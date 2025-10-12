Vremurile sunt grele, dar românii tot înmatriculează firme și PFA-uri. Numărul societăților nou înființate e mai mare cu aproape 20% față de aceeași perioadă din 2024

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 10:09
76 citiri
Vremurile sunt grele, dar românii tot înmatriculează firme și PFA-uri. Numărul societăților nou înființate e mai mare cu aproape 20% față de aceeași perioadă din 2024
Numărul societăților nou înființate e cu 20% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. FOTO Pixabay

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice a crescut, în primele opt luni din 2025, cu 19,43%, comparativ cu perioada similară din 2024, totalizând 96.084 de înmatriculări, din care 67,12% SRL, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul Bucureşti, respectiv 21.616 (+14,73%, comparativ cu primele opt luni din 2024) şi în judeţele Ilfov (5.906, +24,36%), Cluj (4.598, +14,49%), Timiş (4.518, +25,47%), Iaşi (4.032, +25,65%) şi Braşov (3.242, +12,26%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat, în primele opt luni din acest an, în judeţele Covasna (535, +37,18% faţă de aceeaşi perioadă din 2024), Ialomiţa (622, +18,48%), Mehedinţi (657, +11,17%), Teleorman (672, +22,4%) şi Tulcea (684, +33,07%).

În toate judeţele s-au înregistrat creşteri ale numărului de înmatriculări, cele mai mari fiind consemnate în judeţele Dolj (+59,35%), Alba (+54,2%), Brăila (+38,41%), Caraş-Severin (+37,54%) şi Covasna (+37,18%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (16.105), transport şi depozitare (15.677), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (9.411) şi construcţii (9.161).

În august 2025, au fost înmatriculate 7.613 de persoane fizice şi juridice, cele mai multe în Bucureşti (1.683) şi în judeţele Ilfov (582), Cluj (384), Timiş (367) şi Iaşi (287).

...citeste mai departe despre "Vremurile sunt grele, dar românii tot înmatriculează firme și PFA-uri. Numărul societăților nou înființate e mai mare cu aproape 20% față de aceeași perioadă din 2024" pe Ziare.com

Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, afirmă că reconfirmarea ratingului de ţară de către S&P arată că România îşi menţine încrederea investitorilor. Această a patra confirmare...
#economie, #firme, #PFA , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  3. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  4. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  5. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  8. Scade numărul de bugetari din România. Prima lună cu Bolojan premier a însemnat o reducere de ordinul zecilor de mii
  9. Trump lovește din nou China. Noi taxe vamale de 100% după o decizie a Beinjingului
  10. O nouă criză economică mondială bate la ușă. Bula speculativă care a speriat bancherii: „Efecte devastatoare, un impact similar cu cel din 2008”