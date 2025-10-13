Concluzia tristă a unui analist economic după ce INS a transmis că inflația este în creștere. „Ne confirmă că România se adâncește în sărăcie”

Inflația pe septembrie este mai mare decât previzionau majoritatea analiștilor, confirmând faptul că economia României este în derivă. FOTO: Unsplash, Ziare.com

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Acest lucru arată o realitate mai neplăcută decât estimările analiștilor, în condițiile în care aceștia previzionau o inflație de 9,2% în luna septembrie, într-o scădere mai evidentă față de luna august, ceea ce însă nu s-a întâmplat.

Realitatea bate de altfel chiar și previziunile guvernatorului BNR Mugur Isărescu, care declara, în august, că inflaţia va forma o “cocoaşă” în luna septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%.

Coomentând acest lucru pentru Ziare.com, analistul economic Adrian Negrescu a precizat faptul că situația prezentată de Institutul Național de Statistică arată un lucru absolut evident: prețurile sunt ca un elastic, dacă tragi prea mult de el, se rupe.

Altfel spus, arată acesta, antreprenorii n-au mai crescut atât de mult prețurile de teamă că vor rămâne cu marfa nevândută.

„Este un efect al scăderii semnificative a puterii de cumpărare, iar premisele converg către ideea că inflația nu va mai trece de 10% în următoarea perioadă având în vedere această scădere semnificativă a comerțului, a vânzărilor din domeniile sensibile din economie”, spune Adrian Negrescu.

Acesta concluzionează spunând faptul că statistica INS ne confirmă că România se adâncește în sărăcie și că din păcate românii își reduc din ce în ce mai mult coșul de cumpărături.

