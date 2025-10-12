ANAF pare că intră în sfârșit în reorganizare. Se vorbește chiar despre „redimensionare pe considerente de eficiență”, iar unele structuri din teritoriu vor pierde posturi

Reorganizarea ANAF, aflată în prezent în pregătire de către noua conducere, va viza o redimensionare pe considerente de eficiență, urmând ca unele structuri din teritoriu, unde activitatea economică este restrânsă, să piardă posturi, iar persoanele care le ocupă să primească opțiunea de a trece la cele care colectează venituri mari la buget, dar au în prezent și deficite extrem de ridicate de inspectori.

Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) și administrațiile Fiscului din Capitală vor primi cele mai mari alocări din personalul care ar urma să devină excedentar în teritoriu, potrivit surselor Profit.ro.

O activitate mai intensă este gândită și pentru Antifraudă, inclusiv în ce privește e-Sigiliu, activitatea de aplicare de sigilii electronice pentru supravegherea transporturilor de mărfuri aflate doar în tranzit pe teritoriul țării.

Conducerea ANAF a fost preluată la început de iulie de către Adrian Nica, anterior șef al corpului de control al premierului. Noua conducere pare să pună un accent mult mai mare pe control în zone de risc și pe măsuri mult mai agresive în combaterea evaziunii și prejudicierea bugetului, în contextul în care finanțele țării se află sub presiune majoră, iar ANAF trebuie să-și îmbunătățească extrem de rapid rezultatele.

DGAMC și regionala București-Ilfov sunt responsabile de cea mai mare parte a sumelor colectate la buget, dar au deficite foarte mari de personal, având în vedere că activitatea este una dificilă, iar de-a lungul timpului angajații au fugit efectiv de aceste activități, transferându-se la alte direcții din ANAF, unde munca este mult mai ușoară, iar salariul la fel.

Angajații care devin redundanți în teritoriu ca urmare a reorganizării, vor primi opțiunea de a lucra pentru structurile ANAF unde este nevoie de personal, în principal DGAMC și București, dar și pentru cele din alte centre economice majore din țară.

Suprapopularea structurilor din teritoriu a dus și la situații în care firme mici din responsabilitatea acestora sunt controlate excesiv, ca justificare a activității, în timp ce la Mari Contribuabili activitatea de control a multinaționalelor se desfășoară cu dificultăți majore din lipsă de personal.

Unul dintre motivele pentru care structurile din teritoriu sunt suprapopulate, iar cele din București (DGAMC și sectoarele) au deficite majore, este și competitivitatea salariului. În zone din țară cu activitate economică redusă, unde statul e principal angajator, un salariu de inspector ANAF poate fi considerat ridicat, în timp ce în București este mult mai puțin atractiv.

Reorganizarea nu are ca obiectiv principal concedieri, întrucât personalul ANAF scade de la an la an, ci vizează, în principal, relocarea de personal.

Este neclar în acest moment dacă personalul excedentar din teritoriu ar putea lucra de la distanță (verificări documentare sau alte activități) pentru structurile la care ar urma să fie arondați.

Înainte ca reorganizarea să fie pusă în practică, va fi discutată cu sindicatele care reprezintă angajații.

Numărul de posturi prevăzut în organigrama ANAF este de 22.500 în prezent, dar ocupate sunt probabil sub 20.000, după mulți ani în care concursurile de angajare au fost sporadice, iar plecările din agenție (pensionări, demisii, etc) au fost suplinite parțial prin transferuri de la alte instituții.

