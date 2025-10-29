Legea lui Trump împinge SUA spre o criză record. Cel mai mare dezastru din istorie, lipsesc 38.000 de miliarde dolari

Legea lui Donald Trump denumită ”One Big Beautiful Bill” (”legea mare și frumoasă”) va împinge Statele Unite spre o criză record, depășind căderile economice din Grecia și talia, potrivit previziunilor Fondului Monetar Internațional (FMI). Va fi cel mai mare dezastru economic din istoria țării, în care datoriile sale au ajuns la o sumă record de 38.000 de miliarde de dolari.

Datoria națională a Americii crește acum în cel mai rapid ritm din istorie, propulsată parțial de „One Big Beautiful Bill”, legea adoptată de republicani la începutul acestui an, potrivit Independent.

O nouă prognoză a FMI arată că SUA se află pe drumul țărilor din sudul Europei, renumite pentru propriile probleme legate de datorii, inflație și instabilitate financiară, precum Grecia și Italia. Dar, în timp ce cele două națiuni europene au văzut condițiile atingând punctul cel mai scăzut și, în cazul Greciei, începând să se îmbunătățească, SUA par să facă puține progrese în lupta împotriva propriei acumulări de datorii.

Raportul FMI a analizat datoria ca procent din PIB, dezvăluind că SUA par să depășească ambele țări în ceea ce privește raportul datorie-PIB până în 2030. La acea vreme, FMI estimează că SUA vor avea cel mai mare raport datorie-PIB dintre toate țările de pe pământ.

Ilustrând nivelurile în creștere ale datoriei de la Washington și eforturile depuse de Roma și Atena pentru a ține cheltuielile sub control după criza financiară din 2008 și pandemia de Covid-19, FMI preconizează că datoriile SUA vor crește de la 125% la 143% din PIB până în 2030, în timp ce cele ale Italiei se vor menține la aproximativ 137%.

Grecia este pe cale să reducă raportul dintre datorie și produsul intern brut (PIB) de la 146% la 130% în aceeași perioadă. Conform datelor FMI, Atena a abordat un deficit de cheltuieli bugetare care a ajuns la 210% ca proporție din PIB în 2020.

Pe fondul reducerilor de impozite pentru persoanele cu venituri mari, se așteaptă ca SUA să înregistreze deficite bugetare anuale de peste 7% în următorii cinci ani, în timp ce Italia urmează să își reducă deficitul de cheltuieli în acest an la 2,9%, permițându-i să respecte limita de 3% stabilită de Bruxelles cu un an mai devreme, conform unei analize publicate pentru prima dată în Financial Times.

Și, în ciuda afirmațiilor contrare ale lui Donald Trump și ale aliaților săi republicani din Congres, administrația sa a contribuit la acest dezechilibru prin creșterea noilor cheltuieli sub formă de prelungiri ale reducerilor de impozite și finanțare pentru eforturile președintelui de deportare în masă, două dintre cele mai mari elemente din „One Big Beautiful Bill” adoptată la începutul acestui an.

SUA vor cheltui 14 trilioane numai pe dobânzi

Această legislație a finanțat o extindere masivă a Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), extinzând totodată reducerile de impozite republicane din 2017, care au beneficiat americanii mai bogați și corporațiile într-o măsură mai mare decât familiile cu venituri medii și mici.

De asemenea, aceasta vine în urma eforturilor în mare parte ale DOGE, efortul lui Donald Trump de a-l lăsa pe Elon Musk și pe acoliții săi să alerge prin guvernul federal într-o vânătoare de cheltuieli presupuse risipitoare. O investigație Politico din august a constatat că doar o mică parte din contractele despre care se presupune că au fost anulate de agenții DOGE au fost reziliate în mod verificabil, banii rămânând în vistieria agențiilor federale respective - nereturnați Trezoreriei.

Acești factori și alții au dus la declararea de către Trezorerie săptămâna trecută a faptului că datoria SUA crește acum la cel mai ridicat ritm din afara pandemiei de Covid-19, când cheltuielile federale au fost supraalimentate prin Legea Americană de Salvare și prin alte măsuri luate pentru stabilizarea economiei pe fondul carantinei, al deficitului de lanțuri de aprovizionare și al închiderii afacerilor. În același raport, Trezoreria a menționat că datoria națională a SUA a atins 38 de trilioane de dolari, un nou record.

Timp de șase ani consecutivi, deficitul bugetar federal al SUA a fost mai mare de 1 trilion de dolari; a fost de 1,8 trilioane de dolari în anul fiscal 2025, iar estimările pentru anul fiscal curent (care a început pe 1 octombrie) variază între 1,7 trilioane de dolari și 2,2 trilioane de dolari. „Până în 2044, costurile cu dobânzile vor depăși cheltuielile pentru Securitatea Socială, în absența unei schimbări a politicii fiscale”, potrivit Biroului de Responsabilitate Guvernamentală.

Reprezentanții Casei Albe și aliații lui Trump din Cabinetul și Congresul său susțin că cifrele ar putea fi mult mai optimiste. În august, administrația a susținut că veniturile din tarife ar reduce deficitul bugetar federal cu 4 trilioane de dolari pe parcursul a 10 ani, iar secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că agențiile federale au făcut progrese în reducerea cheltuielilor pe măsură ce 2025 a progresat.

„Am cheltuit 4 trilioane de dolari pe dobânzi în ultimul deceniu, dar vom cheltui 14 trilioane de dolari în următorii zece ani”, a declarat Michael Petersen de la Fundația Peter G. Petersen. „Costurile cu dobânzile elimină investițiile publice și private importante din viitorul nostru, dăunând economiei fiecărui american.”

