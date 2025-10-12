Rusia a rezistat sancțiunilor, printr-o mutare cheie: Putin, salvat de o instituție din Moscova

Rusia s-a confruntat cu o serie de sancțiuni din întreaga lume în timp ce își poartă războiul în Ucraina. Dar economia sa a rezistat acestor restricții, printr-o mutare cheie. Practic Vladimir Putin a fost salvat de o instituție din Moscova, Banca Centrală care a devenit un cumpărător frecvent de aur, acumulând unul dintre cele mai mari stocuri din lume ale metalului prețios.

În timp ce războiul Kremlinului cu Ucraina continuă, un stoc de lingouri de aur a ajutat Rusia să se mențină pe linia de plutire. Conjunctura internațională plină de incertitudini a făcut ca prețul aurului să crească recent la 4.000 de dolari uncia, potrivit The Telegraph.

Banca centrală a Rusiei a trecut de la a fi un vânzător net de aur la un cumpărător net în 2006 și a acumulat unul dintre cele mai mari stocuri din lume. Tactica a dat roade în ultimele săptămâni, după o creștere bruscă a prețului lingourilor. Aurul a depășit 4.000 de dolari pe uncie pentru prima dată miercuri, ducând câștigurile sale de până acum în acest an cu peste 50%. Creșterea evaluează stocul de 2.326,5 tone al Rusiei la puțin peste 302 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, prețul aurului a cunoscut o creștere uriașă în ultimii ani. S-a dublat de la sfârșitul anului 2023 și a crescut vertiginos cu 841% de la începutul anului 2006, când Rusia a început să-și construiască stocul.

Banca Centrală a Rusiei și-a intensificat semnificativ achizițiile de aur în 2014, conform datelor de la Consiliul Mondial al Aurului, în perioada anexării Crimeii de către Putin. Aceasta a cumpărat 1.258 de tone de aur în următorii cinci ani, ajutând-o să-și construiască a șasea cea mai mare rezervă națională din lume.

Ads

Prețul aurului a crescut cu 111% din februarie 2022

Acum, în timp ce lumea evită Rusia, Moscova profită de ea. Țara a fost unul dintre cei doi vânzători neți de aur în august anul acesta. A vândut puțin peste trei tone de lingouri, în valoare de aproximativ 441 de milioane de dolari, în timp ce Putin se luptă să-și finanțeze mașina de război. Consiliul Mondial al Aurului a declarat că vânzările de aur ale Rusiei au fost „probabil legate de programul său de fabricare a monedelor”.

Războiul lui Putin din Ucraina a contribuit la creșterea prețului aurului într-un cerc virtuos machiavelic de care a beneficiat Rusia. Aurul este considerat în mod tradițional un refugiu sigur în perioadele de tulburări. Ewa Manthey, strateg de mărfuri la ING, a declarat că „creșterea sa istorică” a fost stimulată de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina. Prețul său a crescut cu 111% de la invazia lui Putin din februarie 2022.

„Creșterea prețului aurului a fost determinată de două forțe, în primul rând, creșterea semnificativă a achizițiilor băncilor centrale de la conflictul din Ucraina și, în al doilea rând, o mișcare mai recentă din partea investitorilor individuali, unde am observat o creștere semnificativă a fluxurilor către ETF-uri [fonduri tranzacționate la bursă], de exemplu”, spune Eren Osman, de la banca privată Arbuthnot Latham.

Ads

Războiul din Ucraina este una dintre numeroasele crize care au cuprins lumea în ultimii ani, de la pandemie la războiul comercial al lui Trump și îngrijorările legate de creșterea nivelului datoriei guvernamentale. „Fondurile și administratorii de rezerve globale își doresc o protecție împotriva imprudenței fiscale, a deprecierii monedei și a politicilor guvernamentale imprevizibile, iar aurul se află în centrul acestei mișcări”, spune Chris Weston, analist la Pepperstone.

Prețul aurului ar ajunge la 4.900 de dolari uncia

Aurul a crescut, de asemenea, pe măsură ce ratele dobânzilor încep să scadă în întreaga lume, după o perioadă de creșteri abrupte în urma pandemiei. Investitorii se așteaptă pe scară largă ca Rezerva Federală a SUA să reducă ratele dobânzilor în această lună. Ratele mai mici slăbesc dolarul, făcându-l mai ieftin pentru cumpărătorii de aur care nu utilizează moneda americană.

Rusia nu a fost în niciun caz singurul beneficiar al creșterii prețului aurului. China și-a sporit, de asemenea, enorm rezervele în ultimii ani și are al șaptelea cel mai mare tezaur din lume.

Ads

Între timp, SUA rămân cel mai mare deținător de aur din lume, cu 8.133 de tone, evaluate acum la 1,04 trilioane de dolari americani. Este prima dată când rezervele unei națiuni au depășit pragul de un trilion de dolari americani.

Trump a exercitat o presiune economică nouă asupra Rusiei în ultimele luni, în încercarea de a-l presa pe Putin să obțină pace. Cu toate acestea, președintele rus va putea conta pe creșterea prețurilor aurului pentru o perioadă de timp de acum înainte, potrivit celor mai mari bănci de pe Wall Street.

Goldman Sachs a prognozat săptămâna aceasta că lingourile de aur vor ajunge la 4.900 de dolari pe uncie până în decembrie anul viitor, față de estimarea anterioară de 4.300 de dolari. „Aurul este o investiție interesantă în perioade de incertitudine, dar, având în vedere prețul său ridicat, o mare parte din incertitudine și/sau rate ale dobânzii mai mici au fost deja incluse în prețuri”, spune Joost van Leenders, de la banca privată Van Lanschot Kempen.

...citeste mai departe despre "Rusia a rezistat sancțiunilor, printr-o mutare cheie: Putin, salvat de o instituție din Moscova" pe Ziare.com

Ads