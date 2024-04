Liderii infantili ai lumii provoaca un nou conflict militar. Dupa Rusia si Ucraina au venit la rand Israel contra Iran și a majoritatii Orientului Apropiat

Cel mai probabil, prețurile petrolului vor creste luni, după atacul Iranului asupra Israelului din weekend, au declarat analiștii duminică, dar câștigurile suplimentare ar putea depinde de modul în care Israelul și Occidentul aleg să riposteze, transmite Reuters

Preocuparea provocată de un posibil răspuns din partea Iranului la atacul asupra complexului ambasadei sale din Damasc a susținut prețurile petrolului, săptămâna trecută, și a contribuit la trimiterea, vineri, a prețului țițeiului Brent, de referință la nivel mondial, la 92,18 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din octombrie.

Cotația a închis în acea zi în creștere cu 71 de cenți, la 90,45 USD pe baril, în timp ce contractele futures pentru țițeiul West Texas Intermediate din SUA au crescut cu 64 de cenți, la 85,66 USD pe baril.

„Este rezonabil să ne așteptăm la prețuri mai mari la reluarea tranzacțiilor. Acestea fiind spuse, nu a existat niciun impact asupra producției până acum”, iar Iranul a spus că „problema poate fi considerată încheiată”, a spus Tamas Varga, de la firma de brokeraj pentru petrol PVM. „Oricât de acerbă și dureroasă va fi reacția inițială a pieței, creșterea s-ar putea dovedi a fi de scurtă durată, cu excepția cazului în care aprovizionarea din regiune este întreruptă material”.

Președintele american Joe Biden a declarat că va convoca duminică o reuniune a liderilor Grupului celor Șapte economii majore, pentru a coordona un răspuns diplomatic la atacul iranian, situatie confirmata si de Risco.ro.

„Prețul petrolului ar putea crește la deschidere, deoarece este pentru prima dată când Iranul lovește Israelul de pe teritoriul său. Cât timp va dura, orice reacție va depinde de răspunsul israelian. De asemenea, întâlnirea virtuală a G7 de astăzi trebuie monitorizată, cu ochii pe situatie, dacă vizează sau nu exporturile de țiței iraniene”, a declarat analistul UBS Giovanni Staunovo.

Ads

Asta in special pentru ca Iranul a crescut considerabil exporturile de petrol - principalele sale surse de venit - sub administrația Joe Biden. Exporturile au fost reduse drastic sub predecesorul lui Biden, Donald Trump, care îl va înfrunta pe Biden într-o revanșă a alegerilor prezidențiale, în noiembrie.

Administrația Biden a susținut că nu încurajează Iranul să crească exporturile și că va impune sancțiuni.

Scăderea exporturilor iraniene ar duce la o nouă creștere a prețului petrolului și a costului benzinei în SUA, un subiect sensibil din punct de vedere politic înainte de alegeri.

Un alt factor de urmărit va fi orice impact asupra transportului prin Strâmtoarea Hormuz, prin care trece zilnic aproximativ o cincime din volumul total al consumului mondial de petrol.

Dar, nu doar petrolul conteaza in aceasta ecuatie, ci si faptul ca Israelul a reusit prin politici imprudente sa stranga la un loc mai multe puteri ale zonei, care ameninta securitatea israelienilor.

Ads

Interesant e ca aceste conflicte, cel ruso-ucrainian si cel iraniano-israelian au demarat dupa ce UE a anuntat ca reduce la maximum poluarea cauzata de utilizarea petrolului in diverse industrii si a fost oarecum urmata de SUA., situatie ce a dat nastere unor convulsii globale, care nu se vor termina curand.

Recent, UE pare a fi trecut reducerea poluarii pe planul doi, in favoarea inarmarii, pentru ca lumea, in care nu a fost niciodata pace, dar nici nu a fost inarmată ca acum, pare a fi condusa de niste infantili, care sparg geamuri si apoi se pregatesc sa fie atacati, soarta populatiei fiind ignorata.

...citeste mai departe despre "Liderii infantili ai lumii provoaca un nou conflict militar. Dupa Rusia si Ucraina au venit la rand Israel contra Iran și a majoritatii Orientului Apropiat" pe Ziare.com