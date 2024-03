CNIPMMR critica majorarile repetate de taxe pentru IMM-uri ale Guvernului

Trecerea la impozitul pe profit in urma scaderii pragului pentru microintreprinderi la 100.000 de euro ar genera cresterea inflatiei, prin transferul majorarii cheltuielilor in preturile de vanzare, scaderea competitivitatii produselor si serviciilor romanesti si incetinirea sau chiar renuntarea la proiectele de modernizare/digitalizare ale companiilor, a avertizat Consiliul National al IMM-urilor

De altfel, CNIPMMR respinge scaderea pragului de incadrare in categoria microintreprinderilor de la 500.000 de euro la 100.000 de euro, din aceasta masura rezultand aplicarea cotei de 16% pe profit, in locul celei de 3% pe venit pentru microintreprinderi.

Potrivit calculelor, raportat la profitul de aproximativ 24 de miliarde de lei obtinut de microintreprinderi cu venituri intre 500.000 – 2,5 milioane de lei (100.000 - 500.000 de euro), in anul 2022, rezulta ca acestea, daca s-ar aplica cota de 16% pe profit, ar plati un impozit de aproximativ 3,85 miliarde lei. Practic, microintreprinderile ar plati impozite cu o valoare totala mai mare de aproximativ 600 de milioane de lei, fata de suma platita ca impozit de 3% pe venit, arata reprezentantii IMM-urilor.

„In conditiile trecerii la impozitul pe profit de 16%, in urma scaderii pragului pentru microintreprinderi la 100.000 de euro, modificarea sistemului de impozitare va afecta negativ mediul de afaceri: majorarea cheltuielilor va fi transferata in preturile de vanzare a produselor si serviciilor, rezultand cresterea inflatiei; cresterea costurilor de productie genereaza scaderea competitivitatii produselor si serviciilor romanesti si pierderea de piete de desfacere; lipsa de lichiditati la nivelul companiilor va conduce la diminuarea investitiilor si incetinirea/renuntarea la proiectele de modernizare/digitalizare", arata CNIPMMR.

Pe de alta parte, se atrage atentia ca modificarea repetata si la intervale scurte de timp a legislatiei fiscale pentru microintrepinderi, precum introducerea de la 1 aprilie a noi conditii de incadrare in categoria microintreprinderilor, prin cumularea veniturilor intreprinderilor legate pentru plafonul de 500.000 de euro, genereaza nesiguranta si o lipsa totala de predictibilitate pentru implementarea planurilor de afaceri. In realitate, introducerea intreprinderilor legate in calculul plafonului pentru microintreprinderi va afecta un numar mai mare de intreprinderi care vor aplica impozitul pe venit, decat cele care au avut venituri peste 100.000 de euro in 2023, au explicat reprezentantii CNIPMMR.

Mai mult, prevederile care afecteaza negativ microintreprinderile au fost introduse fara implicarea reprezentantilor mediului de afaceri, si in special al IMM-urilor, iar in acest mod nu s-a reusit identificarea corecta a nevoilor mediului de afaceri, raportat la scopul PNRR, arata si Risco.ro.

In aceste conditii, CNIPMMR exclude orice noua modificare a Codului Fiscal in anul 2024 si considera ca modificarea sistemului de impozitare a microintreprinderilor propus in PNRR va afecta negativ mediul de afaceri, din cauza cresterii fiscalitatii, fapt care va avea un impact pentru intreaga economie.

„Avand in vedere faptul ca PNRR a mai fost modificat, CNIPMMR solicita Guvernului rediscutarea dispozitiilor din PNRR care vizeaza sistemul de impozitare al microintreprinderilor si inceperea negocierilor cu Comisia Europeana pe acest aspect. CNIPMMR nu sustine cresterea fiscalitatii pentru mediul de afaceri, cauzata de cresterea cheltuielilor cu aparatul bugetar si insuficienta fondurilor bugetare pentru acoperirea acestora. Guvernul nu poate cere antreprenorilor si angajatilor din mediul privat sa suporte singuri deficitul bugetar, iar administratia publica sa ramana nereformata, supradimenionata si lipsita de performanta", arata CNIPMMR.

