Austeritatea din 2010 are ecou în guvernarea Bolojan. Angajații din România trec prin cea mai mare scădere a salariului real de la „tăierile lui Boc”

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 10:04
144 citiri
Austeritatea din 2010 are ecou în guvernarea Bolojan. Angajații din România trec prin cea mai mare scădere a salariului real de la „tăierile lui Boc”
Măsurile de austeritate luate de cabinetul Bolojan aduc aminte de măsurile luate în 2010 de Emil Boc. FOTO Pixabay

Încetinirea creșterilor nominale ale lefurilor, peste care a venit inflația foarte ridicată, a dus dinamica salarială la -5%, cel mai scăzut nivel de la „tăierile lui Boc” din timpul crizei economice din 2010. Situația este de așteptat să mai continue cel puțin câteva luni, posibil un an, până ce valul inflaționist va ieși din calculul statistic.

Comparația cu 2010, după cum arată o analiză Profit, vine din faptul că creșterea salariului mediu net a încetinit de la aproape 10% în martie la 4,4% în august, cele mai slabe cifre de după primele luni ale pandemiei COVID-19 și într-un context mai larg, printre cele mai slabe din ultimii 11 ani.

Guvernul a fost forțat în 2010 să ia măsuri de austeritate și să apeleze la credite de la Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, după ce an la rând nu a reușit să controleze deficitul bugetar, cu măsurile amânate mereu în perioada electorală.

Similar perioadei de atunci, măsurile de corecție a deficitului bugetar nu doar că au întârziat, dar anul trecut cheltuielile au fost crescute puternic: 24% la salarii, +17% la pensii, +21% la achiziții, +91% la cheltuieli de investiții din surse interne în an electoral, astfel că deficitul bugetar a urcat la 9,3% din PIB, foarte aproape de recordul de 9,4% din 2009.

Iar de la 1 ianuarie 2025, salariile bugetarilor au fost înghețate, ceea ce a redus din presiunea pe buget, dar nici în aceste condiții acesta nu este într-o recuperare decisivă, cu un deficit de 8,4% din PIB estimat pentru acest an în rectificare.

„Durerea mare” pentru salariați, arată publicația citată, vine însă din combinația de creștere mică a salariilor nominale cu inflație ridicată. Astfel, în timp ce creșterea lefurilor a încetinit puternic, inflația a accelerat semnificativ în ultimele luni până aproape de 10%, pe fondul unei combinații de scumpire a energiei pentru clienții casnici și de creștere a taxelor de consum (TVA și accize).

Ajustat cu inflația, salariul mediu net a scăzut cu 5% față de august 2024, cea mai mare cădere de după 2010-2011, când tăierile de salarii din sectorul bugetar din vremea guvernului Emil Boc, cuplate și atunci cu efectele inflaționiste ale creșterii TVA, au dus simultan la o cvasi-stagnare a salariului net și o scădere reală cu un vârf de aproape 10% în toamna lui 2010.

Mai mult, efectele salariilor reale mai mici se văd deja în declinul consumului, de 4% în termeni anuali în august (date ajustate cu inflația), arată o analiză UniCredit Bank România.

„Scăderea poate fi explicată prin erodarea puterii de cumpărare a consumatorilor, deoarece dinamica anuală a salariului real a intrat în teritoriul negativ începând cu luna iulie, din cauza inflației în creștere și a temperării creșterii salariilor nominale”, arată Anca Negrescu și Alexander Ragea, economiști ai UniCredit, conform publicației citate.

...citeste mai departe despre "Austeritatea din 2010 are ecou în guvernarea Bolojan. Angajații din România trec prin cea mai mare scădere a salariului real de la „tăierile lui Boc”" pe Ziare.com

Inflația României a ajuns folclor în regiune. Guvernatorul Băncii Bulgariei menționează „scenariul românesc” dacă nu sunt temperate cheltuielile bugetare
Inflația României a ajuns folclor în regiune. Guvernatorul Băncii Bulgariei menționează „scenariul românesc” dacă nu sunt temperate cheltuielile bugetare
Inflația anuală în Bulgaria va fi mai mare decât se aștepta și va fi mai mare decât media pentru zona euro. Acest lucru a fost declarat într-un interviu acordat televiziunii publice bulgare...
Care sunt șansele ca măsurile de austeritate să fie ridicate în viitorul apropiat ca urmare a scăderii deficitului bugetar. „Totul depinde de reducerea evaziunii”
Care sunt șansele ca măsurile de austeritate să fie ridicate în viitorul apropiat ca urmare a scăderii deficitului bugetar. „Totul depinde de reducerea evaziunii”
Finanțele României sunt în continuare pe muchie de cuțit, în condițiile în care fereastra de oportunitate pentru ca țara noastră să se înscrie în ținta de deficit de 8,4% convenită cu...
#economie, #inflatie, #deficit bugetar, #austeritate , #Stiri Macroeconomie

Curs valutar

1 EUR = 5.0885 RON

0.0006

1 USD = 4.3738 RON

-0.0296
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Lista furnizorilor de energie, după scumpirea facturilor. Cine vinde cel mai ieftin
  3. Semnale de avertizare privind instabilitatea financiară îngrijorează decidenții înaintea reuniunii FMI ANALIZĂ
  4. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  5. Românii, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a călătoriilor realizate în interiorul propriei țări
  6. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  7. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  8. Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
  9. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  10. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”