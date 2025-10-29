Singurul capitol la care Bucureștiul bate Clujul. Cum reușește Capitala să-și mențină supremația economică

Clujul surclasează Capitala la toate capitolele în recentul raport City Index 2025, dar nu și la cel economic. FOTO Pixabay

Cluj-Napoca rămâne cel mai performant oraș din România și în 2025, conform City Index 2025, acesta surclasând Capitala la mai toate capitolele, printre care educație, calitatea vieții și densitatea antreprenorială. Atunci când vine vorba însă despre capitolul care contează cel mai mult, performanța economică, Bucureștiul rămâne pe prima poziție.

Clujul vine cu densitatea antreprenorială, dar Bucureștiul rămâne polul economic

Pentru a vedea ce se ascunde însă, în detaliu, în spatele acestui aspect, Ziare.com a stat de vorbă cu Florian Filat, Director Executiv al Institutului pentru Orașe Vizionare (IOV) și coordonator CITY INDEX, care a explicat faptul că o comparație în ce privește densitatea antreprenorială (număr firme active raportate la populația rezidenta conform Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021) arată în felul următor: Cluj-Napoca are peste 11 firme la 100 de rezidenți (cea mai mare densitate din țară), în timp ce Bucureștiul are 9 firme la 100 de rezidenți.

Aici există însă și o nuanță, explică Florian Filat: în densitatea antreprenorială sunt totuși incluse și multe microîntreprinderi inactive economic (dar cu bilanț depus), adesea cu cifre de afaceri mici sau zero. Astfel, spune acesta, densitatea antreprenorială ridicată reflectă un ecosistem activ, dar nu întotdeauna o economie cu volum proporțional de activitate.

Mai departe, acesta arată faptul că în Capitală cifra de afaceri a companiilor cu sediul în București este de peste 10 ori mai mare decât cea a companiilor din Cluj-Napoca. Problema este însă, explică acesta, că toate multinaționalele cu sediul în Bucuresti raportează cifra de afaceri pe sediul social, nu pe locul unde se obține cifra de afaceri, indiferent de localizarea punctului de lucru.

Prin urmare, adaugă Florian Filat, dacă excludem efectul sediilor sociale, raportul real ar fi semnificativ mai mic, dar tot în favoarea Capitalei.

Pe de altă parte însă, acesta explică și faptul că în București și în preajmă, pe un areal de maximum 25 km din centrul orasului sunt 169 companii dintre cele mai mari 300 companii din Romania după cifra de afaceri, în timp ce în Cluj Napoca sunt doar 9.

“Cluj-Napoca ilustrează un model de creștere bazat mai degrabă pe densitate antreprenorială, cunoaștere și industrii creative, dar cu presiune mare pe costuri și pe locuire. În schimb, Bucureștiul rămâne polul economic al României prin volum, diversitate și productivitate, cu avantajul infrastructurii corporative și al accesului la capital și piețe mari. Bucureștiul are forță, dar îi lipsește coeziunea. Clujul are inițiativă, dar pare că îi lipsește masa critică. Împreună, din punct de vedere economic, ar face probabil un oraș aproape ideal”, explică Directorul Executiv IOV.

Clujul, densitate antreprenorială mai mare în IT, Capitala recuperează la bani produși per angajat

În continuare, acesta arată și faptul că structura economică a orașului Cluj-Napoca este mai orientată către tehnologia medie și înaltă și către servicii intensive în cunoaștere decât Bucureștiul. Astfel, în Cluj-Napoca ponderea acestora este de 27% din cifra de afaceri pe care o generează companiile cu sediul în oraș, în timp ce în București ponderea este de un pic sub 20%.

Concret, Florian Filat spune că în Cluj-Napoca sunt peste 3300 companii active în domeniul IT, față de peste 10.000 în București.

În acest punct însă, remarcă acesta, dacă comparăm densitatea antreprenorială de companii de IT cu populația, observăm ceva interesant: în București sunt aproximativ 6 companii active în domeniul IT la 1000 locuitori vs. 11.6 în Cluj-Napoca la 1000 locuitori rezidenți, ceea ce înseamnă că densitatea de firme IT este aproape dublă în Cluj.

Mai mult, explică Florian Filat, companiile de IT din Cluj au o cifră de afaceri per firmă cu peste 6% mai mare decât cele din București, dar cele din București generează o cifră de afaceri mai mare pe angajat decât cele din Cluj-Napoca.

„În București un angajat în IT a generat în 2024 în medie o cifră de afaceri de peste 486.000 lei, în timp ce unul din Cluj-Napoca o cifră de afaceri de aproximativ 400.000 lei. Explicația probabilă - Bucureștiul are productivitate medie mai mare pentru că găzduiește 'vârfurile de gamă' ale industriei IT din România. Cluj-Napoca are productivitate mai mică pentru că performanța e distribuită mai egal între firme, fără extreme care să tragă media. Iar cifra de afaceri medie mai mare per firmă în Cluj-Napoca reflectă structura mai compactă a ecosistemului, cu echipe mai mari și activitate mai stabilă per companie”, spune Directorul Executiv IOV.

Totodată, acesta arată și faptul că Bucureștiul are o economie mai diversă, practic cu 20% mai multe coduri CAEN diferite care generează cifră de afaceri, în vreme ce Cluj-Napoca are o economie mai concentrată: 16.6% dintre codurile CAEN generează 90% din cifra de afaceri, în timp ce în București 21.8% dintre codurile CAEN generează 90% din cifra de afaceri a orașului.

În plus, Florian Filat mai explică și faptul că infrastructura și capacitatea de inovare sunt mai mari în București.

Astfel, în București sunt 20 clustere, 17 entități de inovare și transfer tehnologic și 105 brevete emise în 2024 vs. doar 9 clustere, 5 entități de inovare și transfer tehnologic și 28 brevete emise în Cluj-Napoca, deci practic aproape de 4 ori mai puține brevete decât în București.

Concluzii: Bucureștiul este un motor de productivitate, iar Cluj-Napoca un ecosistem de coeziune

În concluzia datelor prezentate, cu referire la densitatea antreprenorială, Directorul Executiv IOV spune că orașul Cluj-Napoca este, practic, un hub de inițiativă economică: cu peste 11 firme active la fiecare 100 de locuitori, Cluj-Napoca depășește toate orașele din țară, inclusiv Capitala.

Raportat la populație, prin urmare, spiritul antreprenorial clujean este cu aproape 25% mai intens decât în București, confirmând o cultură economică bazată pe inițiativă locală și business-uri mici și medii în expansiune.

Cât privește structura economiei, conform datelor prezentate anterior, acesta arată faptul că Cluj-Napoca este mai „high-tech”, iar Bucureștiul mai divers.

Cu toate acestea, spune el, Capitala are o economie mai echilibrată, ceea ce arată o structură economică mai diversificată și mai rezilientă.

Iar cu referire la concentrarea corporativă, Florian Filat subliniază că Bucureștiul este magnetul marilor jucători.

Prin urmare, explică acesta, având în vedere că într-un perimetru de 25 km în jurul Bucureștiului se află 169 dintre cele mai mari 300 de companii din România conform cifrei de afaceri, față de doar 9 în Cluj, acest dezechilibru explică de ce cifra totală de afaceri a companiilor din București este de peste 10 ori mai mare – practic marile multinaționale centralizează aici raportările financiare, chiar dacă activitatea efectivă are loc în alte orașe.

„Referitor la puterea de cumpărare și paradoxul imobiliar, Clujul este mai scump decât Capitala. Deși salariul mediu net este mai mic în Cluj (≈6.142 lei față de 6.665 lei în București), prețurile locuințelor sunt cu 60% mai ridicate (2.796 €/m² vs. 1.754 €/m²). Prin urmare, un clujean are nevoie de peste 10 ani de venituri medii nete pentru un apartament de 55 m², față de 6 ani pentru un bucureștean – un indicator direct al dezechilibrului între dinamica economică și costul vieții”, explică specialistul.

Nu în ultimul rând, cu referire la industria IT, acesta concluzionează spunând faptul că Bucureștiul este un motor de productivitate, în vreme ce Cluj-Napoca este un ecosistem de coeziune.

Prin urmare, arată Florian Filat, deși Bucureștiul concentrează cel mai mare număr de companii IT din România, raportarea la populația rezidentă schimbă complet perspectiva.

Densitatea antreprenorială a Clujului este, așadar, aproape dublă, indicând o cultură economică bazată pe inițiativă, creativitate și specializare tehnologică.

Paradoxal însă, continuă acesta, deși Clujul excelează la numărul de companii, Bucureștiul depășește prin productivitate.

„Diferența nu reflectă neapărat o eficiență individuală mai mare, ci ponderea semnificativă a marilor companii internaționale prezente în București – centre de dezvoltare software, infrastructură și consultanță IT care facturează servicii globale cu valoare ridicată. Aceste 'vârfuri de productivitate' trag în sus media Capitalei, în timp ce restul ecosistemului este extrem de fragmentat, format din multe firme mici și freelanceri. În Cluj, tabloul este aproape invers: firmele sunt mai puține, dar mai mari și mai consolidate, având în medie 8,3 angajați per companie (față de 6,4 în București)”, arată Directorul Executiv IOV.

În concluzie, spune acesta, ecosistemul IT clujean funcționează mai mult ca un cluster coerent de companii medii, interconectate, cu echipe stabile și orientare spre proiecte complexe de outsourcing și dezvoltare software. Iar în vreme ce productivitatea (ca cifră de afaceri per angajat) este mai mică, totuși performanța este mai uniform distribuită, semn al unei economii locale mai echilibrate, chiar dacă mai puțin scalabile.

