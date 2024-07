Christine Lagarde: O ”aterizare ușoară” a economiei din zona euro nu este deocamdată garantată

Președintele Băncii Centrale Europene – BCE, Christine Lagarde, a declarat luni că riscurile legate de creșterile de prețuri în zona euro sunt încă persistente, prin urmare instituția pe care o conduce trebuie să se păstreze vigilentă în măsurile pe care le va adopta.

Declarația șefei BCE îi face pe analiștii economici să estimeze că nu va urma o nouă reducere a dobânzilor în acest an, prin urmare costurile creditării se vor păstra ridicate.

Christine Lagarde avertizează că, dată fiind amploarea șocului inflaționist, o ”aterizare ușoară” a economiei europene nu este garantată încă, după lunga perioadă de stagnare.

Creștere istorică a dobânzii

”Chiar dacă milioane de întreprinderi și lucrători s-au străduit în mod independent să-și protejeze profiturile și veniturile, ținta noastră de inflație de 2% a rămas credibilă și a continuat să ancoreze procesul de inflație”, susține șefa BCE, care arată că principala cale de a controla inflația este majorarea dobânzii de politică monetară și menținerea acesteia la un nivel optim.

”Când am început pentru prima dată să creștem ratele, am știut că suntem departe de locul unde trebuie să fim. Cel mai important factor a fost, prin urmare, reducerea decalajului cât mai repede posibil. Acesta este motivul pentru care am avut o ascensiune abruptă din punct de vedere istoric la începutul traseului ratei noastre, utilizând majorări de 75 și 50 de puncte de bază pentru primele șase creșteri ale ratei”, explică Lagarde.

Trebuie amintit însă faptul că BCE a trecut la majorarea dobânzii de politică monetară cu o întârziere de 6 luni, încomparație cu celelalte bănci centrale majore, cum ar fi Rezerva Federală Americană și Banca Angliei, prin urmare procesul creșterii dobânzilor a fost mai abrupt.

Consecințele negative asupra economiei

În același timp, majorarea ratelor de dobândă vine cu costuri importante în privința ritmului de dezvoltare economică.

”Deși calea noastră de politică a contribuit la îmblânzirea inflației, ea a diminuat și creșterea economică. Ratele dobânzilor au crescut constant și au rămas ridicate în timp ce economia a stagnat timp de cinci trimestre consecutive”, admite Lagarde.

”Băncile centrale trebuie să reacționeze cu forță pentru a preveni consolidarea inflației peste țintă”, a arătat Lagarde, comparând situația actuală în care se află economia mondială cu șocul inflaționist din anii ’70, cauzat de creșterea prețurilor petrolului.

”Având în vedere amploarea șocului asupra inflației, o ”aterizare ușoară” nu este încă garantată. Dacă ne uităm la ciclurile istorice ale ratelor din 1970, putem vedea că atunci când marile bănci centrale au majorat ratele dobânzilor în timp ce prețurile energiei erau ridicate, costurile pentru economie erau de obicei destul de mari.”, atrage atenția șefa BCE.

Inflația anuală în zona euro a scăzut la 2,5% în luna iunie, de la 2,6% în mai, ținta oficială a BCE fiind de 2%.

Articol realizat în colaborare cu Risco.ro

