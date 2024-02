Implicații adânci pentru cazul Roșia Montana, revenit în atenție după ce România a pierdut procesul cu Gabriel Resources la Tribunalul Arbitral

Potrivit Mining Watch, campania „Salvati Rosia Montana” include multe momente in care statul roman nu doar a tinut ascunse documente din dosar, dar a si făcut tot posibilul ca acestea să nu ajungă la public, sustin reprezentantii ONG-ului intr-un punct de vedere pe tema despăgubirilor pe care canadienii de la Gabriel Resources le solicita Romaniei.

„Guvernul Romaniei a emis deja primele declaratii privind decizia asteptată in arbitrajul Gabriel Resources versus Romania. Aceste declaratii sunt asociate unor despagubiri estimate la 2 miliarde de dolari, pe care Romania ar trebui sa le plateasca companiei miniere. Se pare ca tribunalul arbitral a ajuns la o decizie pe care a comunicat-o deja ambelor parţi. Daca acestea vor fi de acord, decizia va fi publicata in intregime. In caz contrar, vor fi publicate doar extrase. Conform relatarilor media care citeaza surse guvernamentale, anuntul oficial este planificat pentru data de 10 februarie 2024. In acest context, premierul Ciolacu a declarat ca va face publice toate documentele care vor arata cine a gresit in aceasta speta. Istoricul campaniei Salvaţi Roşia Montană include, insa o multitudine de momente in care statul roman nu doar ca a tinut ascunse documente din dosar, dar a si facut tot posibilul ca ele să nu ajungă la public”, noteaza organizatia non-guvernamentala.

Potrivit sursei citate, licenta de exploatare a fost publicata intr-o investigatie Rise Project si nu in urma desecretizarii acesteia de catre statul roman, iar timp de 14 ani actul oficial a fost unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale uneia dintre cele mari afaceri romaneati. „Licenta a fost acordata, in 1999, companiei de stat Minvest, fara licitatie, iar un an mai tarziu, a ajuns, tot fara licitatie, la compania privata Roşia Montană Gold Corporation (fosta Euro Gold Resources)”, arata Mining Wtach România.

Ads

Unul dintre voluntarii din cadrul organizatiei, Roxana Pencea Bradatan, considera ca daca decizia privind despagubirile cerute de Gabriel Resouces nu se va publica, „vom fi indreptaţiţi sa credem ca a fost, de la bun inceput, un blat intre Gabriel Resources şi statul roman”.

„Dupa opt ani de parcurs documente si audiat martori, Tribunalul Arbitral va include in decizia sa toate motivele pentru care a decis un anumit cuantum al compensatiilor. Vrem sa vedem aceasta decizie publicata complet, nu in rezumat sau interpretata de membri ai Guvernului roman, interesati direct sa musamalizeze implicarea si raspunderea lor din ultimele cel puţin doua decenii. Fiind o compensaţie din bugetul tarii, e normal ca fiecare cetatean sa vada ce contine nota de plata. Nicio declaratie din partea lui Ciolacu si a apropiatilor sai nu poate fi credibila in aceste conditii pana nu vedem toti, public, toate detaliile sentintei. Iesirile publice din aceasta perioada au o puternica incarcatura electorala si au rolul de a distrage atentia publicului de la intregul istoric incarcat de coruptie si decizii luate impotriva interesului cetatenilor romani", a declarat Pencea Bradaţan.

Ads

Conform Mining Watch Romania, in timpul perioadei de arbitraj, ONG-urile din Romania au depus. in total trei puncte de vedere „amicus curiae”. Un amicus curiae este o persoana sau organizatie care nu este parte intr-un caz, dar poate oferi informatii relevante.

Dintre punctele de vedere depuse, doua au fost acceptate (unul partial), insa cel de-al treilea, transmis in iunie 2023, a fost respins dupa ce Romania nu a fost de acord, in ciuda solicitarii facute de catre Tribunal.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, joi, ca Executivul se asteapta ca pe data de 10 februarie sa vina o decizie definitiva in cauza privind Roşia Montana şi este pregatit pentru discutii, daca statul roman va fi obligat la despagubiri, subliniind, insa, ca vor fi prezentate public toate documentele din care reiese cine a gresit din partea romana in acest proces.

...citeste mai departe despre "Implicații adânci pentru cazul Roșia Montana, revenit în atenție după ce România a pierdut procesul cu Gabriel Resources la Tribunalul Arbitral" pe Ziare.com