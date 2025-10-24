Cât ne costă să protejăm mediul. Cheltuielile s-au ridicat la 1,9% din PIB, anul trecut. Pe ce s-au dus banii

Cât ne costă să protejăm mediul. Cheltuielile s-au ridicat la 1,9% din PIB, anul trecut. Pe ce s-au dus banii
Cheltuielile pentru protecția mediului au echivalat anul trecut cu 1,9% din PIB.

Cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional s-au ridicat în anul 2024 la 28 miliarde lei, reprezentând 1,9% din PIB, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

”În anul 2024, cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional au fost de 28 miliarde lei reprezentând 1,9% din PIB. La nivel naţional, cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul recuperarea deşeurilor, materialelor şi economii de materiale la producătorii specializaţi, acestea reprezentând 70,2% din totalul cheltuielilor pe domeniul recuperarea deşeurilor, materialelor şi economii de materiale”, arată datele INS.

La nivel naţional, cele mai mari investiţii pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul ape uzate şi resurse de apă la administraţia publică, acestea reprezentând 66,9% din totalul investiţiilor pe domeniul ape uzate şi resurse de apă.

În anul 2024, la nivel naţional, investiţiile pentru protecţia mediului au reprezentat 26,3% din totalul cheltuielilor la nivel naţional pentru protecţia mediului.

La nivel naţional, investiţiile administraţiei publice au cea mai mare pondere în totalul investiţiilor pentru protecţia mediului (50,3%), fiind urmate de investiţiile producătorilor nespecializaţi (37,1%) şi de cele ale producătorilor specializaţi (12,6%). 

Producătorii nespecializaţi au înregistrat cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului în sectorul „industria prelucrătoare” (48,5%), în sectorul „captarea, tratarea şi distribuţia apei” (21,1%) şi în sectorul „producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă” (16,6%).

În anul 2024, cele mai mari investiţii pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul “ape uzate şi resurse de apă”, cu o valoare de aproximativ 4 miliarde lei preţuri curente, urmate de domeniul „recuperarea deşeurilor, materialelor şi economii de materiale”, cu 1,8 miliarde lei preţuri curente.

În anul 2024, cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul „recuperarea deşeurilor, materialelor şi economii de materiale”, cu o valoare de 10,6 miliarde lei preţuri curente, urmate de domeniul „aer şi climă”, cu 6,6 miliarde lei preţuri curente.

Pe categorii de producători, cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului s-au înregistrat la producătorii specializaţi pentru domeniul „recuperarea deşeurilor, materialelor şi economii de materiale” cu 91,3% din cheltuielile acestei categorii de producători, reprezentând 70,2% din cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional pentru acest domeniu de mediu. Acestea sunt urmate de cheltuielile administraţiei publice pentru domeniul „aer şi climă” cu 39,5% din cheltuielile acestei categorii de producători, reprezentând 84,5% din cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional pentru acest domeniu de mediu.

