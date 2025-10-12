România, săptămână de foc înaintea reuniunii miniștrilor europeni de Finanțe. „Cel mai prost scenariu posibil”

Reuniunea miniștrilor de Finanțe UE din 10 octombrie va fi un semnal decisiv pentru investitorii străini în ce privește oportunitățile pe care le prezintă România. Foto: iStock

Săptămâna în curs este una importantă pentru finanțele din România, în contextul în care pe data de 10 octombrie va avea loc reuniunea miniștrilor de Finanțe UE, ECOFIN, în cadrul căreia ministrul de resort Alexandru Nazare va prezenta cele mai recente evoluții din acest punct de vedere.

Întâlnirea vine pe fondul pe care finanțele României sunt sub o presiune foarte puternică, cu atât mai mult cu cât adevăratele reformele întârzie, cursul de schimb leu-euro a atins un nou vârf, depășind pentru scurt timp pragul de 5,090 lei pe data de 3 octombrie, iar inflația pe luna august aproape că a atins pragul de 10%.

Nu e mai puțin adevărat însă că estimările BNR pentru luna septembrie plasează inflația la 9,2%, ceea ce nu înseamnă însă că pericolul a trecut complet și este mult prea devreme, prin urmare, ca specialiștii să se pronunțe cu privire la un trend descendent al acesteia.

Decizii la nivel european în contextul adoptării pachetului unu și, parțial, a celui de al doilea

Comentând pentru Ziare.com situația actuală a finanțelor țării, dar și apropiata reuniune ECOFIN, analistul economic Adrian Negrescu consideră că intrăm într-o zonă de acalmie din punct de vedere financiar, România reușind să se descurce prin prisma împrumuturilor pe care le face „pe bandă rulantă” în ultima perioadă, urmare a deciziilor pozitive luate de agențiile de rating în ultimele luni.

Totodată acesta adaugă și faptul că suntem la categoria recomandată investițiilor, iar asta pentru simplul motiv că am aprobat pachetele 1 și 2 de reforme, de măsuri de austeritate.

Ads

Cât privește pachetul 2, cel care conține și măsurile privind pensiile magistraților, este important de menționat că deși acesta ar urma să primească, teoretic, avizul din partea CCR pe data de 8 octombrie, multe dintre măsurile cuprinse în acesta se aplică deja, fiind declarate constituționale. Astfel, conform Curții, legea privind eficientizarea activității Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a primit undă verde, măsurile cu privire la acestea producând deja efecte.

Pe de altă parte, Adrian Negrescu mai arată că această zonă de acalmie, din păcate, s-ar putea să fie bulversată de rezultatele bugetare pe luna octombrie și de aceste decizii care sunt așteptate, la nivel european mai ales, summitul ECOFIN de pe 10 octombrie urmând să definească, din punctul său de vedere, perspectiva investitorilor în privința României.

„Dacă miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană, la summitul ECOFIN, vor saluta parcursul reformelor din România, s-ar putea să asistăm la o întărire a monedei naționale și s-ar putea să vedem Ministerul de Finanțe încercând să iasă din nou să se împrumute din piețele externe, în condițiile în care pentru finanțarea deficitului bugetar mai avem nevoie de cel puțin 10 miliarde de euro de împrumutat până la finele acestui an și în condițiile în care pe tot anul 2025 probabil vom împrumuta 51, dacă nu chiar 52 de miliarde de euro”, explică analistul economic.

Ads

Prin urmare, adaugă acesta, suntem într-o „stare de acalmie legată cu ață” din punct de vedere economic, pentru că semnele de întrebare legate de efectele inflației, de reticența la austeritate a unora dintre politicieni și a lipsei de măsuri concrete, mai ales în sectorul bugetar, pot defini, din păcate, un parcurs negativ al economiei în următoarea perioadă.

Finanțele au reușit „rostogolirea” datoriei pe termen scurt pe termen mediu și lung

Totodată, Adrian Negrescu mai arată faptul că economia României se află în stagflație în momentul de față, cu o creștere economică 0%, deci cu stagnare economică și cu un avans semnificativ al inflației, iar acesta este cel mai prost scenariu în care se poate afla România, pentru că o astfel de criză se poate întinde pe parcursul mai multor ani.

„Singura veste bună este că Ministerul Finanțelor a reușit să rostogolească mare parte din datoria pe termen scurt pe termen mediu și lung, în așa fel încât necesarul de plată pentru anii care urmează, 2026-2027, va fi semnificativ mai mic față de eforturile uriașe de plată din 2025, când numai pe dobânzi vom da în acest an 11 miliarde de euro”, mai spune specialistul.

Ads

Acesta mai adaugă în același timp că dacă ministrul Nazare va reuși la summitul ECOFIN să-i convingă pe omologii lui europeni că România se află pe o traiectorie pozitivă, lucrurile vor arăta bine din punct de vedere măcar al necesarului de finanțare al României.

Dar dacă Uniunea Europeană va semnala negativ ceea ce se întâmplă, mai ales în sectorul bugetar în țara noastră, efectele s-ar putea să fie sub semnul întrebării, continuă analistul economic.

„Pe ansamblu, însă, eu cred că ne îndreptăm spre o îmbunătățire a situației economice, probabil din a doua parte a anului viitor, când inflația se va reduce probabil la jumătate față de cea care este în momentul de față, iar măsurile de austeritate în sectorul bugetar, dacă vor fi luate, probabil își vor arăta efectele în scăderea deficitului bugetar undeva înspre 6-6,5%”, mai spune Adrian Negrescu.

Totodată, acesta mai adaugă faptul că nu crede că vom avea emoții la summitul ECOFIN, toate semnalele din piețele internaționale, din rândul investitorilor și al cancelariilor occidentale, arătând că România se află pe un parcurs pozitiv, că are o imagine bună, dovadă stând faptul că reușim să ne împrumutăm în momentul de față din piețe.

Ads

„Probabil miniștrii finanțelor din Uniunea Europeană vor evalua modul în care statul român s-a ținut de promisiunile privind reducerea deficitului bugetar, iar datele pe care ministrul Nazare le va prezenta la summitul ECOFIN sper să îi convingă pe europeni că de această dată măcar ne vom ține de planurile de a reduce deficitul bugetar, cel mai mare din Uniunea Europeană, un deficit demn de o țară aflată în război”, concluzionează Adrian Negrescu.

...citeste mai departe despre "România, săptămână de foc înaintea reuniunii miniștrilor europeni de Finanțe. „Cel mai prost scenariu posibil”" pe Ziare.com

Ads