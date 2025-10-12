Vremurile sunt grele, dar românii tot înmatriculează firme și PFA-uri. Numărul societăților nou înființate e mai mare cu aproape 20% față de aceeași perioadă din 2024

Numărul societăților nou înființate e cu 20% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. FOTO Pixabay

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice a crescut, în primele opt luni din 2025, cu 19,43%, comparativ cu perioada similară din 2024, totalizând 96.084 de înmatriculări, din care 67,12% SRL, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul Bucureşti, respectiv 21.616 (+14,73%, comparativ cu primele opt luni din 2024) şi în judeţele Ilfov (5.906, +24,36%), Cluj (4.598, +14,49%), Timiş (4.518, +25,47%), Iaşi (4.032, +25,65%) şi Braşov (3.242, +12,26%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat, în primele opt luni din acest an, în judeţele Covasna (535, +37,18% faţă de aceeaşi perioadă din 2024), Ialomiţa (622, +18,48%), Mehedinţi (657, +11,17%), Teleorman (672, +22,4%) şi Tulcea (684, +33,07%).

În toate judeţele s-au înregistrat creşteri ale numărului de înmatriculări, cele mai mari fiind consemnate în judeţele Dolj (+59,35%), Alba (+54,2%), Brăila (+38,41%), Caraş-Severin (+37,54%) şi Covasna (+37,18%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (16.105), transport şi depozitare (15.677), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (9.411) şi construcţii (9.161).

În august 2025, au fost înmatriculate 7.613 de persoane fizice şi juridice, cele mai multe în Bucureşti (1.683) şi în judeţele Ilfov (582), Cluj (384), Timiş (367) şi Iaşi (287).

