Ce noutate. BNR va rata din nou tinta de inflatie pentru intervalul de timp care se va incheia in 2026

BNR a anuntat ca a ratat din nou estimarea de inflatie pentru intregul an, asa ca rata anuala a inflatiei este asteptata sa se situeze in decembrie 2024 peste valoarea previzionata anterior si sa coboare doar marginal in interiorul intervalului tintei la finele orizontului prognozei (martie 2026)

„In sedinta de ieri, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia mai 2024, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile. Prognoza actualizata releva perspectiva continuarii descresterii ratei anuale a inflatiei de-a lungul urmatoarelor opt trimestre intr-un ritm mult incetinit fata de 2023 si pe o traiectorie ceva mai ridicata pe termen scurt decat cea evidentiata in proiectia precedenta. Astfel, rata anuala a inflatiei este asteptata sa se situeze in decembrie 2024 peste valoarea previzionata anterior si sa coboare doar marginal in interiorul intervalului tintei la finele orizontului prognozei (martie 2026)", se mentioneaza intr-un comunicat al bancii centrale.

Potrivit BNR, descresterea va fi antrenata pe mai departe de factorii pe partea ofertei, in principal de efecte de baza dezinflationiste si de corectii descendente ale cotatiilor marfurilor, a caror actiune dezinflationista va slabi insa progresiv, conform si Risco.ro, si mai pronuntat pe termen scurt decat s-a anticipat anterior.

Acestora li se alatura influentele asteptate sa vina din decelerarea cresterii preturilor importurilor si din descresterea graduala a anticipatiilor inflationiste pe termen scurt, precum si din restrangerea foarte lenta a excedentului de cerere agregata pe parcursul urmatorilor doi ani, in linie cu previziunile precedente.

Reprezentantii BNR subliniaza ca incertitudini si riscuri crescute sunt asociate conduitei politicii fiscale si de venituri, avand in vedere, pe de o parte, executia bugetara din primele trei luni ale anului, dinamica salariilor din sectorul public si impactul integral al noii Legi a pensiilor, iar, pe de alta parte, masurile fiscal-bugetare suplimentare ce ar putea fi implementate in perspectiva in vederea continuarii consolidarii bugetare, inclusiv in contextul procedurii de deficit excesiv si al conditionalitatilor atasate altor acorduri incheiate cu Comisia Europeana.

E clar, de altfel, ca majorarea repetata a impozitarii a avut efecte negative si asupra evolutiei inflatiei in ultimi ani, ca si cresterea salariilor angajatilor publici, recompensati de PSD-PNL contra voturi la alegerile din acest an. De asemenea, o sursa de incertitudini si riscuri insemnate o constituie conditiile de pe piata muncii si dinamica salariilor din economie.

Incertitudini si riscuri la adresa perspectivei activitatii economice, implicit a evolutiei pe termen mediu a inflatiei, continua sa genereze insa si razboiul din Ucraina si conflictul din Orientul Mijlociu, precum si evolutiile economice din Europa, indeosebi din Germania.

Totodata, absorbtia fondurilor europene, in principal a celor aferente programului Next Generation EU, este conditionata de indeplinirea unor tinte si jaloane stricte. Ea este insa esentiala pentru realizarea reformelor structurale necesare, inclusiv a tranzitiei energetice, dar si pentru contrabalansarea, cel putin partiala, a efectelor contractioniste ale conflictelor geopolitice.

Relevante sunt, de asemenea, perspectiva conduitei politicilor monetare ale BCE si Fed, precum si atitudinea bancilor centrale din regiune, puncteaza BNR.

„BNR monitorizeaza atent evolutiile mediului intern si international si va continua sa utilizeze instrumentele de care dispune in vederea indeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preturilor pe termen mediu", conchide banca centrala.

