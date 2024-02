Finanțele relansează programul Fidelis la BVB. Donatorii de sânge pot investi de la minimum 500 de lei în titlurile statului, cu o dobândă de 7%

Ministerul Finantelor (MF) deruleaza, incepand de ieri, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a 15-a oferta publica de vanzare de titluri de stat Fidelis, pana pe 1 martie. Prin intermediul precedentelor 14 oferte, Ministerul Finantelor a atras de la populatie circa 24,5 miliarde lei (aproape 5 miliarde euro)

Incercarile de a atrage finantare ale MF sunt deja cunoscute, atat pe piata interna cat si pe cea externa, dar imprumuturile autohtone ale institutiei par a fi ceva mai ieftine pe piata interna.

Risco.ro atrage atentia ca institutia s-a imprumutat recent de pe piata externa, iar acum urmeaza la rand piata interna, care macar asigura randamente bunicele investitorilor activi pe piata romaneasca.

Persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul consortiului de intermediere sau cu ajutorul intermediarilor care au semnat angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune si au transmis angajamentul catre Lead Manager.

Consortiul este format din bancile Alpha Bank Romania, BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comerciala Romana si BRD – Groupe Societe Generale, iar acestea vor vinde titluri de stat FIDELIS denominate in lei si in euro, in cadrul ofertei publice de vanzare derulate la Bursa de Valori Bucuresti.

Potrivit BVB, pe transa donatorilor pot fi plasate ordine de investitori care au donat sange

incepand cu data de 1 iulie 2023 si/ sau care doneaza in perioada derularii ofertei de

vanzare de titluri de stat Fidelis.

„Am vazut deja ca Fidelis a creat un nou concept in peisajul investitional: donatorul-investitor. O paradigma care impleteste actul nobil al donarii de sange cu oportunitatile financiare oferite de investitiile responsabile. Acesti donatori-investitori au reusit un bilant remarcabil in 2023: peste 15.000 vieti salvate si peste 522 milioane lei investiti. Speram ca in 2024 sa depasim cifrele acestea, tocmai de aceea mentinem beneficiile speciale pentru donatori, atat cea mai buna dobanda, cat si cel mai mic prag de subscriere.In ceea ce priveste impulsionarea donarii, dupa cum stiti nu este singurul efort financiar realizat de Guvern, pentru ca, de la 1 ianuarie 2024, valoarea tichetelor a crescut de patru ori, de la 67 lei la 280 lei”, a explicat ministrul Marcel Bolos.

Transa dedicata donatorilor de sange se va aplica pentru titlurile de stat emise in lei, cu scadenta la un an, avand o dobanda de 7%, cea mai mare oferita in cadrul acestei editii.

De asemenea, un alt beneficiu oferit donatorilor este scaderea pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 lei. Pot beneficia de conditiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care fac dovada donarii de sange incepand cu 1 iulie 2023.

Totodata, in afara de transa speciala, editia FIDELIS care debuteaza miercuri, 21 februrie, va contine si emisiunile uzuale, respectiv: titluri de stat in lei, cu scadente de 1 an si 3 ani si dobanzi anuale de 6% si respectiv 6,75%, si titluri de stat in euro, cu scadente de 1 an si 5 ani si dobanzi anuale de 4%, respectiv 5%.

Valoarea nominala a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea in lei si 100 de euro pentru emisiunea in euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Alocarea titlurilor de stat subscrise in cadrul ofertei se va efectua la data alocarii (1 martie 2024), iar numarul final de titluri de stat oferite va fi stabilit de catre emitent cu consultarea sindicatului de intermediere. Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participantii Eligibili vor fi inregistrate in sistemul de tranzactionare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat).

Data estimata de intrare la tranzactionare este 7 martie 2024. Veniturile obtinute in urma investitiei in titlurile de stat FIDELIS, atat din dobanzi, cat si din castigurile de capital sunt neimpozabile.

De asemenea, subscrierile se pot efectua si prin intermediul Participantilor Eligibili, care reprezinta orice intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, care este societate de investitii financiare sau institutie de credit acceptata ca participant la sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti si care a semnat angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune si a transmis angajamentul catre Lead Manager.

Sindicatul de intermediere al ofertei este format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Transilvania (grup de distributie), Alpha Bank Romania BCR si BRD.

