Florin Jianu (CNIPMMR): mediul de afaceri e in secolul 21, dar politicile publice din Romania au ramas in urma

In opinia lui Florin Jianu, presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR), mediul de afaceri din Romania este in secolul 21, dar politicile publice sunt in secolul 20, de aici avem plati ilicite, economia subterana sau ceea ce noi numim concurenta neloiala

„O sa va spun un lucru cu care n-o sa fiu foarte popular, si anume faptul ca mediul de afaceri din Romania este in secolul 21, dar politicile publice din Romania sunt in secolul 20. De aici avem de fapt aceasta discrepanta majora in tot ceea ce se intampla si ajungem la subiectul zilei, si anume plati ilicite, economia subterana sau ceea ce noi numim concurenta neloiala. De foarte mult timp, colegii nostri din diverse organizatii, fie ca sunt transportatori, pana la cei din turism, din HoReCa, din comert, din service-urile auto. Si ce spun de fapt antreprenorii? Antreprenorii spun in felul urmator: vorbim de plati digitale, vorbim de e-factura, vorbim de e-transport, de e-sigiliu, dar vorbim tot despre intreprinzatorii cinstiti'", a spus Jianu.

Potrivit acestuia, tot cei care faceau inainte factura, fac si e-factura, tot cei care faceau transport legitim inainte fac si e-transport etc.

„Cum reusim de fapt ca prin politicile publice sa ajungem la cei pe care nu-i vezi pe radar niciodata? Si de fiecare data cand vorbim cu ministrul de Finante, cu ANAF, cu primul ministru al Romaniei, dansii spun sigur, vom combate evaziunea, mergem in control. Chiar am avut un caz la un moment dat in care primul ministru ne-a spus gata, trimitem controlul in HoReCa, in Suceava si colegii din Suceava au zis stati asa, ca tot la noi veniti!. Deci, hai sa ne punem de fapt de acord unde mergem in control, pe cine de fapt controlam si felul in care folosim politicile publice", sustine Jianu.

Ads

In context, seful CNIPMMR a aratat ca, de exemplu, platformele de turism ar trebui amendate si nu agentul economic care apare inregistrat pe aceasta, deoarece poate sa i se ceara un dosar digital pentru a se vedea daca este autorizat.

In opinia sa, trebuie „sa ne uitam un pic si la structura economiei si la felul in care micii intreprinzatori, microintreprinderile pot sa asimileze diverse politici publice".

„Am facut o analiza la nivelul Consiliului IMM-urilor dupa o luna de la implementarea noului Cod fiscal si am vazut ca 6 din 10 intreprinzatori spun ca le-au crescut costurile de conformare pentru e-factura. De ce? Pentru ca au un grad scazut de educatie digitala si atunci ei nu stiu cum functioneaza lucrurile astea cu e-factura, desi ele sunt simple pentru oameni educati, si s-au dus la un contabil, la un auditor, la cineva care stia, iar asta inseamna costuri suplimentare. In momentul in care iesi public si spui avem un program de sustinere a mediului de afaceri, beneficiari 100 de companii. Pai, raportat la 1.000.000 de companii mai mult sau mai putin inseamna aproape nimic. Adica e probabil un program-pilot", a adaugat presedintele CNIPMMR.

Ads

Jianu a propus un parteneriat intre institutii pentru a aduce informatia in randul intreprinzatorilor.

Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in colaborare cu Visa, a organizat, miercuri, o masa rotunda pe tema solutiilor digitale pentru combaterea economiei informale din Romania.

...citeste mai departe despre "Florin Jianu (CNIPMMR): mediul de afaceri e in secolul 21, dar politicile publice din Romania au ramas in urma" pe Ziare.com

Ads