Se blochează primăriile sau nu, dacă 40% dintre angajați sunt concediați? Cât de realistă este opoziția PSD

La începutul săptămânii, pe 6 octombrie, vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a prezentat formula cu care PSD merge în coaliție pentru reforma administrației locale. Vasilescu a precizat că social-democrații solicită și revizuirea OUG 52/2025, care prevedea tăieri de posturi de până la 40% din administrațiile locale. Măsurile propuse de liberali au stârnit un val de nemulțumiri în rândul social-democraților, aceștia susținând că noua lege ar „bloca efectiv blocarea primăriilor”.

În schimb, compromisul propus de PSD prevede o reducere mult mai mică de posturi, de 10%, același procent fiind propus și pentru eventuale tăieri de salariu.

Ziare.com a discutat cu economistul Adrian Negrescu despre impactul bugetar real al celor două scenarii, dar și ce se ascunde în spatele argumentelor aduse de social-democrați, în contextul presiunilor imense din extern pe înaintarea cât mai urgentă a măsurilor de austeritate pentru reglarea dezechilibrelor macroeconomice în fața Bruxelles-ului.

PSD diluează din ce în ce mai mult impactul oricăror măsuri de austeritate propuse de guvern

„Astăzi am discutat în conducerea partidului, ne-am consultat şi cu colegii noştri primari şi cu colegii noştri preşedinţi de Consilii judeţene ce vom susţine mâine la coaliţie pe pachetul de administraţie. În primul rând, aş vrea să vă spun că a fost foarte bine că am blocat acest pachet în momentul în care se discuta despre o reducere cu 45% a numărului de posturi, pentru că asta ar fi însemnat, efectiv, blocarea administraţiei publice locale, pentru că s-a pornit de la cifre greşite.

Ads

Se ştia că sunt 330.000 de oameni în administraţia publică locală, s-a dovedit că sunt 125.000. Şi pentru că nu ne-am opus niciodată acestui pachet al administraţiei publice locale, am venit şi cu nişte variante, care se referă la faptul că suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate”, a explicat Vasilescu, într-o conferinţă de presă, la finalul Biroului Permanent Naţional al PSD, susţinută alături de preşedintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

Vasilescu a susținut că ar trebui ca reducerile să nu afecteze mai mult de 20% din numărul total de posturi ocupate, „pentru că sunt, la ora actuală, stabilite în legislaţie, nişte praguri care, din punctul nostru de vedere, nu sunt cele mai fericit alese şi am dat exemplu, de fiecare dată, o Primărie care are 200.000 de locuitori versus una cu aproape 400.000 de locuitori – conform legii, trebuie să aibă acelaşi număr de funcţionari publici. Din cauza aceasta am introdus acest prag de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”, a susținut public vicepreședinta PSD.

Ads

În dialog cu Ziare.com, Adrian Negrescu a explicat că „primarii încearcă să ne ofere ideea unei restructurări care ascunde de fapt niște posturi neocupate care vor fi eliminate. Altfel spus, pe lângă câteva mii de posturi ocupate care într-adevăr vor fi eliminate din primării, o mare parte din acest pachet de hârtii fără valoare include posturi neocupate, pe care premierul Ciolacu le estima anul trecut la 200.000 în tot sectorul bugetar. Ni se vântură ideea unei reforme care, de fapt, nu face nimic din punct de vedere bugetar. Economiile realizate în urma propunerii primarilor fiind unele ridicole raportat la dimensiunea crizei bugetare pe care o parcurgem.”

Argumentul adus de social-democrați spune că aplicarea anumitor prevederi a conduce la „blocarea” primăriilor. „Am solicitat ca ordonanţa care a trecut săptămâna trecută, 52/2025, cu foarte multe din articole citite pe bandă, să fie revizuită, pentru că, în acest moment, ar însemna, efectiv, blocarea Primăriilor. (…) Acolo se vorbeşte despre faptul că noi, până la sfârşitul anului, nu mai putem să facem reparaţii. Am spus-o de nenumărate ori până acum şi văd că cei de la Ministerul Finanţelor nu înţeleg – serviciile într-o Primărie înseamnă serviciul de iluminat, serviciul de transport public local, serviciul de salubrizare, serviciul de ecarisaj şi aşa mai departe. Este cu totul altceva decât în administraţia publică centrală”, a declarat Vasilescu.

Ads

Economist: „Reducerile astea de posturi din sectorul bugetar nu reprezintă o mare economie”

Conform explicațiilor oferite de Adrian Negrescu, „dacă primarii vor continua să jongleze cu ideea de austeritate în scop electoral, mi-e teamă că riscăm, în cel mai rău caz, ca Bruxelles-ul să ne blocheze fondurile europene, iar din această perspectivă, întreg eșafodul de reforme gândite de către actuala coaliție, să se prăbușească într-o stare de junk, pe care România ar putea s-o experimenteze imediat după o asemenea decizie negativă din partea Comisiei Europene”, a punctat Negrescu.

Practic, deși inițial Executivul ar fi trebuit, potrivit deciziei ECOFIN de la începutul verii, să cuantifice deja efectul măsurilor luate, în prezent măsurile propuse în prezent de restructurare a aparatului public sunt luate pentru a dovedi, într-un fel sau altul, măcar că am luat o măsură, chiar dacă din punct de vedere financiar, își va face efectele în următoarele luni, poate chiar abia în 2026, susține economistul.

Ads

„Reducerile astea de posturi din sectorul bugetar nu reprezintă o mare economie, ci se situează undeva la 1 miliard – 1 miliard și jumătate de lei, până la sfârșitul anului, în condițiile în care cheltuielile cu bugetarii depășesc 160 de miliarde de lei în fiecare an. Deci nu acolo este reforma. Reforma probabil urmează în Pachetul III, atunci când sperăm să vedem și niște restructurări ale unor instituții, mai ales agenții de reglementare, tot felul de structuri absolut fără sens în actualul context economic.”

Potrivit lui Adrian Negrescu, șicanele politice între PSD și restul coaliției de guvernare, care în acest caz includ și disensiunile cu privire la proporțiile reducerilor care trebuie efectuate în aparatul administrativ local țin de o decizie a PSD menită să le ofere un argument în fața primarilor acestui partid, în perspectiva congresului pe care PSD îl va avea la finalul lunii acesteia sau începutul lunii viitoare.

„Este pur și simplu o decizie electorală menită să protejeze pe acești primari, să le protejeze cheltuielile, să-i facă să fie fericiți într-o mare de oameni nefericiți, cum este, din păcate, în momentul de față România. Dovadă că nu li s-a întâmplat nimic din punct de vedere bugetar, nu li s-au tăiat veniturile, nu le-au fost reduse cheltuielile, ci dimpotrivă, sunt cocoloșiți și protejați”, sugerează Adrian Negrescu, adăugând că „mi se pare revoltător că avem deja primari care amenință și șantajează practic Guvernul cu faptul că nu vor avea bani pentru deszăpeziri, pentru măsurile din sezonul de iarnă. Întrebarea mea este de ce nu și-au pregătit bani în buget pentru această perioadă și au alocat bani pentru petreceri, zilele orașului și tot felul de afaceri, ignorând aceste aspecte importante care țin de asigurarea funcționării a localităților? Iarna nu-i ca vara și oamenii ăștia au uitat de predictibilitatea bugetară pentru care, până la urmă, ei răspund”, a încheiat economistul.

Ads

Amintim că guvernul României trebuie să demonstreze până pe data de 15 octombrie 2025, în fața Comisiei Europene, că a luat măsurile de austeritate menite să reducă cheltuielile publice. Pe 20 octombrie, Comisia urmează să emită o decizie privind menținerea sau nu a fondurilor europene pentru România, iar principalul reper va fi dat de dimensiunea reducerii de cheltuieli pe care statul român și-a asumat-o în ceea ce privește deficitul bugetar. În acest sens, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, urmează să se deplaseze joi, pe 9 octombrie, la Bruxelles, pentru a prezenta consiliului ECOFIN măsurile luate, for care a introdus un mecanism unic la nivel european de monitorizare a statelor-membre cu privire la implementarea reformelor asumate, de reducere a cheltuielilor publice.

...citeste mai departe despre "Se blochează primăriile sau nu, dacă 40% dintre angajați sunt concediați? Cât de realistă este opoziția PSD" pe Ziare.com

Ads