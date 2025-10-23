Argentina lui Milei, exemplul preferat al liberalilor români, în cădere liberă chiar și după ajutorul lui Donald Trump

Unul dintre cele mai citate exemple de guvernare liberală tranșantă, care să scuture de balast birocratic și monetar o țară într-o situație economică obiectiv mai gravă decât România, a fost în ultimul an și jumătate Argentina sub Javier Milei.

Exemplul liderului sud-american a fost dat de nenumărate ori de economiști români și politicieni de dreapta pentru reușitele punctuale pe care acesta le-a pus pe tapet, după ce țara sa s-a confruntat cu o hiperinflație estimată la peste 200%, datorie publică nesustenabilă, o izolare flagrantă pe piețele financiare internaționale și șapte episoade de recesiune economică după criza financiară din 2008. Milei a reușit într-adevăr să taie inflația la proporții istorice și să decongestioneze un aparat guvernamental supradimensionat.

Problema este că exemplul Argentinei sub Milei nu este, din păcate, unul care să vină și cu o viziune pe termen lung de menținere acestei eficiențe, iar „crăpăturile” provocate de măsurile dure luate de excentricul președinte argentinian au început de mai bine de o lună să se vadă flagrant. Administrația sa a fost nevoită să ceară un colac de salvare de la Trezoreria SUA, să vândă rezerve pentru a apăra peso-ul și să gestioneze un recul politic înaintea alegerilor legislative din 26 octombrie. Presa internațională, printre care câteva analize chirurgicale ale Bloomberg, Financial Times, The New York Times, a pus degetul pe o rană deschisă a guvernării lui Milei, și anume faptul că scăderea deosebit de abruptă a inflației și echilibrarea bugetului național au fost șocuri admirabile pentru țări ca România, care de altfel au nevoie de același lucru, dar au fost operată fără niciun fel de susținere strategică pentru întărirea rezervelor, credibilitatea regimului de politică monetară sau încurajarea unei coaliții politice care să protejeze pe termen lung reformele crunte ale președintelui de eroziunea socială, practic de efectele „din teren” ale tăierilor în carne vie de care a fost nevoie pentru cifrele impresionante la nivel macroeconomic.

Socoteala de acasă și efectele reformelor „pe hârtie”. Ce a însemnat ultimul an și jumătate pentru Argentina lui Milei și pentru peso

„Tulburările de pe piață decurg dintr-un șir de greșeli ale lui Milei însuși, un nou-venit în politică, mai priceput la a livra terapie de șoc și a coborî inflația decât la a construi coaliția largă necesară pentru a-i susține reformele și a-l proteja de efectele inerente ale acestora, inclusiv erodarea veniturilor reale”, argumentau cei de la Bloomberg recent, într-o analiză care amintește că, după „decenii de experimentări”, stabilizarea celei de-a treia economii din America Latină nu reușește să ofere nici analiștilor și cu atât mai puțin argentinienilor de rând o perspectivă durabilă pentru traiul de zi cu zi.

Argentina se confruntă cu o realitate economică de fond, prezentă atât în deciziile la nivel înalt, cât și în cele de la cel mai mic nivel, și anume ceea ce analiștii numesc bi-monetarism. Practic, în timp ce peso-ul este, desigur, moneda oficială a țării, argentinienii apelează la dolar pentru o sumă de tranzacții zilnice, de la economii la plăți definitorii pentru viețile lor. Iar în sectorul privat și în cel de investiții, deciziile mari se iau tot cu dolari, cei mai mulți fugind de peso preventiv, pentru a se proteja de fluctuații foarte mari, la fel cum, de altfel, se întâmplă și în România cu diferențele de uz dintre euro și leu.

Trebuie amintit că, pe hârtie, primul an și jumătate a președinției lui Javier Milei a adus rezultate care, izolate, arată extraordinar și par de neînchipuit în foarte multe țări mai bine poziționate în ierarhia economică globală. Inflația lunară, aflată la 12,8% înainte de preluarea mandatului, a coborât sub 2% în ultimele luni de la preluarea puterii, zeci de mii de bugetari au fost disponibilizați sub pretextul unei politici publice de tăiere a cheltuielilor bugetare, cu toate că vria cu care angajații statului au fost dați afară pentru a strânge bani la buget a inclus chiar și pe cei din asistență socială și cercetare.

La finalul turului de foc asupra aparatului guvernamental al Argentinei, Milei a redus birocrația și a echilibrat bugetul pentru prima dată în mai bine de un deceniu, după cum amintea The New York Times la finele lunii septembrie. „A făcut mai mult bine decât se așteptau mulți”, declara atunci pentru sursa citată Alejandro Werner, fost oficial al FMI. Problema este că acesta a argumentat și că programul lui Milei nu poate supraviețui pe termen lung fără o corectare robustă a cursului valutar și schimbări politice care să aducă cu adevărat țara pe un parcurs credibil în ochii investitorilor internaționali.

Concret, strategia președintelui nu a inclus în niciun fel și construirea de rezerve suficiente în valută pentru ca banca centrală să poată stabiliza peso-ul atunci când, inadvertent, de la investitori mari până la oameni de rând, au vândut din moneda națională pentru a cumpăra dolari, în timp ce autoritățile au vândut rezervele, pentru a evita un crah și, de fapt, alimentând temeri privind datoriei externă. Potrivit Financial Times, din rezervele și așa sărăcite ale țării au plecat până la 3 miliarde de dolari pentru menținerea cursului valutar, ministrul Finanțelor, Luis Caputo, apelând recent la SUA pentru un „swap line”, adică un acord între Trezoreriile celor două țări prin care Argentina a primit o infuzie de circa 20 de miliarde de dolari vânduți imediat pe piața locală pentru a stabiliza cursul. Problema este că, așa cum au explicat și economiștii argentinieni citați de FT, nu a fost de ajuns.

Așa cum explicau recent analiștii Bloomberg, „ceea ce nu a înțeles Scott Bessent (n.r. secretar al Trezoreriei, practic ministrul Finanțelor american) despre Argentina” este faptul că, cu doar o lună înainte de intervenția SUA, moneda locală scăzuse cu aproape 7%, iar după ce administrația Trump a executat schimbul de monedă, a urmat o depreciere de încă 11%, fără semne de stabilizare înaintea alegerilor parlamentare. Concluzia economiștilor americani este, astfel, că este că „puntea” de 20 miliarde ar fi putut „doar să întârzie inevitabilul”, iar regimul actual s-a dovedit în sfârșit nesustenabil. Mai exact, potrivit Bloomberg Economics, „dacă alegerile merg bine, o devalorizare poate fi optimă, dar dacă merg prost, devine inevitabilă”.

În termeni simpli, supraevaluarea inițială a peso-ului nu poate fi gestionată în practică, după criterii economice înrădăcinate în piața reală. După ce moneda s-a apreciat imediat la începutul reformelor bruște ale lui Milei de la începutul mandatului, iar rata de schimb reală față de dolar a urcat cu circa 31%, valoarea reală a monedei se situa de fapt mult sub cursul de atunci în anticipații, tocmai din cauză că Argentina încă practica o politică bi-monetară cu dolarul american.

Politica lui Milei și viața de zi cu zi a argentinienilor sub reformele libertariene

Dincolo de calculele economice, viața politică din țară și efectele devastatoare pentru populație îl pun pe liderul argentinian cel puțin într-o poziție de vulnerabilitate. Partidul lui Milei, La Libertad Avanza, deține sub 15% din locurile din Legislativ, iar decizia de a nu reface rezervele, preferând apărarea peso-ului pentru a ține jos inflația, l-a expus suplimentar înainte de alegerile parlamentare, amintește Financial Times. În paralel, trei scandaluri de corupție la nivel înalt au lovit electoratul, în timp ce economia se contractă lună de lună din mai 2025, Universitatea Torcuato Di Tella anticipând intrarea într-o recesiune tehnică, potrivit sursei citate.

Deciziile economice și politice deosebit de dure au dus la realitatea în care aproape o treime dintre argentinieni trăiesc sub pragul sărăciei, în vreme ce tăierile de subvenții pentru transport, cantine sociale și medicamente au provocat șocuri sociale deosebit de greu de gestionat, relatează NYT. Toate acestea se așază și pe un profil politic cel puțin controversat al liderului argentinian, care încă nu s-a scuturat nici de departe de cazul LIBRA, scandalul financiar în care acesta a fost implicat la începutul anului. Mai exact, după ce acesta a făcut o postare pe social media în februarie, în care promova o criptomonedă „pentru a încuraja creșterea economică”, valoarea acesteia s-a prăbușit, ceea ce a cauzat o întreagă cavalcadă legală între președinte și piețele financiare, relatată atunci în presa internațională. Președintele a fost investigat pentru fraudă, scandalul slăbindu-i din credibilitate, iar povestea a reapărut în prim-plan tocmai în contextul infuziei de dolari ordonate de Donald Trump pentru a salva strict temporar peso-ul tocmai înainte de alegerile parlamentare de luna aceasta.

Javier Milei nu poate fi oferit, astăzi, ca exemplu de bune practici, indiferent de context. Deoarece tăierile dure de cheltuieli fără repararea problemelor de fond din economie, fără o strategie de menținere a rezultatelor economice pozitive, a cursului valutar, a încrederii reale atât în clasa politică, cât și în puterea monedei naționale date de rezerve valutare consistente, nu va rezolva pe termen lung problemele unei țări care se luptă de decenii cu structuri de putere corupte, cu practici economice nesustenabile și o încredere constant șubredă din partea investitorilor externi.

