Guvernul nu plănuiește creșterea taxelor în 2026. Ce domeniu-cheie face excepție de la garanțiile date de Ministerul Finanțelor

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 09:04
Miercuri, 1 octombrie, Alexandru Nazare a fost întrebat, la finalul şedinţei de Guvern, dacă exclude creşterea TVA. FOTO Facebook/Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că nu există în plan o creștere a TVA în 2026 și nici o mărire a taxelor. Ministrul a clarificat însă că are loc în prezent o analiză menită să decidă posibila majorare a TVA în domeniul HoReCa, în funcție de concluziile analizei, urmând să fie luată de către Executiv o decizie finală în acest sens.

Miercuri, 1 octombrie, Alexandru Nazare a fost întrebat, la finalul ședinței de Guvern, dacă exclude creșterea TVA, a impozitului pe profit sau a impozitului pe venit de la începutul anului viitor. „Nu aș vrea să fac astfel de evaluări acum. Am spus-o de mai multe ori că, în acest moment, nu discutăm despre o creștere, nu avem în plan o creștere a TVA pentru 2026”, a afirmat Nazare.

Acesta a clarificat însă că „HoReCa e un caz aparte. Așteptăm analiza și, pe baza analizei, vom discuta în coaliție și vom lua o decizie”. În ceea ce privește posibila majorare a impozitului pe profit și pe venit, Nazare a declarat că nicio altă taxă nu este pe agenda Executivului în prezent pentru majorări: „V-am spus că nu avem în plan în acest moment. Nu avem în plan, în acest moment, o creștere a taxelor. Aici mă refer la toate taxele”, a explicat Alexandru Nazare.

Amintim că, de la 1 august 2025, au intrat în vigoare anumite aspecte-cheie din Legea 141/2025 - primul pachet fiscal, adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului. Taxa pe valoare adăugată a crescut de la 19% la 21% în cotă standard, în timp ce cota redusă, care era până atunci situată la marjele de 5 și 9%, a crescut la 11%. Executivul a anunțat încă de atunci că, în perioada 1 august - 31 octombrie 2025, se vor monitoriza încasările din sectorul HoReCa, în funcție de rezultatul analizelor, autoritățile decizând cu privire la cota de TVA ce urmează să fie aplicată acestui sector, în condițiile în care, în prezent, domeniul este încadrat la cota redusă de 11%.

