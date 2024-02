Ce se va intampla pe piata imobiliara in 2024?

Luna ianuarie a fost cea mai buna de la startul pandemiei, din 2020, pentru tranzactiile imobiliare din Bucuresti si cea mai buna luna ianuarie din ultimii 3 ani pentru vanzarile din Ilfov. Totul in pofida cresterii TVA si a incertitudinilor economice globale. Astfel, vanzarile de locuinte, atat noi, cat si vechi, au inregistrat in Capitala o crestere de 9% in ianuarie 2024 fata de luna similara a anului trecut, ajungand la aproape 3.100 de unitati vandute

In Ilfov, cifrele oficiale furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) arata o explozie de tranzactii in aceasi perioada, cu 75% mai multe fata de prima luna a anului trecut si un total de 510 locuinte vândute, conform Profit.ro.

Si asta pentru ca la nivelul pietei rezidentiale s-a realizat faptul ca dobanzile la credite nu vor scadea semnificativ in 2024, iar perspectivele de incetare a razboaielor, in special a celui dintre Rusia si Ucraina sunt slabe. Ca efect, piata imobiliara va stagna si in 2024 sau va creste temperat cu scumpiri de maximum 5%-7% a preturilor si a numarului de tranzactii cu proprietati.

Trendul pozitiv al vanzarilor de la inceput de an se reflecta si in cifrele ANCPI de la nivel national. In ianuarie 2024, s-au vandut in intreaga tara 10.215 locuinte, cu 25,8% mai multe fata de aceeasi perioada a anului precedent. Cresteri anuale au fost observate in toate marile piete regionale, de la Constanta (15,6%) si Brasov (17,1%), pana la Cluj (44,7%).

De altfel e vizibila reducerea ofertei de noi proprietati pe piata din cauza scaderii numarului de autorizatii de constructie emise, ce are ca efect cresterea cererii pentru imobilele existente, dupa cum a remarcat și Risco.ro.

Regiunea Bucuresti-Ilfov a reusit sa insumeze intr-o singura luna vanzari totale de 3.600 de unitati, potrivit ANCPI, ceea ce inseamna aproape 30% din vanzarile de la nivel national, care au ajuns in ianuarie la 10.215 unitati.

Locuintele noi reprezinta in acest moment aproximativ 25% din totalul locuintelor scoase la vanzare in Bucuresti si Ilfov. Disponibilitatea limitata de imobile noi din piata a fost unul dintre argumentele pentru care majorarea cotei de TVA de la 5% la 9% pentru locuintele de sub 120.000 de euro, nu a adus, cel putin momentan, o reducere semnificativa a tranzactiilor in 2024, asa cum era de asteptat.

Întrebarea e cum se vor misca tranzactiile cu proprietati rezidentiale în decursul anului si e foarte greu de facut estimari atata vreme cat ianuarie a surprins pe toata lumea cu numarul de tranzactii, desi piata a inceput sa incline de anul trecut catre inchirieri, din cauza preturilor ajunse la niveluri nesustenabile pentru multi romani interesati de achizitii.

Tranzactii pe piata rezidentiala

An Tranzactii Bucuresti Tranzactii Ilfov

2020 1.920 490

2021 2.731 560

2022 2.885 391

2023 2.841 290

2024 3.096 510

Sursa: ANCPI

