Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 09:30
107 citiri
Inflația României a ajuns folclor în regiune. Guvernatorul Băncii Bulgariei menționează „scenariul românesc” dacă nu sunt temperate cheltuielile bugetare
Inflația ridicată a României și problemele bugetare ale țării au ajuns proverbiale în regiune. FOTO: Unsplash, Ziare.com

Inflația anuală în Bulgaria va fi mai mare decât se aștepta și va fi mai mare decât media pentru zona euro. Acest lucru a fost declarat într-un interviu acordat televiziunii publice bulgare de către guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimităr Radev.

Astfel, într-o discuție cu reporterul publicației bulgare Mediapool, citat de Economedia, acesta a explicat faptul că țara sa are o oportunitate excelentă de a continua procesul de creștere a veniturilor reale și, în același timp, de a restabili rezervele fiscale, cu condiția să își concentreze atenția asupra a ceea ce se întâmplă pe partea de cheltuieli a bugetului și să o gestioneze în cel mai rațional mod.

„Adică, acest lucru încă se poate face. Dacă problemele continuă să escaladeze, ne vom afla într-o situație în care nu vor exista mișcări utile – un lucru pe care îl vedem în acest moment. (...) avem un astfel de exemplu și în apropierea Bulgariei – în România”, a explicat Dimităr Radev.

Ulterior, acesta a fost întrebat cât de departe este „scenariul românesc”, în condițiile în care se pot observa salariile crescute în sectorul public din Bulgaria, precum și dorința guvernanților de a crește anumite poveri fiscale.

„Atât departe, cât și aproape – depinde de perspectiva din care privim problema. Acest scenariu va fi imposibil în Bulgaria dacă se iau măsuri fără întârziere pentru a inversa tendința negativă a poziției fiscale din ultimii ani. Dacă lăsăm aceste probleme să escaladeze, inevitabil vom fi pe calea spre ceea ce numiți dvs. „scenariul românesc”. Uitați, sistemul nostru de venituri, inclusiv sistemul fiscal, este conceput pentru a asigura o finanțare fără probleme a cheltuielilor de stat până la aproximativ 40% din PIB. Dacă menținem aceste cheltuieli mult peste această limită în mod durabil, acest lucru ridică inevitabil două întrebări: cum vor fi finanțate?”, a explicat guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei.

Cât despre răspunsurile la această problemă, acesta a afirmat că nu sunt atât de complicate – prin datorii sau prin creșteri de impozite, ori printr-o combinație a acestor două posibilități.

„Și nu sunt opțiuni bune. Prin urmare, accentul ar trebui să fie pus pe controlul expansiunii fiscale și întreruperea acestei tendințe de politică fiscală prociclică. În acest sens, da – cred că bugetul pe 2026 este poate mai important decât oricare dintre bugetele din cel puțin ultimii cinci ani”, a concluzionat Dimităr Radev.

