Mașinile electrice au câștigat teren în februarie, când au ajuns la o cotă de piață de 43,3%. Întrebarea e cui folosește mai mult extinderea acestor mijloace de transport, statului sau populației

Inmatricularile de autoturisme noi au scazut cu 9,5%, in februarie 2024, in Romania, fata de aceeasi perioada din anul anterior, insa autoturismele „electrificate" au raportat o crestere de 12,9% si o cota de piata de 43,3%, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA)

Potrivit APIA, dupa evolutia importanta a lunilor anterioare, februarie 2024 vine cu o scadere de 6,4% a inmatricularilor de autovehicule noi, fata de luna similara din 2023, respectiv cu 9,6% comparativ cu ianuarie, anul curent.

Autoturismele (care reprezinta aproximativ 93% din total) au inregistrat, in intervalul de analiza, un volum de 11.171 de unitati si au consemnat o scadere cu 9,5%.

In functie de tipul de combustibil al autoturismelor inmatriculate, in luna februarie a acestui an, motorizarile pe benzina inregistreaza o scadere cu 23,1% fata de perioada similara din 2023, ajungand, astfel, la o pondere de 57,5%. In ceea ce priveste autoturismele echipate cu motoare diesel, acestea inregistreaza o crestere de 21,6% si detin o cota de 17,6% din total.

Pe de alta parte, autoturismele „electrificate", respectiv cele electrice (100% si hibride plug-in), precum si cele full hybrid (care dispun si de propulsie electrica fara incarcare din sursa externa) detin in a doua luna a anului 2024, o cota de piata de 24,9%, situatie confirmata si de Risco.ro.

In acest context, autoturismele full electrice detin o cota de 9,9% din piata, in luna februarie a acestui an, fata de februarie 2023, cand reprezentau 8,4%. De asemenea, este de remarcat mentinerea ritmului de crestere a autoturismelor 100% electrice (6,5%) si a celor plug-in hybrid (13,5%), de la un an la altul.

In a doua luna din acest an, primele cinci cele mai vandute autoturisme 100% electrice sunt: Dacia Spring - cu 451 de unitati si o scadere de 19,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent, Tesla Model 3 - cu 170 de unitati (100%), Tesla Model Y - cu 122 de unitati (530%), Hyundai Ioniq 5 - cu 38 de unitati si Renault Megane - cu 30 de unitati.

La categoria autoturismelor Plug-in, topul este condus de Toyota RAV4, cu 54 unitati si o crestere de 600%, fata de februarie 2023, urmata de Mercedes Benz GLE (40 de unitati, 66,7%), Ford Kuga (40 de unitati), Hyundai Tucson (26) si Mazda CX 60 (cu 25 de unitati).

De asemenea, autoturismele hibride, fara reincarcare din surse externe, au pe primul loc Toyota C-HR - cu 178 de unitati (111%), apoi Toyota Corolla (160 de unitati, 8,1%) si Toyota RAV4 (150 de unitati).

Ceea ce e interesant sau ingrijorator, depinde cum privesti lucrurile, e faptul ca achizitia de masini electrice e impinsa de stat, pe motivul reducerii poluarii, desi conform unor studii din anii trecuti, acestea prin poluarea si distrugerea naturii la extractia metalelor necesare, nu asigura reducerea poluarii decat dupa 150.000 de kilometri si, mai grav, pot fi controlate de la distanta de acelasi stat, care iti poate dirija calatoriilor in viitor, pentru a capata control total asupra populatiei si a destinatiilor acesteia.

