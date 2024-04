Ce a facut Marcel Bolos, ministrul de Finante, saptamana asta

Proiectele de tip parteneriat public-privat reprezinta viitorul si de aceea am participat la IMF/WB Constituency Meeting 2024, pentru a discuta cu expertii si a vedea cum pot fi create noi oportunitati de dezvoltare economica si sociala pentru romani, prin astfel de parteneriate, a transmis ieri seara ministrul Finantelor, Marcel Bolos

„Proiectele de parteneriat public-privat (PPP) sunt viitorul. Acesta a fost principalul motiv pentru care am ales sa particip la IMF/WB Constituency Meeting 2024, sa pot sa vorbesc fata in fata cu expertii: sa vedem cum putem crea noi oportunitati de dezvoltare economica si sociala pentru romani, prin parteneriate solide intre sectorul public si cel privat", a scris joi seara Bolos, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat ca in cea de-a doua zi a vizitei la Washington a continuat discutiile cu reprezentantii institutiilor financiare internationale, avand intalniri cu o echipa a Departamentului pentru Afaceri Fiscale (FAD) din cadrul Fondului Monetar International si cu Alfonso Garcia Mora, vicepresedinte IFC (International Finance Corporation), insotit de echipa sa.

„Am discutat cu echipa IFC despre mai multe proiecte, precum construirea unui nou spital de 1.000 de paturi in municipiul Timisoara si extinderea noii parti a spitalului existent. De asemenea, noi proiecte in managementul energiei reziduale in Brasov si Constanta sunt foarte importante pentru comunitatile locale. Pentru cine nu stie, IFC a sprijinit o serie de instrumente financiare inovatoare, in sectoare importante, printre care schimbari climatice, apa, locuinte, intreprinderi mici si incluziune sociala. Un exemplu este primul proiect de parteneriat public-privat in domeniul apei din tara, care a imbunatatit semnificativ accesul la apa in Bucuresti", a adaugat ministrul.

Joi a avut loc IMF/WB Constituency Meeting 2024, eveniment organizat de Banca Mondiala si Fondul Monetar International, la care au participat ministri de Finante si guvernatori ai bancilor centrale din constituenta Olandeza si Belgiana.

Romania este prima tara ca portofoliu IFC, cu 2,1 miliarde de dolari, avand a zecea cea mai mare expunere la nivel global, cu peste 7 miliarde de dolari investiti in diverse sectoare, inca din anul 1991.

Totodata, suntem beneficiarii primului „imprumut albastru", de 100 milioane euro, acordat de IFC in Europa Centrala si de Est, in iulie 2002, se mentioneaza intr-un comunicat al Ministerului de Finante, postat pe pagina de Facebook a institutiei.

Curios e ca pana acum, ministrul de Finante cu pregatire de preot, si-a demonstrat credinta si bunavointa, haituind romanii cu taxe majorate pentru a finanta aparatul de partid si de stat, care desi are venituri mai mari decat mediul privat, le primeste din taxele si impozitele platite de ultimii.

Si, evident, cum banii nu ajung, se ocupa si cu indatorarea Romaniei, astfel ca aceste datorii, care au sarit acum cateva saptani de 50 de miliarde de euro, la niste dobanzi sufocante, vor fi platite mult timp de acum inainte tot de reprezentantii mediului privat.

