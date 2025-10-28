Comisarul European pentru Economie sugerează că nu e 100% sigur că România se poate înscrie în ținta de deficit fiscal excesiv. Când se va stabili dacă acest lucru e posibil

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 13:08
88 citiri
Comisarul European pentru Economie sugerează că nu e 100% sigur că România se poate înscrie în ținta de deficit fiscal excesiv. Când se va stabili dacă acest lucru e posibil
Comisia Europeană ia în calcul inclusiv un scenariu în care România nu se va înscrie în ținta de deficit bugetar asumat. FOTO: Pixabay

Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, a delarat marţi, la Bucureşti, că Comisia Europeană va stabili până la finalul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerinţele privind deficitul excesiv, iar dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite evitarea suspendării fondurilor europene.

Comisarul European a declarat, la Palatul Victoria, despre deficitul de 9,3% din PIB, că este esenţial să fie luate măsuri curajoase, ca să corecteze această situaţie şi să reducă vulnerabilităţile României.

”Am lucrat îndeaproape cu Guvernul şi autorităţile române în ultima lună, mai ales cu domnul prim-ministru şi ministrul de Finanţe, pentru a ne ocupa de aceste probleme urgente şi, tocmai de aceea, vreau să le mulţumesc pentru colaborarea strânsă în această privinţă. Amploarea şi natura măsurilor luate corespund deplin cu eforturile de a face ca România să reintre în linie cu ceea ce este necesar, dar încă ne aşteptăm ca deficitul bugetar să fie de 8,3% şi este important să păstrăm un cadru important, adică ţinta de deficit pentru 2026 trebuie să fie respectată, pentru a se asigura stabilitatea financiară la care s-a ajuns, ca şi pentru a corecta până în 2030 deficitul excesiv, conform planurilor”, a declarat comisarul european.

Potrivit lui Dombrovskis, ”pieţele financiare au recunoscut aceste lucruri şi permit României să rămână o ţintă recomandată pentru investiţii, în conformitate cu viziunea pieţelor”.

”Este important ca România să păstreze accesul la pieţele internaţionale de capital şi să se asigure că îşi poate finanţa priorităţile de politici, la costuri acceptabile. Pe mai departe, trebuie să ne asigurăm că sistemul de finanţe publice şi creşterea economică îregistrează performanţe solide şi tocmai de aceea sunt necesare eforturi continue şi implicare. Având în vedere raporturile autorităţilor române şi măsurile luate în ultimele luni, Comisia va stabili dacă România poate îndeplini cerinţele fiscale europene privitoare la procedura de deficit fiscal excesiv, până la sfârşitul lunii noiembrie. Dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite Comisiei să oprească procesul de condiţii macroeconomice şi să evite suspendarea fondurilor europene”, a anunţat comisarul European.

El a afirmat că o discuţie a vizat şi implementare rapidă a prevederilor PNRR. ”Este foarte important să ducem mai departe aceste procese. Comisia a făcut o evaluare pozitivă”, a spus Valdis Dombrovskis.

Potrivit comisarului european, dincolo de PNRR, România va putea să conteze pe sprijin substanţial din partea Uniunii Europene, prin fondurile de coeziune, prin instrumentul SAFE pentru apărare şi prin bugetul european pe termen lung.

”Va fi esenţial ca România să asigure mecanisme coerente, stabile şi transparente pentru înlesnirea absorbţiei acestor fonduri de care beneficiază economia România, cetăţenii şi mediul de afaceri. Noi contăm ca România să fie în continuare un partener important, pentru a ne lupta cu provocările cu care ne luptăm astăzi, care ţin de concurenţă şi până la apărare şi ne asigurăm că o economie stabilă şi puternică este foarte importantă din acest punct de vedere”, a subliniat comisarul european.

...citeste mai departe despre "Comisarul European pentru Economie sugerează că nu e 100% sigur că România se poate înscrie în ținta de deficit fiscal excesiv. Când se va stabili dacă acest lucru e posibil" pe Ziare.com

Bolojan a închis parțial robinetul de bani al partidelor, dar unii spun că se putea mai mult. „Nu era rău să le taie mai drastic, cu atât mai cu cât le plătim fiecare dintre noi”
Bolojan a închis parțial robinetul de bani al partidelor, dar unii spun că se putea mai mult. „Nu era rău să le taie mai drastic, cu atât mai cu cât le plătim fiecare dintre noi”
Rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025 nu a fost lipsită de surprize, în sensul în care Guvernul a diminuat subvențiile pentru partidele politice cu aproape 18%. Informația, publicată...
Care este rețeta miracolului economic polonez și cum se poate inspira România din el. „Vorbim, în primul rând, despre o economie alimentată de bani europeni bine directionați”
Care este rețeta miracolului economic polonez și cum se poate inspira România din el. „Vorbim, în primul rând, despre o economie alimentată de bani europeni bine directionați”
Miracolul economic polonez a devenit o realitate, cea mai mare economie europeană oferindu-le cetățenilor săi un nivel de trai similar cu cel al britanicilor, în vreme ce, recent, economia...
#economie, #deficit fiscal, #Comisia Europeana, #deficit bugetar , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0844 RON

-0.0004

1 USD = 4.3591 RON

-0.0093
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Motivul pentru care Carrefour se retrage din România, în opinia unui cunoscut economist: ”Mă mir că au rezistat atât”
  2. Economistul Iancu Guda susține că sunt și vești bune în România: "Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent"
  3. Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan
  4. Lovitură dată lui Putin la un obiectiv major cucerit în Ucraina: Centrala ruptă de Rusia de partizanii Kievului, o victorie uriașă VIDEO
  5. Sud-coreenii vor produce blindate în România de 1 miliard de dolari. Unde se va deschide noua fabrică și când vor fi livrare primele blindate
  6. La ce furnizori de electricitate au scăzut prețurile chiar înainte de sezonul rece. Lista tarifelor
  7. Sancțiunile SUA asupra Rusiei pot duce la dispariția unei mari companii din România: "Rafinăria și benzinăriile alea NU mai pot funcționa sunt moarte cat timp sunt deținute de ruși"
  8. Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
  9. Argentina lui Milei, exemplul preferat al liberalilor români, în cădere liberă chiar și după ajutorul lui Donald Trump
  10. „Am fi fericiți să nu mai avem Lukoil!”. Secretarul de stat în energie Cristian Bușoi nu lasă loc de dubii pe tema companiei rusești sancționate de Trump