Concluzia tristă a unui analist economic după ce INS a transmis că inflația este în creștere. „Ne confirmă că România se adâncește în sărăcie”

Luni, 13 Octombrie 2025, ora 12:42
47 citiri
Concluzia tristă a unui analist economic după ce INS a transmis că inflația este în creștere. „Ne confirmă că România se adâncește în sărăcie”
Inflația pe septembrie este mai mare decât previzionau majoritatea analiștilor, confirmând faptul că economia României este în derivă. FOTO: Unsplash, Ziare.com

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Acest lucru arată o realitate mai neplăcută decât estimările analiștilor, în condițiile în care aceștia previzionau o inflație de 9,2% în luna septembrie, într-o scădere mai evidentă față de luna august, ceea ce însă nu s-a întâmplat.

Realitatea bate de altfel chiar și previziunile guvernatorului BNR Mugur Isărescu, care declara, în august, că inflaţia va forma o “cocoaşă” în luna septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%.

Coomentând acest lucru pentru Ziare.com, analistul economic Adrian Negrescu a precizat faptul că situația prezentată de Institutul Național de Statistică arată un lucru absolut evident: prețurile sunt ca un elastic, dacă tragi prea mult de el, se rupe.

Altfel spus, arată acesta, antreprenorii n-au mai crescut atât de mult prețurile de teamă că vor rămâne cu marfa nevândută.

„Este un efect al scăderii semnificative a puterii de cumpărare, iar premisele converg către ideea că inflația nu va mai trece de 10% în următoarea perioadă având în vedere această scădere semnificativă a comerțului, a vânzărilor din domeniile sensibile din economie”, spune Adrian Negrescu.

Acesta concluzionează spunând faptul că statistica INS ne confirmă că România se adâncește în sărăcie și că din păcate românii își reduc din ce în ce mai mult coșul de cumpărături.

...citeste mai departe despre "Concluzia tristă a unui analist economic după ce INS a transmis că inflația este în creștere. „Ne confirmă că România se adâncește în sărăcie”" pe Ziare.com

Inflația a crescut din nou în septembrie. Ce alimente și servicii s-au scumpit cel mai mult
Inflația a crescut din nou în septembrie. Ce alimente și servicii s-au scumpit cel mai mult
Rata anuală a inflaţiei în septembrie 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent a fost 9,88%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la mărfurile nealimentare, cu...
Plafonarea adaosului comercial: o „frecție la picior de lemn” care face mai mult rău decât bine. „Va duce la dispariția din piață a foarte multor companii românești”
Plafonarea adaosului comercial: o „frecție la picior de lemn” care face mai mult rău decât bine. „Va duce la dispariția din piață a foarte multor companii românești”
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, măsură din seria politicilor de stânga gândită să protejeze populația vulnerabilă din punct de vedere al veniturilor, a fost aplicată...
#economie, #inflatie, #cosul de consum, #putere de cumparare , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0903 RON

-0.0024

1 USD = 4.3905 RON

-0.0077
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Românii, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a călătoriilor realizate în interiorul propriei țări
  3. Semnale de avertizare privind instabilitatea financiară îngrijorează decidenții înaintea reuniunii FMI ANALIZĂ
  4. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  5. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
  8. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  9. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  10. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități