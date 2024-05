BNR ar putea sa nu scada deloc dobanda cheie in 2024

Aparitia unei reduceri a dobanzii cheie s-ar putea sa nu vina in acest an, dar daca inflatia pe luna mai va fi scazuta, atunci membrii Consiliului de Administratie al BNR vor urmari situatia, a spus guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu

„S-ar putea sa nu vina. Nici nu spunem. Atentie, cand am spus in februarie ca e vorba de doua luni de scadere a inflatiei am mai folosit un cuvant, cel putin. Si multi au scos cel putin. Am spus cel putin doua luni de scadere a inflatiei. Deci nu am spus ca imediat in luna mai, dupa doua luni, reducem dobanzile. Asa si acum. De fapt l-am si rugat pe un membru al Consiliului sa iasa la televizor si sa spuna: mai, guvernatorul a spus cel putin doua luni. Pe limba dumneavoastra, ne miscam slowly but surely. Sa fie mai lenta, dar sigura reducerea inflatiei. Si momentul in care Consiliul de Administratie, in intelepciunea lui, luand mai multi factori si ascultand mai multe opinii pentru a lua decizia, va hotari acest lucru, s-ar putea intr-adevar sa nu fie nici luna iulie si nici august. Mai discutam, ne uitam la date. Daca inflatia din mai, care se va publica in iunie, va fi scazuta, nu cred ca membri Consiliului vor fi reticenti asa sa se uite mai cu atentie la date", a spus Mugur Isarescu, in conferinta de prezentare a Raportului asupra inflatiei.

Acesta a explicat in cadrul conferintei care au fost motivele pentru care Banca Nationala a Romaniei inca nu a luat decizia de a reduce dobanda de politica monetara.

„Si acum incercam sa raspundem la intrebarea de ce celelalte tari au inceput sa coboare rata de politica monetara si noi nu am facut acest lucru. Pentru ca la ei ajutarea inflatiei, coborarea inflatiei, a fost mult mai rapida decat la noi, si, in consecinta, ei au ajuns mai repede la inflatie sub rata dobanzii si deci au rata reala a dobanzii de politica monetara. Nu stim exact care va fi inflatia in viitor, aproape 3% in Cehia, peste 3% rata reala a dobanzii in Polonia, aproape 4% in Ungaria, pe cand in Romania numai cu ultimele doua scaderi de preturi avem o rata reala a dobanzii de politica monetara", a declarat Mugur Isarescu.

Potrivit acestuia, in jurul subiectului sunt multe discutii, dar paradigma clasica a politicii monetare s-a schimbat in ultimii 10 ani. Guvernatorul BNR a spus ca am avut o perioada de deflatie, cand s-a practicat represiune fiscala, iar apoi cand a venit pandemia si s-a incercat evitarea recesiunii si evitarea efectelor negative s-au practicat tot dobanzi negative. De altfel, Mugur Isarescu a mentionat ca exista in continuare discutii peste tot in lume despre cand si cu cat ar trebui redusa dobanda de politica monetara dupa ce inflatia incepe sa coboare, situatie sustinuta si de Risco.ro.

„Si noi suntem in aceasta discutie. Avem acum ex post o rata reala a dobanzii de politica monetara si gandim momentul optim cand vom lua aceasta decizie. Deci e vorba de a gasi momentul optim. Pana acum am cautat acea combinatie de politica monetara privind, cu realism spunem noi, si la ceea ce avem in domeniul politicii fiscale, politica guvernamentala, ca sa dam inflatia in jos fara a crea recesiune. Si am explicat aceasta orientare a politicii monetare, grea, in definitiv. De regula o politica monetara puternica, restrictiva, are efecte recesioniste, dar noi am spus asa de mai multe ori in public, ca pentru Romania a avea recesiune in conditiile unui deficit fiscal mare, si care vedeti ca se corecteaza foarte greu, nu este solutia optima. Dimpotriva, o recesiune agraveaza situatia fiscala si pe cale de consecinta are efecte negative si asupra inflatiei", a continuat Mugur Isarescu.

De asemenea, el a precizat ca decizia privind reducerea inflatiei trebuie facuta fara a intra in recesiune.

„Aud discutii in public, ca domnule, problema este faptul ca Guvernul se imprumuta. Ce inseamna daca Guvernul nu ar putea sa se imprumute si n-ar finanta deficitul? Inseamna criza nu numai financiara, inseamna economica, criza sociala, criza politica. Noi, si eu mai ales, am trait aceste evenimente in anii '90. Nu aveam nici datorie externa atunci, sau era foarte mica, si umblam disperati sa gasim bani ca sa finantam deficitul care oricum era mai mic. Au fost ani extrem de grei. Deci solutia nu este sa opresti finantarea deficitului. Dar, nu apasam brutal pe frana, pe politica monetara ca sa nu cream o recesiune pentru ca asta ne mai trebuie intr-un an electoral", a declarat Mugur Isarescu.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, la 4,9%, de la 4,7% anterior, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, si anticipeaza ca aceasta va ajunge la 3,5% la sfarsitul lui 2025.

Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, la inceputul acestei saptamani, sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an.

