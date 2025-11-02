Ce ar înseamna o coaliție AUR-PSD pentru economie: „Cei care vor destabilizarea economică a României întrețin un foc anti-investitori extrem de intens”

În ultimele luni, Partidul Social Democrat (PSD) a demonstrat o tendință vădită de ruptură față de colaborarea cu coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a guvernului Ilie Bolojan privind mai multe reforme propuse de premier în vederea asigurării stabilității economice, a echilibrării deficitului bugetar și reorganizării aparatului de Stat. După declarații critice la adresa reformei administrației locale, presiuni care au făcut Executivul să revină asupra mai multor decizii din Pachetul I de măsuri și tergiversări imense care au dublat blocajele de la Curtea Constituțională a următoarelor pachete de reforme, printre care mai ales cea a pensiilor magistraților, șicanele dintre liderii social-democrați la adresa deciziilor Guvernului au dus la numeroase speculații cu privire la o posibilă rupere de la coaliție a PSD și chiar a unei potențiale noi coaliții cu partidul AUR, cunoscut pentru viziunile ultranaționaliste de extremă-dreapta, puternic anti-europene.

Cu toate că liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în urmă cu două săptămâni că nu „are la cunoștință o coaliție PSD-AUR”, în luna august spunând doar că acest scenariu nu este luat în calcul „în mandatul său” (interimatul lui Grindeanu ar urma să se încheie la începutul lui noiembrie în cadrul Congresului PSD în urma căruia se va alege un nou lider de partid). Pe de altă parte, George Simion, liderul AUR, întrebat de jurnaliști dacă ia în calcul o alianță cu PSD, pentru a intra la guvernare, acesta a susținut că nu vrea ca partidul pe care îl conduce să facă un guvern cu „aceste forțe care au anulat alegerile din România”, dar ca măsură reparatorie pentru anularea scrutinului din 2024 ar putea susține orice guvern, chiar și unul format de PSD, însă cu o condiție, relata recent Hotnews.

„Ca măsură reparatorie pentru anularea alegerilor și pentru ce a pățit domnul Călin Georgescu, eu mi-am anunțat susținerea oricărei formule în varianta în care domnul Călin Georgescu ar fi premierul unei astfel de coaliții. Fără a avea pretenții ca noi (n.red.: AUR) să facem parte din respectiva formulă de guvernare”, a declarat liderul AUR pe 20 octombrie.

Pe scurt, ipoteza unei ieșiri de la guvernare plutește în aer la fiecare schimb de replici și răspunsuri la întrebările jurnaliștilor, iar criticile cu retorică politică aduse partenerilor de coaliție sunt văzute de presă ca o dovadă clară a unei posibile rupturi în așa-numitul bloc politic „pro-european” care s-a format ulterior alegerilor prezidențiale.

Ziare.com a stat de vorbă cu profesorul universitar de economie Cristian Păun despre ce ar însemna, de fapt, o ieșire de la guvernare a PSD, cu sau fără asocierea politică oficială cu partidele extremiste din opoziție.

Cum a reușit România să ajungă în fața ipotezei unei coaliții între social democrație și extrema dreaptă

Potrivit economistului, „dacă ne uităm la valorile pe care le împărtășește AUR, ele sunt foarte dubioase și foarte anacronice și necorespunzătoare cu situația actuală a României ca sistem economic și ca poziție în lumea globală.

Adică, practic, AUR, dacă ne uităm pe programul său de guvernare și pe declarațiile liderilor săi, este un partid care își dorește mai degrabă naționalizare, revenirea la valorile comunismului, la alterarea semnificativă a mecanismelor de piață, la renunțarea la Vest și reorientarea, dacă nu spre Est, cel puțin, spre o poziție din aceasta de tipul „singuri, pe picioarele noastre, nici estul, nici vestul”, dar care este o atitudine ce nu face decât să ne izoleze, să ne scoată din lumea civilizată. Și de fapt, teza din spate este să creăm o vulnerabilitate suficient de mare încât să reintrăm în siajul Rusiei. Deci, din punctul meu de vedere, a renunța la valorile pe care le-am construit cu foarte, foarte multă dificultate în 30 de ani, nefiind niște performeri în ale tranziției, așa cum sunt polonezii sau alte națiuni, este o greșeală fantastică. Astăzi România datorează dezvoltarea sa și scoaterea ei din sărăcie, din întuneric și noroi, în primul și în primul rând asocierii sale și integrării sale în lumea civilizată, în lumea dezvoltată, în acest club al țărilor care, prin prisma libertății pe care o au în spate, au performat din punct de vedere economic”, a declarat Cristian Păun, în dialog cu Ziare.com.

Studiile arată că, cu cât libertatea e mai mare, cu atât performanța economică e mai bună, cu atât prosperitatea națiunii este mai mare, spune profesorul. „Și atunci, cumva, ni se propune un model economic de către AUR bazat pe izolaționism, pe un suveranism care să rupă legăturile construite cu greu cu lumea civilizată, care să dea afară străinii din țară, văzuți ca exploatatori, stăpâni de sclavi și alte teze de tipul ăsta. Toate acestea ne plasează singuri împotriva tuturor, pentru că ne e mai bine așa. Adică, cumva, să lăsăm această Europa și capitalul străin din brațe, adică să renunțăm la ceea ce a însemnat pentru România cei mai importanți factori de dezvoltare în ultimele decenii.

Fără acești factori aproape că nu ne-am fi dezvoltat, și sigur că dacă la ei mai adăugam și o bună guvernanță, politicieni responsabili, determinați să ne integreze și mai mult în lumea civilizată și dezvoltată, să asigure și mai multă libertate, mai puțină corupție, mai puțină birocrație, eram și mai departe.”

Un exemplu oferit în contrapunct a fost cel al Poloniei, care a plecat, alături de România, din același punct în 1990, cu un nivel de dezvoltare similar, dacă e să comparăm dimensiunea PIB-ului și a PIB-ului pe cap de locuitor, iar astăzi Polonia singură face un PIB de 1 trilion de euro, adică tot PIB-ul țărilor în tranziție, din Europa de Est împreună, inclusiv România. Practic cifrele arată că țara noastră a rămas în urmă, situație cauzată, potrivit explicațiilor oferite de Păun, mai degrabă unei tranziții extrem de prelungite. „Ei (n.r. polonezii) au avut o tranziție mult mai scurtă, o determinare care la noi nu a existat în privința piețelor și în privința eliberării mecanismelor de piață. Noi le-am evitat pe cât posibil, nu am privatizat cu atât de mult curaj cum au privatizat polonezii, nu am absorbit atât de multe fonduri europene pentru noi; ele erau mai degrabă o belea, o bătaie de cap”, a explicat acesta.

În prezent, amintește profesorul universitar despre retorica AUR, aceștia sunt anti-euro, deși euro reprezintă până la urmă un element important în procesul de integrare și în cadrul pieței unice. „Vedem că bulgarii trec la euro deja, noi rămânem din nou în spate. Iar politicienii din România mereu au dus o politică duplicitară. Pe față, da, suntem cu lumea civilizată, pe față, da, vrem economie de piață, pe față, da, vrem să fim europeni, dar, pe de altă parte, n-au făcut nimic concret pentru a ne muta în direcția aceea, iar dacă au făcut-o, au făcut-o adesea cu icneli, cu poticneli, cu jumătate de măsură. Mai degrabă pare că și-au dorit să dea curs așteptărilor electoratului care totuși nu-și dorea să vadă o întoarcere cu 180 de grade și o reîntoarcere la întunericul sovietic. E clar că n-avem o clasă politică atât de convinsă că acestea sunt elementele care au determinat dezvoltare în România, că valorile europene trebuie cu adevărat îmbrățișate și, evident, poate acolo unde nu sunt suficient de clare sau nu sunt suficient de adaptate specificului nostru național, să încercăm să ne luptăm astfel încât acele valori europene să pună accentul și pe diferențele culturale între țările membre. Pentru că nu cred că vreun membru al Unii Europene se gândește că toți trebuie să fim la fel și că Europa nu este o diversitate de culturi și de națiuni care reprezintă cu adevărat valoarea acestei uniuni de țări foarte importantă pentru noi.

Iar noi, dacă stăm să ne uităm din cele patru libertăți cu care a venit la pachet procesul de integrare, nu folosim decât una cu precădere, libera circulația persoanelor, adică migrație și călătorii în Europa și cam atât. Dar Uniunea Europeană înseamnă mult mai mult de atât; înseamnă libera circulația bunurilor, serviciilor, adică exportul foarte mare către această mare economie care este economia europeană. Tot UE mai înseamnă și înseamnă libera circulația capitalurilor, adică investiții pe care le pot face românii în oricare țară din blocul comunitar. Ei pot deveni stăpâni de orice companie franceză, spaniolă, italiană în momentul de față, după cum orice spaniol, francez sau italian poate să devină proprietar la companii din România. Avem o libertate pe care nu o folosim semnificativ de mult și la adevăratul potențial pe care îl are astăzi România și politicile publice care au emanat de la acești politicieni, care înțeleg prea puțin din ce înseamnă integrarea economică, nu au fost unele curajoase sau în măsură să contribuie la bunăstarea națiunii”, a mai explicat economistul.

Acesta este practic contextul bizar, din punct de vedere al alienării de la doctrinele politice reale, în care au apărut și aceste curente „care chipurile oferă o alternativă, cu mesaje care sunt foarte păguboase. O coaliție între PSD și AUR ar dinamita complet eticheta de partid european la nivelul PSD-ului. Și eu cred că nu-și dorește acest lucru, cel puțin dorește să păstreze în continuare aparența acestei etichete. Iar atunci, deși sunt foarte mulți în interiorul Partidului Social-Democrat, chiar la vârful partidului, care mai degrabă sunt antieuropeni, anti-lume civilizată, anti-globalism sau anti-sorosiști, așa cum se numesc ei, folosesc aceleași etichete ca partidul AUR.”

Nu este nevoie de o asociere oficială cu AUR pentru ca PSD să blocheze reformele venite de la Guvern, din Parlament, dacă împinge coaliția în minoritate

Economistul a argumentat că AUR și PSD au mai multe elemente comune decât ar părea din punct de vedere ideologic. „O astfel de unire, care e posibilă, sigur, fiindcă orice e posibil în politică, până la urmă, nu va face decât să distrugă complet ceea ce a încercat PSD-ul de foarte multă vreme să construiască, și anume această idee a unui partid pro-european, a unui partid modern, a unui partid întors cu fața spre vest. Electoratul lor trebuie să cred că înțelege faptul că în interiorul Uniunii Europene ne este mult mai bine decât orice altă combinație, cum ar fi a rămâne independenți în bătaia vântului sau a intra în siajul Rusiei.”

O supoziție a profesorului universitar este că PSD, până la urmă, „joacă la cacialma” amenințarea constantă a ieșirii de la guvernare, dar refuză declarativ să admită o posibilă asociere cu AUR, ca să evite imaginea unui extremism pe care social-democrații nu și-l doresc. Cu toate acestea, a sugerat Cristian Păun, o asociere cu AUR „poate avea și forma în care PSD iese de la guvernare și trimite coaliția de partide rămasă într-o minoritate în Parlament, de unde, mai mult sau mai puțin formal, cot la cot cu AUR, vor vota toate cuiele bătute în roțile de la căruță.

Ei au mai făcut treaba aceasta în pandemie, când au părăsit coaliția și au lăsat partidele celelalte să guverneze în minoritate, iar din Parlament au dinamitat complet ideea de guvernare. Au și inclusiv această experiență pe tapet. Probabil că suntem foarte îndepărtați de alegeri deocamdată, dar pe măsură ce ne apropiem de alegeri, dacă nu primesc ceea ce cer, s-ar putea să vedem o intrare în opoziție a Partidului Social Democrat, dar, evident, această intrare în opoziție, din punct de vedere politic, înseamnă tot o asociere cu Partidul AUR”, a mai punctat Cristian Păun.

Potrivit acestuia, una dintre cele mai îngrijorătoare aspecte pe care social-democrații le trec cu vederea este ascensiunea populismului religios și naționalist, promovat de partide precum AUR. Tot mai mulți români se lasă convinși de o „cale ortodox-naționalistă”, în care simboluri precum „crucea și drapelul” sunt prezentate drept soluții la problemele economice și sociale ale țării. Dimpotrivă, afirmă Păun, soluția reală pentru redresarea României este atragerea de investiții străine serioase, capabile să genereze anual 30–40 de miliarde de euro în valoare adăugată. Acesta a avertizat, astfel, în dialog cu jurnaliștii Ziare.com, că discursul naționalist și anti-străini al opoziției, în special al formațiunilor radicale, sabotează exact această direcție. „Cei care vor destabilizarea economică și politică a României întrețin un foc anti-investitori extrem de intens”, a declarat Păun, argumentând că acest tip de retorică alungă capitalul și blochează șansele de dezvoltare pe termen lung.

În contrapartidă, economistul a apreciat că guvernul Bolojan a reușit în ultimele luni să redreseze situația fondurilor europene, după un „dezastru absolut” în perioada 2023–2024. „Ministerele actuale au depus eforturi clare să mute banii din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către tronsoanele de autostradă care pot fi finalizate pe A7 și A8. Au reușit să facă un dribbling cu fondurile astfel încât să nu pierdem finanțarea nerambursabilă pentru infrastructura de transport”, a declarat Păun, adăugând în acest context și reușita negocierii cu Comisia Europeană a eliminării jalonului legat de „gap-ul de TVA”, după ce autoritățile române au demonstrat caracterul inconsistent al formulei de calcul, care includea și autoconsumul, un segment imposibil de fiscalizat. Deși progresele de anul acesta sunt vizibile, vin tardiv și cu eforturi colosale, după anii pierduți în blocaje administrative și politice la cârma fostei coaliții PSD-PNL. În acest context, „să vii și să spui că voi face o coaliție cu ceilalți în condiții în care doi ani de zile ai pus bețe în roate la integrarea europeană prin absorbția de fonduri europene pentru țara asta, este ciudat”, a afirmat economistul.

Indiferent de ipoteză, fie că PSD iese de la guvernare și se plasează în doar în opoziție sau face concret o alianță cu AUR, rezultatul final, spune Păun, va fi că PSD va dispărea ca partid. „Vor fi absorbiți complet de către AUR dacă aleg să joace această carte.” Cât despre posibilitatea unui guvern PSD cu premier Călin Georgescu, adică viziunea ideală a lucrurilor pentru George Simion în contextul unei alianțe, profesorul de economie a explicat că în momentul acela România s-ar prăbuși complet. „Și așa ne privesc cu foarte multă atenție și îngrijorare, nu doar companiile private, mari, multinaționale, ci și agențiile de rating, creditorii internaționali, fondurile de investiții internaționale, toate se uită la noi exact din motivul ăsta, pentru că găsesc niște politicieni în stare, efectiv, să dărâme complet, să distrugă complet țara asta, împingând-o într-o revoluție de tipul Revoluției Roșii, în care anarhiști, anti-sistem vin și spun că sistemul e prost, că ăștia care conduc nu sunt români adevărați, că trebuie votați români adevărați, că românii adevărați își vor iubi cu adevărat țara și așa mai departe. E mult prea periculos să ne jucăm cu viitorul copiilor și nepoților noștri, jucând această carte a iubirii de țară și a românismului, care a mai fost jucată în România, cu foarte multă inteligență și cu foarte multă dibăcie, și care ne-a dus într-o fundătură numită comunism”, a mai explicat profesorul universitar.

