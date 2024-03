Comisia Europeana crede ca Romania ar putea avea un deficit de 7% in 2024. Lucurile par a merge din rau in mai rau

Deficitul in Romania ar putea urca anul acesta la 7% din PIB, iar Comisia Europeana e ingrijorata de situatia fiscala din Romania, a declarat Declan Costello, director general adjunct pentru afaceri economice si financiare, DG ECFIN, la Conferinta anuala privind implementarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR)

„Noi, la Comisie suntem foarte ingrijorati referitor la situatia fiscala din Romania. Asa cum stiti, Romania este acum intr-o pozitie de deficit care ar fi trebuit corectat pana la finalul anului acesta. Obiectivul pentru 2023 a fost un deficit mai mic pentru PIB. Cand ne-am uitat la cifre, in toamna anului trecut, am anticipat un deficit de peste 6%. Acesta trebuia sa scada anul acesta, dar tendintele merg intr-o directie nepotrivita. Avem acum impactul reformei pensiilor, care este o reforma foarte buna, dar contribuie la cresterea deficitului de anul acesta. In prima parte a anului am vazut o executie bugetara destul de deficitara, auzim despre cresteri de cheltuieli publice de anumite naturi si adevarul este ca acum va vom trimite previziunile noastre in luna mai, dar ma astept ca deficitul sa fie undeva la 7% din PIB in 2024", a declarat Declan Costello.

De asemenea, acesta a recomandat sa continuam sa atragem bani europeni, sa continuam implementarea reformelor aferente cererii de plata numarul 3 din PNRR, in special cea pentru intreprinderi de stat.

„Apoi, Romania trebuie sa adopte un plan structural pe termen mediu si lung ca parte din noua guvernanta si o parte centrala a acestui plan va fi o reforma fiscala ca parte din PNRR. Asadar, folositi-va de urmatoarele sase luni sa lucrati cu noi, cu banca, cu expertii, astfel incat sa creati o reforma sustenabila", a continuat Declan Costello.

La randul sau, Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, a afirmat ca problema Romaniei este mult mai complicata decat a altor tari, pentru ca desi avem o datorie publica relativ mica, in jurul a 50% din PIB, deficitul bugetar este foarte mare, fapt intarit si de Risco.ro.

„Si noi, la Consiliul Fiscal, consideram ca deficitul bugetar pentru acest an n-are cum sa fie sub 6% din PIB, pentru ca daca incerci, asa cum s-a incercat anul trecut, prin fortarea, taierea drastica a cheltuielilor de capital, nu ai cum sa rezolvi mare lucru. Si noi, chiar cu pachetul acesta de masuri pentru 2024 fiscal care are aduce, hai sa spunem, intre 0,8 si 1% din PIB, el e mancat de alte cresteri de cheltuieli permanente. Aici este marea noastra problema, ca noi prin ce facem, prin constructiile bugetare, marim cheltuielile permanente si incercam sa compensam impactul cresterii cheltuielilor permanente, care uneori sunt justificate", a sustinut Daianu.

In opinia acestuia, problema Romaniei este ca, din punct de vedere al sustenabilitatii fiscal-bugetare, ea are un deficit structural foarte mare, pe fondul unor venituri fiscale foarte mici, care includ si contributii.

„Eu cred ca trebuie sa schimbam si regimul fiscal. Si eu cred ca recomandarile Bancii Mondiale, OCDE-ului, Fondului Monetar, ale dumneavoastra, ale Comisiei au sens si trebuie sa modificam regimul fiscal, inclusiv daca e cazul sa introducem o impozitare progresiva", a completat acesta.

Interesant e faptul ca nimeni nu zice nimic despre cheltuielile aberante ale statului, ca alaturi de pensiile normale, Romania are atarnate de gat si pensiile speciale ale unei parti de angajatilor statului, dar si salariile peste cele din privat ale angajatilor statului. Practic, circa 4 milioane de angajati la privat tin pe salarii superioare 1,3 milioane de angajati de stat, si alte cheltuieli ale statului, unele cu rost, dar cele mai multe fara rost si fara sens.

