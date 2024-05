Economistul-sef al BNR, Valentin Lazea, a atacat din nou facilitatile fiscale si si-a prezentat opinia la adresa aderarii Romaniei la OCDE

Prezent la conferinta nationala a Asociatiei Analistilor Financiar Bancari (AAFBR), economistul-sef al BNR, Valentin Lazea, si-a prezentat din nou opiniile asupra economiei si a spus ca adancirea dezechilibrelor fiscale prin solicitarea de facilitati ar putea avea la baza o speranta desarta ca altcineva va achita nota de plata

„Eu ma intreb: cei care acum solicita noi facilitati fiscale, salarii, nu stiu ce, stiind bine in mintea lor ca anul viitor va urma o corectie, la ce se asteapta? Adica, chiar asa, ei isi inchipuie, cei care solicita acum repede, ca e an electoral, isi inchipuie ca ei nu vor plati cu atat mai mult anul viitor? Spera ei ca la anul nota de plata va fi achitata de altii? Asta e intrebarea mea. Deci, a cere acum in plus scutiri, nu stiu ce mariri si asa mai departe, cand toata lumea stie foarte bine ca la anul va veni nota de plata, sa adancesti acum dezechilibrele, mi se pare o speranta desarta ca va fi altcineva care va plati si tu vei scapa de nota de plata", a spus Lazea.

La randul sau, Ionut Dumitru, economist-sef al Raiffeisen Bank Romania, a fost de parere ca in urmatoarele luni va avea loc o renegociere a traiectoriei de ajustare a deficitului bugetar. Precedentul angajament de reducere a deficitului bugetar la 3% era in 2025 sau 2026, insa nu mai este posibil sa ajungem atat de repede la acel nivel, aspect sustinut si de Risco.ro.

Ads

„Cred ca dupa alegeri problema va fi adresata. Nu cred ca mai exista spatiu de amanare. Avem presiuni mari si de la Comisia Europeana, avem presiuni si din partea OCDE, pe buna dreptate. Adica ne-am angajat pe acest drum, trebuie sa ne aratam seriozitatea si cred ca o vom face si sunt optimist din perspectiva asta. Cred ca avem si vom avea stabilitate politica, care este preconditia necesara pentru a adresa reformele pe care trebuie sa le facem", a sustinut Dumitru, intrebat cat timp s-ar mai putea amana o "asezare fiscala".

Problema aderarii la OCDE

Romania ocupa o pozitie macroeconomica periferica in Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), de vina fiind trei mituri urbane care au dus tara in aceasta situatie, cum ar fi cresterea economica peste potential sau modelul de crestere economica bazat pe consum si nu pe export, a continuat Valentin Lazea.

Acesta a aratat ca in urma cu trei luni a scris un articol cu tema „Merita Romania sa intre in OCDE?", in care a facut o analiza a celor 38 de state membre pornind de la doi indicatori: nivelul de dezvoltare economica si gradul de democratizare.

Ads

Potrivit economistului sef al BNR, din punctul de vedere al nivelului de dezvoltare economica, Romania are unul ridicat, similar cu 34 din cele 38 de state membre OCDE. In plus, din 38 de tari, doar 21 sunt democratii depline, iar 15 sunt democratii imperfecte, in aceasta categorie intrand si Romania, in timp ce doua state au regim hibrid.

Problema e ca Romania nu sta prea bine la anumite componente ale jocului economic, lucru prezentat de Valentin Lazea.

„La inflatie, daca am intra luna aceasta, noi am fi pe locul 4 din coada. O mai mare inflatie decat noi au la nivelul lunii trecute Turcia, 68%, Columbia, 7,4%, si, surprinzator, Islanda, 6,8%. Deci, am fi a patra din coada. Nici nu e chiar foarte rau, daca ma intrebati pe mine. La deficitul bugetar, prognoza revistei The Economist spune ca un singur stat va avea anul acesta un deficit de peste 6%, si acesta e SUA, 6,1%. Romania ar fi mana in mana cu Statele Unite pe ultimul loc in cadrul OCDE cu deficitul bugetar in acest an. Mai rau decat Turcia, care ar avea un deficit de 4,6% din PIB, mai rau decat Columbia, deficit 5,1%, mai rau decat Mexic, deficit 4,7%", a sustinut acesta.

Ads

La deficitul de cont curent, Romania ar fi pe ultimul loc, cu 6,5%. La cresterea economica, am sta bine, fiind in grupul fruntas cu 2,5%, fiind intrecuti de Turcia, cu 4%.

Al doilea mit urban este acela conform caruia deficitul bugetar nu conteaza, pentru ca avem bani europeni la dispozitie. Insa, a explicat Lazea, banii europeni sunt inregistrati atat pe partea de cheltuieli, cat si la venituri.

Al treilea mit se refera la modelul de crestere economica bazat pe consum si nu pe export, ceea ce face dificila progresia economica, si creste masiv importurile, dat fiind faptul ca Romania nu mai produce tot ce se cere.

...citeste mai departe despre "Economistul-sef al BNR, Valentin Lazea, a atacat din nou facilitatile fiscale si si-a prezentat opinia la adresa aderarii Romaniei la OCDE" pe Ziare.com

Ads