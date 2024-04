Greenpeace acuza Ikea ca e implicata in distrugerea padurilor vechi romanesti, dar adevaratul responsabil e Guvernul roman

Organizatia de mediu Greenpeace acuza Ikea ca e implicata in distrugerea padurilor stravechi din Romania pentru productia de mobilier, acuzatii pe care suedezii spun ca le analizeaza cu seriozitate

O investigatie Greenpeace a descoperit ca lemn din paduri stravechi, inclusiv paduri din Muntii Carpati, este utilizat de compania suedeza la productia de mobilier. Mai multi producatori externi care lucreaza pentru Ikea ar utiliza lemn din aceste paduri valoroase.

Potrivit Greenpeace, 30 de produse de la acesti furnizori au fost descoperite in magazinele de mobila din 13 tari.

„Ikea se aprovizioneaza cu lemn provenit din ultimele paduri naturale ale Carpatilor romanesti, incluzand paduri din situri protejate Natura 2000, conform raportului. O noua investigatie Greenpeace publicata astazi dezvaluie cum sapte producatori ai produselor populare Ikea, precum umerasele Bumerang, scaunele Ingolf, patul pentru bebelusi si cadrul de pat pentru copii Sniglar sunt legate de distrugerea padurilor cu o mare valoare de conservare. Cel putin 30 de tipuri de astfel de produse ale acestor producatori au fost gasite in magazine Ikea din Austria, Belgia, Cehia, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Italia, Israel, Marea Britanie, Polonia, Romania si Suedia", afirma Greenpeace.

De altfel, organizatia spune ca echipele sale au urmarit traiectoria lemnului provenit de la padurile din Romania pana pe rafturile magazinelor Ikea utilizand certificatele de taiere, imagini din satelit si depozitele de cherestea. Activistii Greenpeace intentioneaza sa predea miercuri rezultatele analizelor lor catre cartierul general al companiei din Germania, de la Hofheim am Taunus.

Grupul Ikea a anuntat ca lemnul ilegal si practicile forestiere iresponsabile nu au niciun loc in lantul valoric al companiei si ca va investiga imediat orice dovezi in acest sens. Daca se vor descoperi nereguli, Ikea va lua imediat masuri, inclusiv prin incheierea relatiilor comerciale.

Greenpeace precizeaza ca recunoaste mobilierul ca fiind o modalitate sustenabila de a utiliza lemnul, de a stoca carbonul si de a adauga valoare materiilor prime, dar subliniaza ca acest lucru nu trebuie sa se intample in timp ce sunt sacrificate cele mai valoroase paduri din punctul de vedere al biodiversitatii. De asemenea, Greenpeace mentioneaza faptul ca Muntii Carpati din Romania gazduiesc populatii mari de ursi, lupi, capre negre, rasi si multe plante rare. Doar 2,4% din aceste paduri sunt in prezent protejate de defrisare, situatie confirmata si de Risco.ro.

Problema este ca firmele si autoritatile doresc sa evite identificarea zonelor ca fiind paduri virgine sau naturale pentru a evita restrictiile, ceea ce a dus la faptul ca doar 2,4 % (1.700 kmp) din padurile Carpatilor romanesti sunt in prezent protejate impotriva exploatarii forestiere. In acelasi timp, datele oficiale sugereaza ca aproximativ 7% din padurile romanesti au o vechime de peste 120 de ani. Mai mult, se estimeaza ca Romania a pierdut jumatate din padurile sale stravechi in ultimii 20 de ani. Strategia UE privind biodiversitatea ofera protectie pentru padurile stravechi.

„Am descoperit mai multi producatori de mobilier care se aprovizioneaza cu lemn din paduri naturale de peste 140 ani. Acesti parteneri Ikea produc bunuri care pot fi gasite in toata Europa, in magazinele Ikea. Pentru aceasta distrugere, dam vina pe autoritatile romane, pentru ca nu recunosc aceste paduri si nu le supun unei protectii stricte, dar vedem si o mare parte a responsabilitatii Ikea, sa faca mai mult: trebuie sa inceteze sa accepte lemn din padurile naturale; trebuie sa ramana fideli promisiunii de sustenabilitate catre clientii lor", a conchis Ciprian Galusca, Campaigner pentru paduri si viata salbatica Greenpeace CEE.

Probabil Ikea poarta o parte a responsabilitatii, dar majoritatea apartine guvernului si statului roman, ambele nepasatoare la problema padurilor, desi clameaza ca iau masuri pentru protectia mediului. Cele cele mai importante sunt, insa, limitarea accesului romanilor la masini cu combustie si impozitarea ridicata a tot ce misca, pentru ca, se stie, banii pentru autoritati au protejat intotdeauna natura.

