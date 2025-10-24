România a scăpat creșterea colectării de TVA din PNRR, dar Comisia tot a dat greu Guvernului: jalon legat de performanța funcționarilor ANAF și cei din vămi

România a înlocuit un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru reducerea gap-ului de TVA cu unul ce prevede o serie de sarcini suplimentare, mai dure și măsurabile, care privesc în special structurile de control: ANAF și Vama. De exemplu, vor fi introduse stimulente cu malus/bonus pentru funcționarii ANAF, direct legate de performanță.

Un oficial din Comisia Europeană a confirmat pentru Economedia că jalonul 197, referitor la reducerea diferenței dintre TVA care trebuie colectat și TVA colectat efectiv cu 5 puncte procentuale, a fost înlocuit cu o reformă mai amplă, care include măsuri ambițioase.

Printre acestea se numără printre care: (i) consolidarea unității de gestionare a riscurilor din cadrul administrației fiscale, (ii) introducerea indicatorilor-cheie de performanță (KPI), (iii) implementarea sistemelor de alertă timpurie pentru insolvențe, (iv) revizuirea cadrului de insolvență, (v) facturarea electronică obligatorie și utilizarea caselor de marcat pentru toate tranzacțiile, (vi) consolidarea cadrului de prețuri de transfer, (vii) extinderea obligației de a accepta plăți electronice și (viii) îmbunătățirea transparenței fiscale și a raportării publice privind performanța ANAF.

„Etapa 197 (Reforma structurală a ANAF și modificări legislative pentru creșterea conformității fiscale) vizează completarea reformelor deja adoptate de Administrația Fiscală în cadrul RRP, inclusiv proiectele de digitalizare”, a transmis oficialul Comisiei Europene pentru Economedia.

Noul jalon 197 din PNRR ce privește ANAF are un calendar indicativ pentru trimestrul II 2026, iar îndeplinirea acesteia va fi evaluată în cadrul cererii de plată finală din PNRR, care va fi depusă în august 2026, potrivit Comisiei Europene.

Concret, un jalon va presupune: „Cota veniturilor fiscale crește cu cel puțin 2,5 puncte procentuale din PIB, comparativ cu nivelul observat în 2019”.

Iar un alt jalon va presupune:

1. Centralizarea funcțiilor de gestionare a riscurilor și reorganizarea ANAF pentru eficiență și conformitate. Structurile teritoriale se vor concentra pe inspecție, declarare și executare. Unitatea centrală de gestionare a riscurilor va folosi date combinate din e-Factura, e-Transport și SAF-T, prin intermediul noului depozit de date fiscale CNIF (gestionat de Ministerul Finanțelor);

2. Va intra în vigoare un nou nou set de indicatori-cheie de performanță (KPI) pentru funcțiile principale ale ANAF. Va fi instituit un sistem de testare a integrității personalului ANAF, inclusiv utilizarea camerelor video purtate pe corp în cel puțin trei domenii de activitate (controlul mărfurilor, transportul, HoReCa/comerțul cu amănuntul). Pentru funcționarii condamnați pentru corupție, contractual de muncă va înceta și ulterior ei vor avea interzis la exercitarea unei funcții publice. Va fi introdusă o structură de stimulente cu malus/bonus pentru funcționarii ANAF, direct legate de performanța KPI.

3. Va fi semnat un protocol de partajare a datelor între ANAF, Ministerul Justiției și Oficiul Național al Registrelor Comerțului (ONRC) pentru monitorizarea societăților aflate în risc de insolvență. Va fi creat și integrat un model algoritmic de alertă timpurie privind riscul de insolvență în sistemul de gestionare a riscurilor al ANAF.

4. Va intra în vigoare actul de revizuire a cadrului privind insolvența și recuperarea creanțelor fiscal, care acordă prioritate sau statut garantat datoriilor fiscale către ANAF (TVA, impozite pe salarii), stabilește audituri financiare obligatorii pentru companiile care intră în insolvență cu datorii fiscale semnificative (peste 2 milioane RON), limitează utilizarea repetată a insolvenței de către entitățile afiliate, interzicând persoanelor condamnate pentru fraudă TVA să înființeze noi firme, acordă ANAF dreptul de a vota în planurile de restructurare și de a contesta lichidatorii în cazuri de fraudă fiscal, permite ANAF să blocheze vânzările de active subevaluate în cazuri de prejudiciu fiscal.

5. Va fi obligatorie facturarea electronică pentru toate tranzacțiile B2B și B2C și vor exista sancțiuni pentru neconformitate (amenzi, suspendarea/anularea codului de TVA/dezactivarea).

6. Va fi obligatorie utilizarea caselor de marcat și integrarea cu eInvoice și SAF-T pentru toate sectoarele de activitate și tipurile de tranzacții (B2B și B2C). Va avea loc integrarea cu e-Invoice și SAF-T printr-un sistem de date funcțional unificat gestionat de ANAF. Va fi create o aplicație mobilă dedicată care permite cetățenilor să verifice chitanțele fiscale, sporind transparența, cultura conformității și integrarea datelor dispozitivelor fiscale în ecosistemul digital al ANAF.

7. Va fi consolidat cadrul ANAF privind prețurile de transfer. Va intra în vigoare un mecanism de soluționare a cazurilor de dublă impunere rezultate din ajustările prețurilor de transfer, în cooperare cu administrațiile fiscale ale altor state member. Va fi extins mandatul ANAF de a emite acorduri prealabile de stabilire a prețurilor (APA), atât retroactiv, cât și prospectiv. Va fi creat un mecanism de analiză și utilizare a datelor internaționale privind tranzacțiile între părți affiliate

8. Va fi extinsă obligația de a accepta plăți electronice pentru toți operatorii economici din comerțul cu amănuntul și en gros, inclusiv baruri și restaurante, cu o cifră de afaceri mai mare de 10.000 EUR pe an, cu sancțiuni pentru nerespectare.

9. ANAF va publica periodic: – Structura și nivelul estimat al diferenței de TVA, validate de Institutul Național de Statistică (INS) și Ministerul Finanțelor, semestrial, cu sprijinul Băncii Mondiale (prima publicare în 2026); – Statistici semestriale privind inspecțiile, sumele recuperate și sesizările penale.

