Și sunt foarte optimist că acest lucru se va întâmpla dacă ne ținem, bineînțeles, de acest program, pentru că avem nevoie să scăpăm de aceste explicații pe care trebuie să le dăm de fiecare dată: De ce este deficitul mare? De ce n-am putut să îndeplinim ținta de deficit un an, al doilea an, al treilea an? Ne amputează capacitatea de negociere dacă tot timpul trebuie să dăm explicații înainte de a putea cere lucruri. România merită să ceară lucruri și trebuie să revenim din nou, la sfârșitul anului 2026, în ținta de deficit agreată, astfel încât să avem toate opțiunile pe masă pentru a discuta în ECOFIN, a discuta despre bugetul european, a cere finanțări pentru România, așa cum am obținut și acum, că am obținut”, a menționat ministrul.

